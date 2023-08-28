ETH Yatırımcıları Neden Umutlu? Ethereum (ETH) Alınır Mı?

Özet

  • ETH fiyatı uzun vadeli yükseliş trendinden kopmak üzere.
  • Ancak günlük grafikteki okumalar 1.800 dolara bir testin başlayabileceğini gösteriyor.
  • ETH yatırımcıları düşüş senaryosunda 1.370 ve 1.155 doları görebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:35
28 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Ethereum (EHT) fiyatı Ağustos ortasındaki kripto para piyasası çöküşünden bu yana düşüşünü sürdürüyor. Kripto paralar genelindeki devasa tasfiyeler kalan az sayıda yatırımcının da cesaretinin kırılmasına neden oldu. Vadeli işlemlerdeki talep erimesi volatilitenin yeniden durulmasına neden oldu. Spot piyasalarda da hacim önemli ölçüde zayıfladı.

Ethereum (ETH) Son Durum

Ethereum fiyatı 1.630 dolarlık kilit destek seviyesinin üzerinde tutunuyor. Eğer destek bölgesi korunmaya devam ederse bu senaryoda 1.800 dolar seviyesine bir sıçrama görebiliriz. Ancak haftalık grafikteki okumalar düşüş senaryosunu destekler nitelikte. İlk olarak, ETH fiyatı bir yılı aşkın süredir yükselen bir paralel kanalda işlem görüyor. O zamandan beri, bu kanalın ortası birkaç kez direnç ve destek olarak hizmet etti.

Ancak, kripto para piyasasındaki keskin düşüşler son zamanlarda bu kilit destek hattının kaybedilmesine yol açtı. Şu anda 1.800 doların yakınında bulunan destek olası sıçramada direnç olarak çalışabilir.

Ethereum (ETH) Alınır Mı?

Mart 2023’ün başındaki dip bölgesi 1.375 dolarda bulunuyor. Eğer ETH fiyatı beklenen sıçramayı yapamazsa bu bölgede talep arayabilir. Son iki haftalık kapanışın 1.720 dolar seviyesinin altında oluşu ayıların lehine görünüyor. Bu seviye Haziran 2023’te daha yüksek bir düşük seviyeydi ve kanal medyanı ile çakıştı.

Günlük grafik, haftalık zaman dilimindeki okumaların çoğunu doğrulamaktadır. Ancak ETH yatırımcılarının umutlanmasına neden olabilecek bazı detayları burada görebiliyoruz. İlk olarak, Kasım 2022’den beri yerinde olan önemli bir diyagonal destek hattının kaybı burada da görülebilir. Ethereum fiyatı bu çizgiyi 17 Ağustos’ta nihayet kırmadan önce 4 kez teyit etti. Bu tür uzun vadeli yapılardan kopuşlar genellikle trendin tersine döndüğünü gösterir. Burada aşağı yönlü hareket bir düşüş trendinin başlamış olabileceğini gösteriyor. Ancak haftalık grafikten farklı olarak, ETH fiyatı 1.630 dolarlık desteği koruduğu sürece günlük grafikte bu teyide muhtaçtır.

RSI aşırı alım bölgesinden (30’un altında) çoktan çıktı ve fiyatın sürekli düşmesine rağmen yükseliyor. Bu yükseliş eğilimi potansiyeline işaret ediyor ve en azından kısa vadeli bir yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. MACD 15 Ağustos’tan bu yana ilk yeşil momentum çubuğunu oluşturacak bir yükseliş sinyali verecek. Bu da yakında 1.800 dolar testinin olabileceğini düşündürüyor.

Yatırımcılar 1.630 dolar desteğinin korunduğu ve BTC fiyatının aşırı satışlar görmediği bir senaryo arzuluyor. Eğer destek kaybedilirse 1.370 ve 1.155 dolar dipleri test edilebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Vitalik İçin Birincisi Yeterli Olmadı! Ethereum’da İkinci Satış Dalgası! Fiyat Nereye Gidecek?
Vitalik İçin Birincisi Yeterli Olmadı! Ethereum’da İkinci Satış Dalgası! Fiyat Nereye Gidecek?
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Son Durum: BTC ve ETH’de Düzeltme Bitiyor!
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Son Durum: BTC ve ETH’de Düzeltme Bitiyor!
Ethereum’da (ETH) Glassnode Verileri! Analitik Şirketinden Şok Rapor!
Ethereum’da (ETH) Glassnode Verileri! Analitik Şirketinden Şok Rapor!
Ethereum (ETH) Yatırımcıları İçin Zor Günler Bitti Mi? Bu Veri Yönü İlan Ediyor!
Ethereum (ETH) Yatırımcıları İçin Zor Günler Bitti Mi? Bu Veri Yönü İlan Ediyor!
Ethereum (ETH) Sessiz İlerliyor! Güncel Veriler Daha İyi Performansa İşaret Ediyor!
Ethereum (ETH) Sessiz İlerliyor! Güncel Veriler Daha İyi Performansa İşaret Ediyor!
Dev Altcoin’de FUD Etkisi! Küçük Yatırımcılar Satarken Büyük Yatırımcılar Topluyor!
Dev Altcoin’de FUD Etkisi! Küçük Yatırımcılar Satarken Büyük Yatırımcılar Topluyor!
Kripto Para Piyasası Düşüşte: Ethereum’da (ETH) Son Durum Ne?
Kripto Para Piyasası Düşüşte: Ethereum’da (ETH) Son Durum Ne?
Ark Invest ve 21Shares’de Sabır Taşıyor Mu? Bitcoin’den Umudu Kestiler Mi? Ethereum’da Kritik Gelişme!
Ark Invest ve 21Shares’de Sabır Taşıyor Mu? Bitcoin’den Umudu Kestiler Mi? Ethereum’da Kritik Gelişme!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023