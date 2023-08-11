Kripto Para Piyasasındaki Düşüş Devam Ediyor: Ethereum’da (ETH) Son Durum Ne?

Özet

  • - Kripto para piyasası son günlerde yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı.
  • - BTC'nin hafta içerisinde 30.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesiyle birlikte çoğu altcoin'de de çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydedildi.
  • - Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yüzde 0,5 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH) ise 1840 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
  • - Piyasa etkisi: Nötr
22:40
11 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para piyasası, hafta başlarında yükseliş yönlü bir ivme yakalasa da son günlerde yeniden düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin‘in 30.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesi, çoğu altcoin’in değer kayıplarına hız kazandırmasına neden oldu. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise %0,5 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH), 1840 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Hafta başlarında güçlü bir yükseliş başlatan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi ve kripto para piyasası düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son günlerde değer kayıplarına hız kazandırdı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de hafta başına kıyasla önemli ölçüde düşüş gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kripto para piyasasında, ortalama 20 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ayrıca hafta içerisinde işlem hacimlerinde de önemli düşüşler gerçekleşti. Kripto para piyasasının 24 saatlik toplam işlem hacmi, %15’lik düşüş ile 23,7 milyar dolar seviyelerine geriledi.

Ethereum’da (ETH) Son Durum Ne?

Ethereum (ETH), hafta içerisinde 1870 dolar seviyelerini aşarak 1900 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaşsa da kripto para piyasasının düşüş eğilimi göstermesiyle birlikte yeniden düşüşe geçti. Ayrıca ETH, hafta başından bu yana da lider kripto para birimi BTC’ye kıyasla nispeten daha düşük bir fiyat performansı sergiledi.

Piyasadaki bu düşüş ivmesinin de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandıran ETH, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,5 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydetti. ETH, kaydettiği bu son düşüşlerin ardından ise 1840 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

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