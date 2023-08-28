Kripto para yatırımcıları için profesyonel trader ve yatırım fonlarının hareketleri önemli hep dikkate değer olmuştur. Bu yüzden temel ve teknik analizin yanında kripto para balina cüzdan hareketleri yatırımcılar tarafından yakından izlenir. Deneyimli eller tarafından yönetilen bu cüzdanlar kimi zaman yükseliş veya düşüşleri önceden doğru tespit ettikleri için alım/satım yaparlar. Elbette geleceği gördüklerini söyleyemeyiz.

Ethereum Balina Hareketleri

1inch Yatırım Fonu’na ait bir kripto cüzdanı, 2023’ün ilk çeyreği boyunca yaptığı dolar-maliyet ortalaması (DCA) alımlarını kısa süre önce nakde çevirdikten bir ay sonra büyük miktarlarda Ether satın aldı. Akıllı parayı daha doğrusu kripto alanındaki deneyimli traderları izleyen ve raporlayan blockchain analiz hesabı bunu duyurdu.

Lookonchain tarafından duyurulan alım hamlesi oldukça önemli. Aynı hesap Haziran ayından önce PEPE Coin’in yükselişinin öncü sinyalleri olan alımları da raporlamıştı. Firmaya göre, 1inch’e bağlı cüzdan 1.655 dolar fiyattan toplam 6.088 ETH satın aldı, bu da şirketin satın alma işlemi için 10 milyon doların üzerinde harcama yaptığı anlamına geliyor.

Blockchain verilerine göre, cüzdan 13 Ocak, 9 Şubat ve 14 Mart’ı içeren üç örnekte ortalama 1.569 dolar fiyattan yaklaşık 17.000 Ether satın aldı. Şirket bu işlemler için toplamda yaklaşık 26 milyon dolar harcadı.

Ether fiyatı 5 Temmuz’da 1.906 dolara yükseldiğinde, cüzdan toplam 21 milyon dolar karşılığında aynı cüzdan 11.000 ETH satmıştı. Bu da cüzdanın kârını yalnızca Ether işlemlerinden 3,7 milyon dolara çıkarıyor. Cüzdanda şu anda toplam 80 milyon dolar değerinde çeşitli dijital varlık bulunuyor.

ETH fiyatı BTC dalgalanması sürdüğü ve alıcılar isteksiz kalmaya devam ettiği için 1.700 doların altında kalmaya devam ediyor.

1inch Coin Yorum

Kripto para piyasalarındaki genel hacimsizlik 1inch Coin dahil çoğu altcoinin aşırı satışlar yaşamasına neden oldu. Bugün yazı hazırlandığı sırada fiyat 0,2439 dolarda bulunuyor. 17 Temmuz tarihindeki 0,6 dolar direncinden sonra istikrarlı düşüşe geçen fiyat 1 ay gibi bir sürede yarı yarıya eridi. Kümülatif hacmin 14 milyar dolar seviyelerine kadar düştüğü ortamda bu o kadar da şaşırtıcı değil. Riskini dağıtmak isteyen veya nakde ihtiyacı olan satıcılar fiyatın daha da aşağı düşmesine neden oluyor. Fakat iyi haber şu ki Binance BTC/USDT emir defterindeki açık işlemlerin miktarı artıyor. Bu da kısa ve orta vadede işlerin tersine dönebileceği beklentisini oluşturuyor.

1inch Coin fiyatına dönecek olursak kritik destek 0,236 dolar bölgesinde. Fiyat eğer bu seviyeyi kırar ve altınca kapanışlar yaparsa ATL (tüm zamanların en düşük) seviyesi olan 0,2 dolara gerileyebilir. Çok fazla altcoin bugünlerde ATL gördüğü için bu şaşılacak bir şey olmayacaktır. Öte yandan gerçek bir geri dönüş için 0,25-26 dolar aralığının üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.