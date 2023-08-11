Haziran ayı BlackRock’un spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusuyla Bitcoin’e (BTC) bir destek verdikten sonra, Temmuz fiyatını bir yaz düşüşüne sürükledi. Ripple Labs’ın Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na karşı kısmi zaferine yanıt olarak yalnızca bazı altcoinler iyi performans göstermeyi başardı. En belirgin kazanç gösteren altcoin Ripple (XRP), aylık +%49’luk bir kapanış bildirdi.

Ripple’da Önemli Kazanç!

XRP’nin satışlarına ilişkin bir karar kolayca diğer kripto paralara ve token’lara genelleyemediğinden, piyasaların davanın sonucuna genel tepkisi beklenenden çok daha sessizdi. SEC’in şimdi kesin olarak itiraz etmesi bekleniyor ve piyasa faaliyeti genel olarak yaz aylarında azalıyor.

Kripto para alanındaki çeşitli sektörlerin bu ortamda nasıl performans gösterdiğini araştıran “Yatırımcı Öngörüleri Raporu”, kriptoda olup biten her şeyin aylık kısa bir özetini sunuyor. Rapor, risk sermayesi, türevler, merkezi olmayan finans (DeFi), düzenleme, madencilik ve çok daha fazlasını ele alıyor. Bir NFT projesi olan Azuki ile ilgili olumsuz haberler eşlik etti. AzukiDAO, Azuki’nin kurucusuna dava açmak ve iddia edilen kilim çekişlerinde kaybedilen 20.000 ETH’yi geri kazanmak için bir teklifte bulundu.

DeFi Sektöründeki Çalkantı!

DeFi sektörü, keşfedilen ve istismar edilen benzeri görülmemiş bir güvenlik açığı ile benzer sıkıntılarla boğuşuyor. DeFi’deki güvenlik açıkları genellikle kötü uygulanmış akıllı sözleşmelerden kaynaklanabilir. Ancak bu kez Solidity’ye bir alternatif olan Vyper programlama dili, Curve Finance’in bir yeniden giriş hackinde 61 milyon doların üzerinde istismar edilmesiyle sonuçlanan bir güvenlik açığına maruz kaldı.

Curve likidite havuzlarının tehlikeye girmesiyle CRV’nin fiyatı düştü. Sömürülen fonlar, bilgisayar korsanının %10’luk bir ödülü kabul etmesiyle birkaç gün sonra iade edildi. Kripto hisse senetleri son aylarda alışılmadık bir güç gösterdi. Özellikle de sürekli olarak BTC’den daha iyi performans gösteren en iyi madencilik hisseleri.