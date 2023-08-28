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  •   Son DAKİKA: 2 Altcoine Müjde! Hong Kong’daki Yatırımcılar Alıp Satabilecek!

Son DAKİKA: 2 Altcoine Müjde! Hong Kong’daki Yatırımcılar Alıp Satabilecek!

Özet

  • Hong Kong bölgesinde bir süredir Hashkey aracılığıyla lisanslı kripto para alım satım hizmeti veriliyor.
  • Bireysel kripto yatırımcıları BTC, ETH, USDC ve USDT alıp satabiliyor.
  • Yakında profesyonel yatırımcılar için MATIC ve AVAX pariteleri açılacak.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
18:45
28 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için Haziran ayının birinci öncelikli gündem maddesi Hong Kong kripto para hamlesiydi. Milyarlarca dolarlık girişi tetikleyebilecek yeni kurallar bölgede yürürlüğe girdi. Bölgedeki ilk kripto para alım satım platformu da faaliyete başladı. Üstelik 2 altcoin için büyük müjde de kapıda.

İçerik Rehberi

Hong Kong Kripto Paralar

Wu Blockchain tarafından bildirildiğine göre Hong Kong bölgesindeki yatırımcılar bir süredir kripto para alıp satmaya başladı. Hong Kong uyumlu kripto borsasını faaliyete geçiren Hashkey yakında MATIC/USD ve AVAX/USD işlem çiftlerini profesyonel yatırımcılara açacak. Paritelerin resmen açılması bu altcoinlere talebi doğal olarak fiyat artışını tetikleyebilir.

Borsada bireysel yatırımcılar BTC, ETH, USDT ve USDC alıp satabiliyor. Daha önce ABD SEC, MATIC AVAX, SOL gibi çok sayıda L1 tokenini menkul kıymet olarak listelemişti. Ancak Hong Kong’un lisanslı hizmet veren ilk kripto platformu doğu ve batı arasındaki fikir ayrılığının kriptoda da devam edeceğini resmen ilan etti. Düzenleyicilerin iznini aldıktan sonra pariteleri profesyonellere açabilen Hashkey orta vadeli iyimserliğini artışına katkı sağlayabilir.

Borsanın BTC paritesi Haziran ayında aktifleştirilse de hacim Temmuz sonuna doğru gelmeye başladı. 20 Ağustos tarihinde BTC paritesinde hacimde zirveyi gören platforma bugün ilgi zayıf. Genel piyasa hissiyatındaki negatiflik nedeniyle BTC paritesinde sadece 15 bin dolarlık hacim oluştu.

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