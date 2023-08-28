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  •   PEPE Coin Fiyat Analizi: PEPE, Düşüşe Dur Diyebilecek mi?

PEPE Coin Fiyat Analizi: PEPE, Düşüşe Dur Diyebilecek mi?

Özet

  • PEPE'nin düşen fiyatı satış baskısının etkisini gösteriyor, belirli destek seviyesi üzerinde hacim artışı beklenmiyor.
  • PEPE'nin analizine göre 0,0000088 dolar destek seviyesi %36 yükseliş potansiyeli taşıyor.
  • PEPE fiyatının BTC'ye bağımlı olduğu ve 26.000 doların altına inilmesi durumunda destek seviyelerine doğru bir düşüş yaşanabileceği öngörülüyor.
  • Piyasaya etkisi: nötr
20:50
28 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para piyasasındaki artan satış baskısı ve kızıl görüntü, en popüler meme tokenlardan olan PEPE‘yi de etkisi altına almış gibi gözüküyor. PEPE alıcıları şu an için belirli bir destek noktasında kaldı ve bunun üzerine çıkacak hacim elde edilemiyor. Buna ek olarak PEPE fiyat analizine ve grafiğine bakıldığında da durum PEPE yatırımcıları için pek iyimser durmuyor.

PEPE Fiyat Analizi

PEPE fiyatına bakıldığında 0,0000088 dolar desteğinin aslında mevcut düzeltmeye bir dur dediği görülüyor. Olası bir trendin tersine dönmesi durumunda ise fiyatın bu destek noktasından %36 yükselmesi beklenebilir. 24 saatlik ticari hacme bakıldığında ise PEPE için 48,6 milyon dolarlık hacim olduğu görülüyor ve bu da %27’lik bir düşüş olduğunu gösteriyor. PEPE, daha düşük hacimle yükselme ihtimalini nispeten kaybetse de trendin tersine dönebileceğine dair ihtimaller de bulunuyor.

25 Ağustos tarihinde PEPE Coin fiyatı 0,00000082 dolar seviyesine kadar çekildi ve aslında Temmuz rallisine son noktayı koydu. Bu destek noktası ise kırılmadı ve .75 dolar seviyesine düşüşün önüne geçildi.

PEPE için şu an 0,0000008 dolar seviyesi çok kritik ve bunun altında daha önceki sert düşüşte görülene benzer bir çekilme görülebilir. RSI de şu an 50 seviyesinin altında yavaşladı ve aslında trendin tersine dönebileceğine dair işaretlerin sayısı artıyor. 100 günlük EMA ise hedef noktasından ulaşmaya devam ediyor ve bunun mevcut düşüş trendine dinamik bir direnç olarak ön plana çıkabileci görülüyor.

PEPE Fiyat Hedefleri

PEPE fiyatının gidişatı aslında direkt olarak BTC‘den de etkileniyor. BTC, 26.000 dolar desteğinde kaldı ve buradan hareketsiz bir şekilde yatay seyrini devam ettiriyor. PEPE Coin eğer 26.000 doların altına inilirse buna tepki verip mevcut desteği kaybedebilir. Böyle bir durumda sıradaki seviyes 0,0000007 dolar ve daha sonra 0,00000064 dolar olabilir. Trendin tersine dönmesi için ise PEPE coin’in bir tane daha sıfır atması ve aslında 0,00000093 doların üzerine çıkıp kapanış yapması gerekebilir.

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