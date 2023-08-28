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  •   Beklenen StarkNet Token Müjdesi Geldi! Airdrop Şartları Ne?

Beklenen StarkNet Token Müjdesi Geldi! Airdrop Şartları Ne?

Özet

  • STRK Token yakında piyasaya sürülecek.
  • StarkNet cüzdanı Braavos müjdeyi veren makaleyi yayınladı ve üç kullanım durumunu açıkladı.
  • Braavos makalesi topluluğa fiyatla ilgili aşırı iyimserlikten uzak durmayı tavsiye ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
18:04
28 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları ayı piyasalarının zorlu şartlarıyla mücadele ederken airdroplara daha büyük ilgi göstermeye başladı. ARB, OP gibi airdroplar yatırımcılara ciddi kazançlar getirdi. Zamanlamaları nedeniyle token fiyat performansları muhteşem olmasa da yatırımcılar havadan gelen paraya bayılıyor. Takip edilen airdrop müjdelerinden biri de StarkNet hakkındaydı.

StarkNet Token Airdrop

StarkNet cüzdanı Braavos, Ethereum‘da yaklaşık 12 ay süren dağıtımdan sonra StarkNet STRK Token‘ın yakında piyasaya sürüleceğini ve halka açılacağını belirten son makaleyi yayınladı. Bu token yönetişim, stake etme ve Gas ücreti olarak ödemelerde kullanılacak. Braavos şunları yazdı;

“Çünkü STRK diğer kripto varlıkları gibi tasarlanmamıştır. Starknet’in tasarımcısı StarkWare tarafından oluşturulan merkezsizleştirme stratejisinin simgesi ve itici gücü olan token, kullanıcıların ağı korumasına, gelecekteki yönüne karar vermesine ve işlem ücretlerine daha iyi bir yaklaşımdan faydalanmasına olanak tanıyacaktır.

Token’ın fiyatı piyasa tarafından belirlenecektir. Bu nedenle, Starknet tokeninin başlangıç fiyatına ilişkin herhangi bir tahmin aptalca ve pratik olmayacaktır.”

Starknet ile STRK tokenı üç özel kullanım alanı sağlar;

  • Yönetişim, böylece Starknet protokolündeki değişiklikleri oylayabilirsiniz.
  • Staking, ağın güvenliğini sağlamak için tokenlarınızı taahhüt etmenizi sağlar.
  • Gas ücretleri, ETH olmadan işlem ücretlerinizi ödersiniz

StarkNet Token Airdrop ve Fiyat

Ekip airdropla alakalı detayları henüz açıklamadı. Daha önce kesin bir airdrop olacağına dair ekip üyelerinden açıklamalar gelmişti. Türk kripto yatırımcılarının yakından tanıdığı Tobby Kitty aynı zamanda ekipte aktif rol alan bir isim. Kendisinden daha önce yapılan açıklamalar airdop yapılacağını doğruluyor.

Yakında piyasaya sürülecek token için takvim netleştiğinde airdrop şartlarının da açıklandığını göreceğiz. Braavos ekibinin son yayınladığı makalede fiyatla ilgili şu detaylar yer alıyor;

“Starknet’in gelecekteki beklentileri son derece umut verici olsa da ve kripto ekosistemi Starknet token fiyatı konusunda yükselişte olsa da varlığa daha uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşmanızı tavsiye ederiz. STRK yalnızca bir para birimi ve değişim aracı değil, aynı zamanda Starknet’in bir parçasıdır. Ağ, tüm Layer 2 rollup’larının en ölçeklenebiliri olmaya çalışırken, yerel token Starknet’in geleceğini şekillendirmenize ve onu güvence altına almanıza da olanak tanıyacaktır.”

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