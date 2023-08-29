Bitcoin (BTC) fiyatı geçtiğimiz hafta boyunca konsolide oldu ve 26.000 dolar seviyesinin hemen üzerinde seyretti. Teknik grafiklerde, BTC fiyatı üzerindeki satış baskısı açıkça görülüyor ve analistler 25.000 dolar ve altına bir düşüş bekliyormuş gibi görünüyor.

Bitcoin’de Son Durum

Popüler kripto analisti Ali Martinez’in bildirdiğine göre, PoW Floor fiyatlandırma modeline göre BTC fiyatı %40 daha düşebilir ve 15.000 dolar seviyesinin altına inebilir. Tarihsel yapılara göre, bu düşüş eğilimlerinin sonunu işaret edebilir. Ali Martinez’e göre Bitcoin’in 20.900 dolarda çok güçlü bir desteği olduğu için BTC fiyatının 14.800 dolar seviyesine düşmesi pek gerekli değil.

Yatırımcılar SEC’in spot Bitcoin ETF’sine ilişkin kararının sonucunu Eylül ayı başında beklediği için Bitcoin volatilitesi şu anda düşük seyrediyor. Muhtemelen, bir hafta sonra BTC fiyatının nereye doğru gittiği konusunda daha fazla netlik olabilir.

Kayda değer bir çöküşün ve ardından gelen likidasyon dalgasının ardından fiyatlar bir durgunluk dönemine girdi. Kısa bir süre önce piyasalar 1 milyar doların üzerinde bir kayıp yaşadı. Önümüzdeki hafta, volatilitenin artma olasılığına işaret eden çeşitli etkinliklerin planlanmasıyla önemli olacak.

Bitcoin İşlem Hacmi 3 Yılın En Düşük Seviyesinde

On-chain veriler Bitcoin için işlem hacminin son 3 yılın en düşük seviyesine indiğini gösteriyor. Santiment’in verilerine göre bu, eşler arası ödemelerin miktarını, madenci ücretlerini, değişim ücretlerini ve para çekme işlemlerini içeriyor.

Analistler de bu noktada Bitcoin’e yatırım yapmak için uyarı sinyalleri veriyor. Önceki döngüler göz önüne alındığında, Ağustos ve Eylül ayları Bitcoin ve daha geniş kripto piyasası için düzeltme dönemleri olmuştur.

Bloomberg’in kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, Bitcoin’in bu yıl zaten güçlü bir ralli yaptığını açıklıyor. Dolayısıyla, fiyatının bundan sonra da yükselmeye devam etmesinin pek de beklenilebilir bir şey olmadığını belirtiyor. SEC’in kendilerine sunulan spot Bitcoin ETF başvuruları hakkında ne söyleyeceğini beklemenin mantıklı olacağını düşünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.