  • CoinTürk
  •   Bitcoin’de Yüzde 40 Düşüş Korkusu! Ünlü Analist 15.000 Doları İşaret Etti Ve Uyardı!

Bitcoin’de Yüzde 40 Düşüş Korkusu! Ünlü Analist 15.000 Doları İşaret Etti Ve Uyardı!

Özet

  • Bitcoin fiyatı düşüş eğiliminde ve 26.000 doların üstünde konsolide oluyor.
  • Analistler, 15.000 dolara kadar düşüş olabileceğini açıkladı.
  • Bitcoin işlem hacmi düşük ve yatırımcılar SEC kararını bekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
09:40
29 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Bitcoin (BTC) fiyatı geçtiğimiz hafta boyunca konsolide oldu ve 26.000 dolar seviyesinin hemen üzerinde seyretti. Teknik grafiklerde, BTC fiyatı üzerindeki satış baskısı açıkça görülüyor ve analistler 25.000 dolar ve altına bir düşüş bekliyormuş gibi görünüyor.

Bitcoin’de Son Durum

Popüler kripto analisti Ali Martinez’in bildirdiğine göre, PoW Floor fiyatlandırma modeline göre BTC fiyatı %40 daha düşebilir ve 15.000 dolar seviyesinin altına inebilir. Tarihsel yapılara göre, bu düşüş eğilimlerinin sonunu işaret edebilir. Ali Martinez’e göre Bitcoin’in 20.900 dolarda çok güçlü bir desteği olduğu için BTC fiyatının 14.800 dolar seviyesine düşmesi pek gerekli değil.

Yatırımcılar SEC’in spot Bitcoin ETF’sine ilişkin kararının sonucunu Eylül ayı başında beklediği için Bitcoin volatilitesi şu anda düşük seyrediyor. Muhtemelen, bir hafta sonra BTC fiyatının nereye doğru gittiği konusunda daha fazla netlik olabilir.

Kayda değer bir çöküşün ve ardından gelen likidasyon dalgasının ardından fiyatlar bir durgunluk dönemine girdi. Kısa bir süre önce piyasalar 1 milyar doların üzerinde bir kayıp yaşadı. Önümüzdeki hafta, volatilitenin artma olasılığına işaret eden çeşitli etkinliklerin planlanmasıyla önemli olacak.

Bitcoin İşlem Hacmi 3 Yılın En Düşük Seviyesinde

On-chain veriler Bitcoin için işlem hacminin son 3 yılın en düşük seviyesine indiğini gösteriyor. Santiment’in verilerine göre bu, eşler arası ödemelerin miktarını, madenci ücretlerini, değişim ücretlerini ve para çekme işlemlerini içeriyor.

Analistler de bu noktada Bitcoin’e yatırım yapmak için uyarı sinyalleri veriyor. Önceki döngüler göz önüne alındığında, Ağustos ve Eylül ayları Bitcoin ve daha geniş kripto piyasası için düzeltme dönemleri olmuştur.

Bloomberg’in kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, Bitcoin’in bu yıl zaten güçlü bir ralli yaptığını açıklıyor. Dolayısıyla, fiyatının bundan sonra da yükselmeye devam etmesinin pek de beklenilebilir bir şey olmadığını belirtiyor. SEC’in kendilerine sunulan spot Bitcoin ETF başvuruları hakkında ne söyleyeceğini beklemenin mantıklı olacağını düşünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Bitcoin Halving Etkinliği ve Madencilerin Geleceği: Fiyat Tahminleri
Bitcoin Halving Etkinliği ve Madencilerin Geleceği: Fiyat Tahminleri
Özel Bitcoin Tahmini: Uzmanlar Fiyat Beklentilerini Açıklıyor!
Özel Bitcoin Tahmini: Uzmanlar Fiyat Beklentilerini Açıklıyor!
Kapsamlı Analiz: S&P 500, Kripto Paralar, Bitcoin (BTC) ve Dolar Endeksi (DXY) Yorum!
Kapsamlı Analiz: S&P 500, Kripto Paralar, Bitcoin (BTC) ve Dolar Endeksi (DXY) Yorum!
En Çok Bitcoin’e (BTC) Sahip Cüzdandan Şoke Eden Adım: BTC İçin Satış Baskısı mı Geliyor?
En Çok Bitcoin’e (BTC) Sahip Cüzdandan Şoke Eden Adım: BTC İçin Satış Baskısı mı Geliyor?
Bitcoin Dip Seviyeyi Açıklayan Analist Boğa İçin Tarih Verdi! Kripto Yükselişi Ne Zaman?
Bitcoin Dip Seviyeyi Açıklayan Analist Boğa İçin Tarih Verdi! Kripto Yükselişi Ne Zaman?
Eylül Ayı ve Bitcoin: Tarihsel Değerlendirme ve Gelecek Projeksiyonlar
Eylül Ayı ve Bitcoin: Tarihsel Değerlendirme ve Gelecek Projeksiyonlar
Bitcoin: Ağustos 2023’te Zorlu Bir Ayı Geride Bıraktı, Eylül’de Ne Bekleniyor?
Bitcoin: Ağustos 2023’te Zorlu Bir Ayı Geride Bıraktı, Eylül’de Ne Bekleniyor?
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Son Durum: BTC ve ETH’de Düzeltme Bitiyor!
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Son Durum: BTC ve ETH’de Düzeltme Bitiyor!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023