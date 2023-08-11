Kripto para yatırımcıları bugün Ark Invest tarafından sunulan başvuru için erteleme kararı verildiğini gördü. SEC önümüzdeki dönemde birçok spot Bitcoin ETF için kararlar alacak. Peki hangi başvuru için karar ne zaman duyurulacak? ETF onay duyurusu için son tarih ne zaman olacak?

Spot Bitcoin ETF Onay Tarihleri

Haziran ayında finans dünyasının en büyük oyuncusu BlackRock, diğer beş geleneksel finans (TradFi) kurumuyla birlikte spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu. Bu önemli gelişme, Bitcoin’in potansiyel kurumsal kabulüne ilişkin kripto para topluluğu içindeki umudu yeniden canlandırdı. SEC geçtiğimiz ay altı teklifin tamamını incelemeye aldı. Bugünse bunlardan Ark Invest’e ait başvuruyu 21 günlük süre ve yorum talebiyle erteledi.

Menkul kıymetler düzenleyicisi nihai kararı için kesin bir zaman çizelgesi sunmaktan kaçınırken aşağıdaki tarihlerden birinde onay veya ret kararı duyabiliriz.

Eylül ayının 1-4’ü arasında 7 başvuru için karar verilecek. Muhtemelen yine erteleme kararı alındığını göreceğiz ve 7 başvuru için 16-19 Eylül tarihleri arasında ikinci kararlar verilecek.

Kesin kararlar için önümüzdeki ilk çeyrekte verilmeye başlanacak. İlk karar 1 Ocak tarihinde Ark Invest’in başvurusu için verilecek. Sonrasında Mart ortasında tüm başvurular için son karar tarihleri dolmuş olacak. Artık Mart ortasına geldiğimizde SEC’in bir veya birkaç başvuruyu onayladığını görebiliriz.

Spot Bitcoin ETF ve 2024

Halving, potansiyel ETF onayı, faiz indirimlerinin başlaması ve daha birçok gerekçeden dolayı önümüzdeki yılın ilk iki çeyreği yatırımcıları yükselişe geçmeleri için zorluyor. Bitcoin fiyatını önemli ölçüde etkileyecek ETF onay veya onaylarının Mart ayına kadar gelmesi bekleniyor. Ark Invest CEO’su birden fazla başvurunun aynı anda onaylanma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

Bitcoin fiyatı bugün gelen ETF ertelemesine pek bir tepki vermedi. Spekülatörler haricinde yatırımcıların çoğu bu kadar erken bir dönemde onay verilmesini beklemiyordu. Nitekim öyle de oldu. Asıl heyecanın Ocak-Mart ayındaki son onay veya ret tarihleri yaklaşırken Aralık itibariyle piyasaları sarması muhtemeldir. Fed’in önümüzdeki yıl faiz indirimlerine başlayacağı, halving ve ETF onayı beklentisiyle 2023’ün son ayı yükselişle geçebilir.