Ağustos ayı sona ererken, Bitcoin için tarihsel olarak negatif bir ayın gelişini müjdeliyor. Bu durum Eylül ayını Bitcoin satın almak için mükemmel bir zaman mı yapıyor? Eylül ayı, son on yılda ortalama olarak Bitcoin fiyatı için negatif bir performans sergileyen tek ay olarak öne çıkıyor ve bu durum yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Bitcoin İçin Negatif Ortalamalı Tek Ay

Bu süre zarfında Bitcoin ortalama %5,5’lik bir düşüş yaşadı. Bazıları bunu cesaret kırıcı bir eğilim olarak görürken, diğerleri bunu stratejik yatırım için uygun bir fırsat olarak yorumluyor. Bu bilgiler aşağıda verilen tabloda görsel olarak temsil ediliyor. Rakamlar bir önceki aya kıyasla yüzde değişimini yansıtıyor. Ağustos 2023 henüz sona ermemiş olmasına rağmen Bitcoin fiyatı 1 Ağustos’a kıyasla yaklaşık %11 oranında geriledi.

Veriler, yıllar içinde Bitcoin’deki önemli fiyat dalgalanmalarını açıkça gösteriyor. Örneğin, 2013 yılında Kasım ayında %470,94’lük kayda değer bir artış yaşanırken, 2018 yılında aynı ayda %36,54’lük bir düşüş yaşandı. Bu durum diğer aylar için de geçerli ancak Eylül ayının negatif verileri dikkat çekici.

Bitcoin Fiyatının Yıllar İçindeki Eğilimi

Genel olarak, tablo belirli eğilimleri vurgulamaktadır. Örneğin Bitcoin fiyatı belirli yıllarda önemli iniş ve çıkışlar sergilerken diğer yıllarda dalgalanmalar daha az yaşandı. Buna ek olarak aylık değişimlerin ortalama yüzdesi yıllık olarak değişmekte ve son on yılda 2013, 2017 ve 2021’de kayda değer artışlar görülmektedir.

Bitcoin’in aylık performansını gözlemlerken ortalamaların ötesinde üzerinde durulacak pek bir şey olmayabilir. Ancak yıllık performansı analiz edilirken önemli bir gözlem yapılabilir. Dikkat çekici bir şekilde bu yıllar halving etkinliğini hemen takip eden yıllar. Tarihsel kalıplar devam ederse 2025 yılında da kayda değer bir artış beklenebilir. 2024’te planlanan halving etkinliği göz önünde bulundurulduğunda. Bunu logaritmik bir fiyat grafiğinde temsil etmek potansiyel olarak aşağıdakine benzer bir görsel ortaya çıkarabilir:

Grafikteki kesikli çizgiler halving etkinliğini işaret ederken öne çıkan yeşil segmentler 2013, 2017 ve 2021’deki kayda değer fiyat artışlarını gösteriyor. Grafikte ayrıca 2025 yılı için spekülatif bir projeksiyon da yer alıyor. İkincisi, potansiyel bir senaryoyu tasvir etmeyi amaçlayan varsayımsal bir örnektir.

Eylül ayındaki tarihsel fiyat modellerine dayanarak Bitcoin satın alma olasılığını düşünürken dikkatli olmak çok önemli. Geçmiş trendler değerli bilgiler sağlayabilirken, kripto para piyasası son derece değişkendir ve çok sayıda veriden etkilenir. Yalnızca geçmiş Eylül ayı performanslarına güvenmek mevcut piyasa ortamını ve ortaya çıkan dinamikleri kapsamayabilir. Tarihsel analizi daha geniş piyasa göstergeleri ve gelişen haber trendleriyle birleştiren daha kapsayıcı bir strateji kullanmak muhtemelen ihtiyatlı bir yaklaşım olacaktır.