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  •   Vitalik İçin Birincisi Yeterli Olmadı! Ethereum’da İkinci Satış Dalgası! Fiyat Nereye Gidecek?

Vitalik İçin Birincisi Yeterli Olmadı! Ethereum’da İkinci Satış Dalgası! Fiyat Nereye Gidecek?

Özet

  • Vitalik Buterin'in ikinci ETH transferleri endişe yarattı.
  • Ethereum fiyatı toparlanıyor ancak dirençle karşılaşmış görünüyor.
  • Ethereum ETF başvuruları, piyasa dinamiklerini etkiliyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
15:30
28 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Önemli bir gelişme olarak, Ethereum‘un kurucu ortağı Vitalik Buterin’e ait “vitalik.eth” etiketli cüzdan adresi, değeri yaklaşık 4,95 milyon dolar olan 3.000 ETH’yi “Vb 2” etiketli adrese transfer etti. Daha önce de bildirilen bu transfer, Buterin’in yakın zamanda kripto borsası Coinbase‘e yaptığı yaklaşık bir milyon değerindeki 600 ETH’lik hareketi takip ediyor.  Bu büyük işlemler kripto topluluğu içinde endişe yarattı ve potansiyel fiyat düşüşleri endişelerini körükledi.

Ethereum’un Geleceği

Ethereum’un fiyatı 1.640 doları aşarak bir toparlanma dalgası başlatırken, 1.660 ve 1.670 dolar seviyelerinde dirençle karşılaşıyor. 1,670 dolar direncinin aşılamaması aşağı yönlü hareketin devam etmesine yol açabilir. ETH coin fiyatı son 24 saatte %0,40 düşüşle şu anda 1.642,67 dolardan işlem görüyor.

Bu değişimlere rağmen Ethereum ekosisteminin genişlemesi hala kayda değer. Tanınmış bir trader ve kripto uzmanı olan Miles Deutscher, 1,97 milyon gibi rekor bir seviyeye ulaşan Layer 1 ve Layer 2 çözümlerindeki aktif adreslerin hızlı büyümesine dikkat çekiyor.

Bu olumlu bakış açısı, Ethereum’un 1.600 dolar – 1.550 dolar aralığının altına düşmesinin, 1.000 dolar hedefiyle %37 ila %45 arasında değişen önemli bir düzeltmeyi tetikleyebileceğine inanan analist Ali  Martinez tarafından dile getirilen durumla çelişiyor.

İlginç bir şekilde Ali Martinez, 10.000’den fazla ETH tutan balina sayısı ile fiyat hareketi arasında bir korelasyon olduğuna dikkat çekiyor. Varlıklarını elden çıkaran yatırımcıların davranışı, piyasa katılımcıları için kritik bir soruyu gündeme getiriyor; bu da mevcut durumun ETH’yi satın almak ya da açığa satmak için bir fırsat olup olmadığı.

Ethereum ETF Başvuruları ve Fiyat

Ethereum’un fiyat dalgalanmalarının arka planında, son olaylar iki Ethereum vadeli ETF başvurusunun ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulmasını içeriyor. ARK Invest ve 21Shares tarafından sunulan teklifler, “ARK 21Shares Aktif Ethereum Vadeli İşlem ETF’si” (ARKZ) ve “ARK 21Shares Aktif Bitcoin Ethereum Stratejisi ETF’sini” (ARKY) kapsıyor.

Miles Deutscher’in karşıt bakış açıları, Ethereum için mevcut piyasa dinamiklerine kapsamlı bir genel bakış sağlıyor. Miles’ın olumlu bakış açısı büyüyen ağ etkisine ve uzun vadeli olasılıklara dayanıyor.

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