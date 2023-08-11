Dün iki popüler kripto para için oldukça güzel bir gündü. Binance ve Coinbase borsaları peş peşe müjdeleri verdi. CRV ve RPL Coin fiyatını olumlu etkileyen iki ayrı yatırım haberi şimdi birinin yüzde 80 daha yükselmesine neden olabilir. Bitcoin fiyatı yatay seyrini sürürken günlük traderlar kısa vadeli fırsatları araştırmaya devam ediyor.

Rocket Pool (RPL) Alınır Mı?

Rocket Pool (RPL) fiyatı 9 Ağustos’ta sıçrayarak 25 dolarlık yatay alanı direnç olarak doğruladı. Sıçramaya rağmen, önemli bir diyagonal dirençten çıkamadı. Bu direnç çizgisine verilecek tepki, gelecekteki fiyat eğiliminin yükseliş mi yoksa düşüş mü olacağını belirleyecek. Fiyat 17 Nisan tarihinden bu yana genel piyasa eğiliminin etkisiyle azalan direnç çizgisinin altında kaldı. Birçok kez test edilen ve aşılamayan direnç yakında kırılabilir.

Son yükseliş Coinbase Ventures‘ın Rocket Pool platformuna yatırım yaptığı ve ekipten RPL tokenleri satın aldığı haberiyle aynı zamana denk geldi. Platform şu anda Ethereum stake piyasasının yaklaşık %3’ünü kontrol ediyor ve yaklaşık 780.000 ETH stake edilmiş durumda. Uzun vadeli ETH yatırımcıları yeni boğa sezonunu beklerken likit stake platformları üzerinden birikimleriyle kazanç elde ediyor. Aynı zamanda kendilerine verilen wrapped tokenleri kullanarak trade de yapabiliyor.

RPL Coin Fiyat Tahmini Yorum

Yukarıda bahsedilen direnç testlerinin ardından fiyat eğer başarılı olursa yüzde 80 artışla 52 dolara ulaşabilir. Ancak 25 doların altındaki kapanışlar yüzde 50 kayıpla fiyatın 14 dolar bölgesine çakılmasına neden olabilir. Özellikle geçtiğimiz hafta sonu birçok altcoinin %50 civarında artış yaşadığını düşünürsek sıkıcı piyasanın ortasında spekülatif yatırımcıların da desteğiyle RPL Coin mevcut kurulumun getirdiği fırsatla hızla yükselebilir.

Altı saatlik grafikteki RSI okuması da yukarı yönlü kırılma ihtimalini destekliyor. Gösterge bir yükseliş sapması oluşturdu ve 50’nin üzerine çıktı. Bir fiyat düşüşüne bir momentum artışı eşlik ettiğinde yükseliş sapması meydana gelir. Bu önceki düşüşün sahte olduğunu gösterir.

Öte yandan BTC fiyatında yaşanacak bir sert düşüş RPL Coin’de açığa satış için hazır bekleyen ayıların yüzünü güldürebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.