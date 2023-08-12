En büyük on-chain analiz şirketlerinden olan Santiment’in üst düzey yöneticisi Brian Quinlivan piyasa tahminlerini paylaştı. Litecoin hakkındaki görüşlerini paylaşan uzman isim yükseliş sinyallerine dikkat çekti. Peki LTC fiyatıyla ilgili ne gibi bir uyarıda bulundu?

Litecoin (LTC) Uzman Yorumu

Santiment‘in pazarlama direktörü Brian Quinlivan son piyasa değerlendirmesinde köpekbalıkları ve balinalar fiyat düştükçe LTC biriktirmeye devam ettikçe, eşler arası ödeme ağının yükseliş eğilimi gösterdiğini söylüyor.

“Ben 100 ile 100.000 arasında LTC tutan adreslere bakmayı seviyorum. Ve aslında hala biraz biriktiriyor gibi görünüyorlar. Yani bunu görmek güzel. Bu halvingten yaklaşık 10 gün önceydi, yaklaşık %42,4’ünü ellerinde tutuyorlardı. Tüm arzın yaklaşık %50’sini kolektif cüzdanlarına eklediler. Ellerinde tuttukları mutlak coin miktarı açısından köpekbalıkları ve balinalar son derece önemli. Şimdi yeniden 31,5 milyon LTC tutuyorlar. Bu tüm yıl boyunca ellerinde tuttukları en yüksek miktardır. Burada 2022’ye geri dönmemiz gerekiyor ve hala çizginin üzerindeler. Yükselmeye devam ediyorlar. Bu Litecoin için iyi bir işaret. Köpekbalığı ve balina varlıkları bunun gibi daha yukarı giderken fiyat aşağı gidiyor. Bence bu bir yükseliş sapması. Çok uzun vadeli ölçekte, Litecoin’in belki de yıl sonuna kadar bir miktar yükselişe geçme kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor. Belki de 2024 yılında.”

LTC Coin Fiyat Yorumu

Quinlivan ayrıca Litecoin’in, yatırımcıların aşırı alım veya aşırı satım koşullarını tespit etmek için kullandığı 30 günlük MVRV verisine de dikkat çekiyor. MVRV’nin, Litecoin‘in yukarı yönde bir sıçrama yapmadan önce fiyatın dip yapabileceği konusunda uyardığını da söyledi.

“Düşüşe rağmen, 30 günlük trader’lar hala yaklaşık %11 kadar yükselirken, 365 günlük trader’lar %0,6 kadar yükseliyor, bu da aslında eşit. Dolayısıyla, ideal olarak uzun ve kısa vadeyi bu sıfır ekseninin altında görmek isteriz ki bu da su altında olduklarını gösterir. Her ikisi de aynı anda su altında kaldığında, bu diplerin oluştuğu yerdir ve varlığa atlamak için iyi bir sinyaldir. Dolayısıyla 2 Temmuz’dan bu yana fiyatın %26 düşmüş olmasına rağmen, şu anda hala biraz daha soğuma olması gerektiğini düşünüyorum, ancak 30 günlük ortalama alım satım getirilerini negatiflere düşürmek için biraz daha düşmesi gerekebilir. Bu olduğunda iyi bir satın alma fırsatı bulabiliriz.”

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