Kripto para yatırımcıları sığ volatilite günlerine geri döndü. Bitcoin bu sefer 26.000 dolar bölgesine sıkışıp kaldı. Dar aralıkta fiyatın haftalarca oyalanabileceğini gördük ancak yakın zamanda yaşadığımız düşüş bize önemli mesajlar veriyor. Volatilite artışı başlamış ve yatay hareket artık sona ermiş olabilir. Peki sırada ne var?

Bitcoin (BTC) Düşer Mi?

Boğalar 17 Ağustos’taki ani çöküşten kaynaklanan kayıplarını geri almak için mücadele ederken Bitcoin (BTC) son 10 işlem günü boyunca 28.000 doların altında kapanışlar yaptı. Yazı hazırlandığı sıradaysa fiyat 26.100 dolarda bulunuyordu. On-chain veriler sıradaki hareket için yatırımcılara fikir verebilir.

28 Ağustos Pazartesi günü Bitcoin‘in fiyatı ağ faaliyetlerindeki yavaşlamayla birlikte 26.000 doların altına indi. Türev piyasa verileri, Vadeli İşlemler piyasalarındaki alım satım faaliyetlerinin BTC spot piyasalarındaki düşüş eğilimini daha da şiddetlendirebileceğini gösteriyor. BTC fiyatının 17 Ağustos’ta düşüşe geçmesinden bu yana yaşanan yatay hareketten hayal kırıklığına uğrayan pek çok ağ katılımcısı artık işlem yapmaktan kaçınıyor. Hafta sonu kümülatif işlem hacminin 14 milyar dolar gibi tarihi düşük seviyelere indiğini gördük.

Kripto Paralar Kısa Vadede Yükselir Mi?

Aşağıdaki grafik Bitcoin ağındaki Aktif Adreslerin 15 Ağustos’tan bu yana nasıl yeni düşük seviyelere ulaştığını göstermektedir. 28 Ağustos itibariyle, 15 Ağustos’ta kaydedilen 1,18 milyon Aktif Adrese kıyasla %36’lık şaşırtıcı bir düşüşle şu anda 870.605’te bulunuyor.

Yukarıdaki grafik, işlemler için BTC kullanan yatırımcı sayısının 17 Ağustos’taki fiyat düşüşünden bu yana düşmeye devam ettiğini göstermektedir. Özellikle Bitcoin’in en son 28 Haziran’da 859.363’e düştüğü zaman daha az aktif kullanıcı kaydettiği dikkat çekmektedir. Bu eğilimin önümüzdeki günlerde de devam etmesi halinde Bitcoin daha fazla fiyat düşüşü yaşayabilir.

17 Ağustos çöküşü kripto para yatırımcılarının yarım milyar dolardan fazla kayıp yaşamasına neden oldu. Vadeli işlemlerdeki likidasyonlar yatırımcıların daha fazla nakitle piyasaya geri dönmesini engellemişe benziyor. Açık Faiz verisi bu görüşü destekliyor. BTC açık faizi 17 Ağustos tarihinden bu yana %33 oranında düştü.

Sonuç olarak, vadeli işlem piyasalarındaki sermaye akışının yetersizliği ve yavaşlayan ağ faaliyeti önümüzdeki günlerde Bitcoin fiyatlarını 25.000 doların altına itebilir. Bu da kısa vadede altcoinlerin daha fazla kayıp yaşamasına neden olabilir. Buna karşılık, stratejik yatırımcılar düşüş rüzgarından faydalanarak dibi cesurca satın alırsa 27.500 doların ardından 29.000 dolar seviyesi test edilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.