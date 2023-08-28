Ethereum (EHT) fiyatı Ağustos ortasındaki kripto para piyasası çöküşünden bu yana düşüşünü sürdürüyor. Kripto paralar genelindeki devasa tasfiyeler kalan az sayıda yatırımcının da cesaretinin kırılmasına neden oldu. Vadeli işlemlerdeki talep erimesi volatilitenin yeniden durulmasına neden oldu. Spot piyasalarda da hacim önemli ölçüde zayıfladı.

Ethereum (ETH) Son Durum

Ethereum fiyatı 1.630 dolarlık kilit destek seviyesinin üzerinde tutunuyor. Eğer destek bölgesi korunmaya devam ederse bu senaryoda 1.800 dolar seviyesine bir sıçrama görebiliriz. Ancak haftalık grafikteki okumalar düşüş senaryosunu destekler nitelikte. İlk olarak, ETH fiyatı bir yılı aşkın süredir yükselen bir paralel kanalda işlem görüyor. O zamandan beri, bu kanalın ortası birkaç kez direnç ve destek olarak hizmet etti.

Ancak, kripto para piyasasındaki keskin düşüşler son zamanlarda bu kilit destek hattının kaybedilmesine yol açtı. Şu anda 1.800 doların yakınında bulunan destek olası sıçramada direnç olarak çalışabilir.

Ethereum (ETH) Alınır Mı?

Mart 2023’ün başındaki dip bölgesi 1.375 dolarda bulunuyor. Eğer ETH fiyatı beklenen sıçramayı yapamazsa bu bölgede talep arayabilir. Son iki haftalık kapanışın 1.720 dolar seviyesinin altında oluşu ayıların lehine görünüyor. Bu seviye Haziran 2023’te daha yüksek bir düşük seviyeydi ve kanal medyanı ile çakıştı.

Günlük grafik, haftalık zaman dilimindeki okumaların çoğunu doğrulamaktadır. Ancak ETH yatırımcılarının umutlanmasına neden olabilecek bazı detayları burada görebiliyoruz. İlk olarak, Kasım 2022’den beri yerinde olan önemli bir diyagonal destek hattının kaybı burada da görülebilir. Ethereum fiyatı bu çizgiyi 17 Ağustos’ta nihayet kırmadan önce 4 kez teyit etti. Bu tür uzun vadeli yapılardan kopuşlar genellikle trendin tersine döndüğünü gösterir. Burada aşağı yönlü hareket bir düşüş trendinin başlamış olabileceğini gösteriyor. Ancak haftalık grafikten farklı olarak, ETH fiyatı 1.630 dolarlık desteği koruduğu sürece günlük grafikte bu teyide muhtaçtır.

RSI aşırı alım bölgesinden (30’un altında) çoktan çıktı ve fiyatın sürekli düşmesine rağmen yükseliyor. Bu yükseliş eğilimi potansiyeline işaret ediyor ve en azından kısa vadeli bir yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. MACD 15 Ağustos’tan bu yana ilk yeşil momentum çubuğunu oluşturacak bir yükseliş sinyali verecek. Bu da yakında 1.800 dolar testinin olabileceğini düşündürüyor.

Yatırımcılar 1.630 dolar desteğinin korunduğu ve BTC fiyatının aşırı satışlar görmediği bir senaryo arzuluyor. Eğer destek kaybedilirse 1.370 ve 1.155 dolar dipleri test edilebilir.