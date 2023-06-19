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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saat içerisinde %0,6 değer kaybetse de bunun hala 26.000 dolar üzerinde tutunmaya devam ettiği görülüyor ve bu durum yatırımcılara umut veriyor. BTC/USD için asıl hedef 28.000 dolar ve üzeri olsa da BTC‘nin uzun süre yatay grafik çizmesi, aslında altcoinlere fayda sağlayabilir. Özellikle büyük gelişmelere gebe olan altcoinler için durum oldukça kritik.

BTC Düşüşü, Kötü Haber Olmayabilir

Bitcoin aslında hafta sonu yaşadığı yükselişini yeniden yatay grafiğe bıraktı ve ETH de bu şekilde ufak bir çekilme yaşadı. XRP, Dogecoin ve Litecoin ise top 10 içerisinde yükseliş sergileyen nadir kripto para birimlerinden oldu. Şu an top 10 içerisine bakıldığında XRP‘nin ve Dogecoin’in yeşil kalabilen tek altcoinler olduğu görülüyor. Kripto para piyasası 24 saat içerisinde %0,3 düşüş yaşarken Ethereum (ETH) fiyatı da %0,3 düşüş ile tam olarak durumu yansıtmakta. Ancak BTC fiyatı 26.000 doları, ETH fiyatı da 1.700 doları koruduğu müddetçe olumsuz şeyler düşünmenin manası bulunmuyor.

Son 7 gün performansında top 10 içerisinde en çok öne çıkan kripto para ise dava ile anılan BNB oldu. BTC 26.000 dolar üzerinde yatay seyrini devam ettirir ve 28.000 dolara ulaşıp burada kalabilirse, altcoinler yeni bir ralli yaşayabilir. BNB grafiğine bakıldığında ise 250 doların psikolojik bir direnç olduğu görülüyor. BNB eğer 250 doların üzerine iğne atıp burada kalabilirse sıradaki hedef 283 dolar olacaktır.

DOGE ve ADA’da Son Durum

Bir diğer benzer durumu yaşayan kripto para ise Cardano (ADA) oldu. Cardano, 7 günde %6 düşüş yaşayıp gelen delist haberleri ile çok sarsıldı. Buna rağmen ADA hala 0,26 doları koruyor ve 0,30 dolar için beklenmeyen bir dip alım görülebilir. Belirli altcoinlerin tarihsel grafiklerinde oluşan kritik noktalar, alım öncesi fırsat oluşturuyor ve Cardano için de 0,26 dolar tarihsel bir öneme ve güce sahip.

Dogecoin (DOGE) için ise durum biraz daha farklı. DOGE, şu an çok nötr bir konumda ve sert yaşadığı düşüşten sonra yataya bağladı. DOGE için 14 günlük RSI, 48.418 seviyesinde ve nötr pozisyonun güçlendiği görülüyor. Buna rağmen diğer indikatörler satış sinyali veriyor.

DOGE yatırımcıları için 0,05 dolar kritik bir öneme sahip ve bu desteğe ufak bir çekilme, ardından yeniden yükseliş görülmesi muhtemel.