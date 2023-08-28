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  •   Son Dakika: SEC Yeni Kripto Para Davasını Açıkladı! Tüm NFT Yatırımcılarını İlgilendiriyor!

Son Dakika: SEC Yeni Kripto Para Davasını Açıkladı! Tüm NFT Yatırımcılarını İlgilendiriyor!

Özet

  • SEC, NFT ihraç ettiği için Impact Theory’ye soruşturma başlattı.
  • NFT ihracı kayıtsız menkul kıymet olarak tanımlandı.
  • XRP Coin davası altcoinler için nasıl önemli sonuçlar doğurduysa bu olay da NFT'ler için benzer bir sonuç doğurabilir.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
18:17
28 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

2021 yılına damga vuran NFT furyası tüm büyük markaların bu alana kaymasına neden oldu. Aynı şey metaverse olayında da oldu. Fakat şimdi NFT yatırımcıları sessiz kaldığı için fiyatlar eridi. SEC kripto alanındaki usulsüzlüklerle savaşına devam ediyor. Düzenleyici kurum bugün son yaptırımını duyurdu.

İçerik Rehberi

SEC Kripto Para Davası

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bugün, merkezi Los Angeles’ta bulunan bir medya ve eğlence şirketi olan Impact Theory’yi NFT cinsinden kayıt dışı bir kripto menkul kıymet ihraç etmekle suçladı. Böylece NFT yatırımcıları için sancılı bir süreç başlıyor. Kripto paralardan farklı olarak yatırımcıların bir kısmı NFT’lerin kayıtsız menkul kıymet davalarına konu olmayacağını düşünüyordu. Ancak SEC buna cevabını verdi.

“Impact Theory diğer vaatlerinin yanında “bir sonraki Disney’i kurmaya çalıştığını” ve başarılı olması halinde Kurucu Anahtarı satın alanlara “muazzam bir değer” sunacağını vurgulamıştır. Karar, yatırımcılara teklif edilen ve satılan NFT’lerin yatırım sözleşmeleri ve dolayısıyla menkul kıymetler olduğunu tespit etmektedir. Buna göre, Impact Theory kayıtsız menkul kıymet ihraç etmiştir.”

Koleksiyon şirketten payları temsil ediyordu. Kurucu Anahtarına sahip olanlar kazançtan pay almayı bekliyordu.

SEC’in New York Bölge Ofisi Direktörü Antonia Apps şunları söyledi;

“Geçerli bir muafiyet olmadıkça, menkul kıymet arzları, her ne şekilde olursa olsun, tescil edilmelidir. Kaydolmadan, her türden yatırımcı, menkul kıymetler yasalarımız tarafından uzun süredir sağlanan güçlü açıklamalar ve diğer güvenceler tarafından kendilerine sağlanan korumalardan mahrum kalmaktadır.”

Bu olayın ardından kar bölüşümü vadeden NFT’lerin taban fiyatları ciddi düşüşler yaşayabilir. Impact Theory, SEC’in bulgularını kabul veya reddetmeksizin, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın tescil hükümlerini ihlal ettiğini tespit eden ve toplamda 6,1 milyon dolardan fazla tutarında tazminat, ihtiyati faiz ve sivil ceza ödemesini emreden bir durdurma ve vazgeçme emrini kabul etti. Karar ayrıca, mağdur yatırımcıların NFT‘leri satın almak için ödedikleri paraları iade etmek için bir Adil Fon oluşturmaktadır. Impact Theory, elinde veya kontrolünde bulunan tüm koleksiyon parçalarını imha edecek.

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