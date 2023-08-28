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  •   Sıcak Gelişme: Binance, ABD’nin Elinden Kurtulmak İçin Acı Reçeteyi Uygulayabilir!

Sıcak Gelişme: Binance, ABD’nin Elinden Kurtulmak İçin Acı Reçeteyi Uygulayabilir!

Özet

  • Binance, Rusya'dan tamamen çekilme olasılığı da dahil olmak üzere ülkedeki faaliyetlerini yeniden değerlendiriyor.
  • Borsa, geçtiğimiz hafta yaptırıma konu bankalarla P2P hizmetini sınırlandırdı.
  • ABD'nin baskısı Binance borsasını bu adımı atmaya zorluyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
20:01
28 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Hacim bakımından en büyük borsa olan Binance düzenleyicilerle mücadelesini sürdürüyor. Özellikle ABD baskıyı artırdı. Kripto para devi küresel ölçekte devasa kullanıcı tabanına sahip. Hemen hemen her ülkedeki vatandaşların borsada işlem yapabiliyor oluşu bazı sorunları beraberinde getiriyor.

Binance Rusya’dan Çekilebilir

ABD’nin karşısında yer alan ve yaptırım uygulanan ülkelerle ticaret veya bu bölgelere sunulan hizmetler büyük sorunları beraberinde getiriyor. İran, Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkelerdeki vatandaşlara sunulan hizmetler OFAC yaptırımlarına söz konusu olabiliyor. Binance borsası da Rusya yaptırımlarını deldiği iddialarıyla bölgedeki bankalarla ilişkisini sonlandırdı. Şimdi WSJ raporuna göre acı reçeteyi uygulamanın eşiğinde görünüyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance artış başına bela olan Rusya’daki faaliyetlerini yeniden değerlendiriyor. The Wall Street Journal’a konuşan bir sözcü, “Tam çıkış da dahil olmak üzere tüm seçenekler masada” dedi.

Binance borsası Batı’nın yaptırım gerekliliklerini uyguladığını ve Rusya’daki platformunda alım/satımı kısıtladığını söylemesine rağmen daha fazlasını yapmak zorunda. Binance geçtiğimiz hafta yaptırım uygulanan Rus bankalarını içeren P2P hizmetini sınırlamak için harekete geçti.

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