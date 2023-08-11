Spot Bitcoin ETF Ne Zaman Onaylanacak! Tüm Potansiyel Karar Tarihleri!

Özet

  • - SEC önümüzdeki yıl Ocak-Mart ayılarında tüm ETF başvuruları için karar vermek zorunda.
  • - Aralık ayı itibariyle Fed, halving ve potansiyel ETF onayı heyecanıyla piyasa yükselişe geçebilir.
  • - Sonraki karar tarihleri 1-4 Eylül ve 16-19 Ekim tarihlerinde. Son kararlar Mart ortasında gelecek.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
19:20
11 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları bugün Ark Invest tarafından sunulan başvuru için erteleme kararı verildiğini gördü. SEC önümüzdeki dönemde birçok spot Bitcoin ETF için kararlar alacak. Peki hangi başvuru için karar ne zaman duyurulacak? ETF onay duyurusu için son tarih ne zaman olacak?

Spot Bitcoin ETF Onay Tarihleri

Haziran ayında finans dünyasının en büyük oyuncusu BlackRock, diğer beş geleneksel finans (TradFi) kurumuyla birlikte spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu. Bu önemli gelişme, Bitcoin’in potansiyel kurumsal kabulüne ilişkin kripto para topluluğu içindeki umudu yeniden canlandırdı. SEC geçtiğimiz ay altı teklifin tamamını incelemeye aldı. Bugünse bunlardan Ark Invest’e ait başvuruyu 21 günlük süre ve yorum talebiyle erteledi.

Menkul kıymetler düzenleyicisi nihai kararı için kesin bir zaman çizelgesi sunmaktan kaçınırken aşağıdaki tarihlerden birinde onay veya ret kararı duyabiliriz.

Eylül ayının 1-4’ü arasında 7 başvuru için karar verilecek. Muhtemelen yine erteleme kararı alındığını göreceğiz ve 7 başvuru için 16-19 Eylül tarihleri arasında ikinci kararlar verilecek.

Kesin kararlar için önümüzdeki ilk çeyrekte verilmeye başlanacak. İlk karar 1 Ocak tarihinde Ark Invest’in başvurusu için verilecek. Sonrasında Mart ortasında tüm başvurular için son karar tarihleri dolmuş olacak. Artık Mart ortasına geldiğimizde SEC’in bir veya birkaç başvuruyu onayladığını görebiliriz.

Spot Bitcoin ETF ve 2024

Halving, potansiyel ETF onayı, faiz indirimlerinin başlaması ve daha birçok gerekçeden dolayı önümüzdeki yılın ilk iki çeyreği yatırımcıları yükselişe geçmeleri için zorluyor. Bitcoin fiyatını önemli ölçüde etkileyecek ETF onay veya onaylarının Mart ayına kadar gelmesi bekleniyor. Ark Invest CEO’su birden fazla başvurunun aynı anda onaylanma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

Bitcoin fiyatı bugün gelen ETF ertelemesine pek bir tepki vermedi. Spekülatörler haricinde yatırımcıların çoğu bu kadar erken bir dönemde onay verilmesini beklemiyordu. Nitekim öyle de oldu. Asıl heyecanın Ocak-Mart ayındaki son onay veya ret tarihleri yaklaşırken Aralık itibariyle piyasaları sarması muhtemeldir. Fed’in önümüzdeki yıl faiz indirimlerine başlayacağı, halving ve ETF onayı beklentisiyle 2023’ün son ayı yükselişle geçebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Spot Bitcoin ETF İçin Karar Çıktı! 13 Ağustos Masalı Böylece Sona Erdi!
Son Dakika: Spot Bitcoin ETF İçin Karar Çıktı! 13 Ağustos Masalı Böylece Sona Erdi!
Ünlü Kripto Yorumcusu: Bu Olmadan Büyük Bir Hareket Beklemeyin!
Ünlü Kripto Yorumcusu: Bu Olmadan Büyük Bir Hareket Beklemeyin!
Başarı Oranı Yüzde 100! Tahminlerinde Yanılmayan Endeks Beklenen Bitcoin (BTC) Sinyalini Verdi!
Başarı Oranı Yüzde 100! Tahminlerinde Yanılmayan Endeks Beklenen Bitcoin (BTC) Sinyalini Verdi!
Hazır Olun! Kıdemli Analist Bitcoin’de (BTC) Son Noktayı Koydu!
Hazır Olun! Kıdemli Analist Bitcoin’de (BTC) Son Noktayı Koydu!
Ünlü Analist’ten Bitcoin Halving Uyarısı: Yükselişin Başladığı Değil Bittiği Yer Olacak!
Ünlü Analist’ten Bitcoin Halving Uyarısı: Yükselişin Başladığı Değil Bittiği Yer Olacak!
Timothy Peterson: Bitcoin (BTC) Son Fırsatı Yakında Sunacak! Kriptoda İddialı Tahmin!
Timothy Peterson: Bitcoin (BTC) Son Fırsatı Yakında Sunacak! Kriptoda İddialı Tahmin!
Daha Önce Bilmişti! Bitcoin ve İki Altcoine Kritik Uyarı Geldi!
Daha Önce Bilmişti! Bitcoin ve İki Altcoine Kritik Uyarı Geldi!
Ünlü Analistten BTC Fiyatı İle İlgili Detaylı Açıklama: “Daha Önce de Oldu!”
Ünlü Analistten BTC Fiyatı İle İlgili Detaylı Açıklama: “Daha Önce de Oldu!”
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023