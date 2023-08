Bitcoin (BTC) için zorlu geçen 12 ayın ortasında, lider kripto para birimi bir yıl önce tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaştıktan sonra 2022’nin son çeyreğinde 15.480 dolara kadar düşerek işlem görüyordu. Tüm bunlar olurken Bitcoin madencilik endüstrisi de faaliyetlerini olumsuz rapor edilen kazançlarla sürdürmekte zorlanıyor. CompaniesMarketCap’ten alınan verilere göre halka açık 16 Bitcoin madencilik şirketinin son 12 ayda (TTM) 4,47 milyar doların üzerinde zarar ettiğini gösteriyor.

Bitcoin’den Zarar Eden Şirketler

Core Scientific (OTC:CORZQ) bu dönemde 1,66 milyar dolarlık zararla en çok kaybeden şirket oldu. Piyasa değerine göre en büyük iki Bitcoin madencilik şirketinin ardından, her ikisi de Bitcoin madencilik sektörünün son dönemdeki en büyük hissedarlarından BlackRock’a (NYSE: BLK) ait.

Hem Marathon Digital Holdings Inc. (NASDAQ:MARA) hem de Riot Platforms Inc. (NASDAQ:RIOT) yıldan yıla (YoY) 600 milyon doların üzerinde zarar etti. Daha büyük kayıpları olan dokuz Bitcoin madencilik şirketinin tamamı 100 milyon doların üzerinde negatif yıllık sonuçlara sahip. Canaan Inc (NASDAQ:CAN), son 12 ayda 92,33 milyon dolar kazançla 16 sektör lideri arasındaki tek pozitif şirket oldu.

Bitcoin Madencilik Sektörü Zararda

Bitcoin madencilik zorluğu 22 Ağustos’ta %6,17 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 55,62 trilyon hashe ulaştı. Zaman içinde madencilik zorluğundaki sürekli artışla birlikte, Bitcoin madencileri zarar ederek çalışıyor, çünkü tek bir BTC çıkarmanın ortalama maliyeti, Ağustos 2022’den bu yana yıldan yıla spot piyasadaki ortalama 1 BTC fiyatından daha yüksek oldu.

Ortalama madencilik maliyeti Cambridge Üniversitesi tarafından hesaplanmış ve MacroMicro tarafından bir grafikte gösterilmişti. 27 Ağustos’ta, aynı gün 26.089 dolarlık spot fiyata karşılık, çıkarılan BTC başına ortalama 45.877 dolarlık bir maliyet kaydedildi. Bu da önde gelen kripto para birimi üretilen kripto paraların birimi başına 19.588 dolarlık bir kayıp anlamına geliyor.

Özellikle, Bitcoin madencilik endüstrisinin karşılaştığı zorluklar sadece bu şirketlerin her birini olumsuz etkilemekle kalmaz, aynı zamanda tüm Bitcoin ekosistemini de etkileyebilir. Muhtemelen merkeziyetsizliğin ve güvenliğinin yanı sıra piyasanın BTC’nin rezerv para birimi ve kripto varlık olarak değerine ilişkin algısını da etkileyebilir.

Nisan 2024’te gerçekleşmesi beklenen Bitcoin halving, madencilere çıkarılan her blok için ödenen blok sübvansiyonunu yarıya indirecek (yarı yarıya kesecek). BTC fiyatında anlamlı bir artış olmadığı sürece Bitcoin madencilik şirketlerinin kazançları daha da düşecektir.