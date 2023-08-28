Bitcoin Ağustos ayı 2023’ün en kötü ayı olurken, yeni haftaya 26.000 dolar direnci ile mücadele ederek başlıyor. BTC fiyatının gücü 10 gün önce yaşanan ani çöküşün ardından şüpheli kalmaya devam ediyor ve boğalar rahatlatıcı bir sıçrama sağlamak için piyasanın kontrolünü henüz geri alamadı. Eylül ayının Bitcoin için geleneksel olarak düşük performans gösteren bir ay olması ve Ağustos aylık kapanışına sayılı günler kala, görünüm de benzer şekilde belirsiz, başka bir aşağı yönlü sürpriz olabilir mi?

Bitcoin Balinaları Henüz Alım Yapmıyor

Makro tetikleyiciler bu hafta da arka planda kalırken, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi verileri kripto sektörü açısından sakin geçen bir haftanın en önemli gündem maddesini oluşturuyor. Bununla birlikte, yatırımcılar ve analistler ayak parmaklarının ucunda yürürken ve görünürde bir toparlanma ipucu yokken, çoğu hala daha kötüsünün gelmesi için hazırlanıyor. TradingView’den alınan verilere göre, BTC/USD kapanışta 26.000 doları tutmasına rağmen, bundan hemen sonra yokuş aşağı gitti ve biraz daha yükselmeden önce 25.880 dolara düştü.

Bu, popüler yatırımcı Skew’in yeni haftaya short baskısı olabileceği tahminlerinin bir parçası olan çok günlük düşük seviyelere işaret etti. X analizinin bir bölümünde, “Short pozisyonları hafta sonuna doğru yığılmaya devam ediyor, ABD Vadeli İşlemleri açılışında ve Pazartesi AB seansında bir tür hareket bekliyor.” denildi. Skew ayrıca hafta sonu BTC hareketini “maksimum acı fiyat hareketi” olarak tanımladı.

Aylık kapanış piyasa katılımcıları için kilit bir konuydu ve Ağustos ayının %11’lik kayıplara yol açmasının ardından kartlarda dalgalanma görüldü. Material Indicators’ın kurucu ortağı Keith Alan, birkaç ayın en düşük seviyelerine bir yolculuk öngördü. Binance BTC/USD emir defterinin bir grafiğiyle birlikte, “Balinalar henüz alım yapmıyor, ben de yapmıyorum,” yorumunda bulundu.

“Dalgalanmanın aylık mum kapanışına kadar devam etmesini bekliyorum. Sabırla yerel düşük seviyeyi test etmeyi bekliyorum.”

Düşük balina emir hacmine ek olarak, beraberindeki emir defteri grafiği genel olarak teklif likiditesinin eksik olduğunu ve 25.500 doların yalnızca mütevazı bir ilgi gördüğünü gösterdi.

Popüler yatırımcı Crypto Tony, “25.000 doların altına düştüğümüz, geri aldığımız ve pompaladığımız yere girmek için bir tetikleyici arıyorum” dedi.

“Ya da 26.700 doları desteğe çevirirsek. Henüz orta aralıkta olduğumuz için Bitcoin’e bundan önce giriş yok, bu yüzden henüz güvenli bir giriş yok.”

Popüler yatırımcı ve analist Rekt Capital aşağı yönün ötesinde, daha önce çöküşten önce destek görevi gören hareketli ortalamaların şimdi tam tersi bir etkiye sahip olabileceği konusunda uyardı. Haftalık grafikle birlikte “BTC yükseliş momentumu hareketli ortalamaları direnç olarak hareket edebilir,” diye özetledi.

Daha ileri analizler, haftalık zaman dilimlerinde “ince yükselen bir takozun” parçası olabilecek daha düşük bir düşük yapının ortaya çıkmasını umuyordu.

Ağustos Ayı Sekiz Yılın En Kötüsü Olabilir

Bitcoin’in bu ay boğalara nadiren kutlanacak bir şey veren Ağustos standartlarına göre bile düşük performans gösterdiği bir sır değil. BTC/USD bu ay %11 düştü ve haftalık kapanış yaklaşırken piyasa gözlemcileri arasında beklenti artıyor. CoinGlass’ın karşılaştırmalı verilerine bakıldığında, Ağustos 2023’ün 2015’ten bu yana Bitcoin’in en kötü Ağustos’u olmak için şimdiden geçen yılla yarıştığı görülüyor. BTC fiyatı Ağustos 2022’de %13,9 değer kaybetmiş ve bu hareket altı aylık düşüşün başlangıcı olmuştu.

Bununla birlikte, bazıları Eylül ayının tarihsel emsallere dayanarak kolayca neredeyse aynı derecede kötü sonuçlanabileceğine inanıyor. “Bitcoin Eylül’de 22.000 Dolara Düşebilir mi?” Rekt Capital geçen hafta bir X gönderisinin bir bölümünde sorguladı.

“Bu soruyu yanıtlamak için öncelikle Ağustos ayına odaklanmamız gerekiyor. Tarihteki en kötü BTC Ağustos düşüşü neydi? 2014 yılında -%17 ve 2015 yılında -%18. Şu anda 2023 yılında, $BTC şu anda -%16 düşüşte. Eğer BTC bu Ağustos ayında -%18 düşecek olursa, BTC 24700 dolara düşecektir. Ancak bu geri çekilmenin sonu olmayabilir.”

Devam eden Rekt Capital, Eylül ayının genellikle “tek haneli bir düşüş” yaşandığını belirtti. Haftalık zaman dilimlerindeki son çift tepe noktasının arka planına karşı, 22.000 dolarlık bir hedef sıralanıyor.