Bitcoin fiyatının dibi gördüğü günlerde oldukça cesur açıklamalar yapan ünlü kripto para analisti yeni tahminini paylaştı. Tarih onu haklı çıkardı ancak her zaman böyle olmuyor. Peki 2022 yılındaki dibi doğru tahmin eden isim için boğa ne zaman başlayacak? Bu tahminini neye dayanarak yapıyor?

Bitcoin Dibini Bilen Analist

Kripto yatırımcısı Chris Burniske 2022 yılındaki büyük satış dönemini doğru okumuş ve dibi ilan etmişti. Zaman onun haklı olduğunu gösterdi ve Ocak ayında kripto paralarda büyük yükselişler gördük. Üstelik bir daha BTC fiyatı 16.000 dolar seviyesine yaklaşamadı. Uzman isim kripto para piyasaları için mevcut şartlarda yükseliş sinyali veriyor.

“İnsanlar gittikçe daha fazla düşüş bekler hale geliyor. Düşüş eğilimi artıyor ve eğer bir düşüş olsa bile bunun uzun vadede yoldaki ufak bir tümsek olacağını düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse bunun yerine insanları hazırlıksız yakalayan yukarı yönlü bir sürpriz olursa şaşırmam. Her iki durumda da rahatım ve birikime devam ediyorum.”

Kripto Yükselişi Ne Zaman?

ARK Invest’in eski kripto başkanı ve şu anda risk sermayesi şirketi Placeholder’ın ortağı olan Burniske, kısa süre önce “dip akbabaları” konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu grup daha düşük fiyatlardan alım yapmak isteyen ancak kısa vadeli kar satışlarının peşinde olan yatırımcıları temsil ediyor.

“2019 yararlı bir çerçeve olsa da BTC, ETH ve SOL‘un 2023’te yeni dipler yapacağını sanmıyorum. Bence 2022 yılında gerçek dibi gördük ve bitti. Bu bir darbe almayacağımız anlamına gelmiyor, ancak eğer haklıysak uzun vadeli yükseliş trendinin 2024 ve 2025’e kadar devam ettiğini göreceğiz. Dip akbabalarına karşı dikkatli olmanızı tavsiye ederim.”

Burniske özellikle SOL Coin konusunda sık sık iyimser açıklamalar yapıyor. Bunun temel nedeni popüler altcoine yatırım yapmış olmasıdır. Bu minvalde yatırımcıların odan duyacakları altcoin tavsiyelerine karşı temkinli olması yararlı olabilir.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.090 dolardan alıcı buluyor. Fiyat cılız toparlanma hamleleri yapsa da yükseliş kalıcı olmuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.