Bir Solana otomasyon aracı projesi olan Clockwork’ün, sınırlı ticari getiri nedeniyle kapatılmasına karar verildi. Clockwork’ün kurucu ortağı Nick Garfield, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada projenin 31 Ekim’de Devnet ve mainnet üzerindeki düğümleri kapatacağını duyurdu. Garfield, Clockwork’ü kapatmanın birincil nedeni olarak fırsat maliyetini gösterdi.

Solana’nın Clockwork’ü Kapanıyor

Geçmişte aldığı 4 milyon dolarlık yatırımla adından sıkça söz ettiren projenin ilerleyemeyeceğini düşünen Solana ekibi fişini çekme kararı aldı. Konu ile ilgili de geliştirme ekibi tarafından şu sözler söylendi:

Protokolü geliştirmeye devam etmenin sınırlı bir ticari getirisi olduğunu kabul ediyoruz ve yeni fırsatları keşfetmek için artan bir kişisel ilgimiz var.

Resmi web sitesine göre Clockwork, kullanıcılarının işlemleri planlamasına ve otomatik, olay odaklı akıllı sözleşmeler oluşturmasına olanak tanıyordu. Ekip daha fazla geliştirmeyi durduracak olsa da, kodun GitHub’da açık kaynaklı kalmasına izin verilecek.

Garfield şunları söyledi:

Kriptonun güzelliği, gerçekten açık ve izinsiz olmasıdır. Protokolü geliştirmek için bir vizyonunuz varsa, bunu çatallamak ve göndermek için tam desteğimize sahipsiniz.

Crunchbase’e göre Clockwork, Ağustos 2022’de Multicoin Capital, Solana Ventures ve Asymmetric’ten 4 milyon dolar topladı. Yatırım turunun üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiği için, topluluk üyeleri kullanılmayan fonların yatırımcılara iade edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Bir X (Twitter) kullanıcısı, “tracy.sol” yazdı:

Zor bir soru ama sadece merak ediyorum, eğer tohum turundan kalan para varsa, bu yatırımcılara iade edilecek mi ve zarar olarak yazılacak mı?

Garfield ise kalan tohum turu fonları hakkında karar vermediğini söyledi. Şöyle yazdı:

Tohum fonumuzun anlamlı bir kısmı hala elimizde. Tamamen kapanmak bir seçenek, ancak öyle ya da böyle karar vermeden önce kendimi sıfırlamak için bir dakikaya ihtiyacım var.

Ayı Piyasası Devam Ediyor Projeler Kapanıyor

Ayı piyasasındaki sıkıntılar nedeniyle, Solana merkezli bir başka proje olan Friktion, Ocak 2023’te kapanacağını duyurdu. Solana, Kasım 2022’de FTX ve Alameda Research’ün çöküşünden büyük ölçüde etkilendi. Solana ekosisteminde kilitli olan toplam değer Kasım ayında yaklaşık 1 milyar dolar iken bugün 310 milyon dolara düştü.

Diğer blockchain ağları da büyük zarar gördüğü için Solana yalnız değildi. Temmuz 2023’te Algorand’ın en iyi merkezi olmayan finans (DeFi) protokolü AlgoF’un operasyonlarını kapattığı da geçmişte duyurulmuştu.

Bir başka proje olan Everledger, finansman yetersizliği nedeniyle Mayıs 2023’te faaliyetlerini durdurdu. Bazı analistler 500 günü aşan mevcut piyasayı şimdiye kadarki en uzun Bitcoin ayı piyasası olarak adlandırıyor.