Uzun vadeli yatırımcıların önemli bölümü tarafından tutulan ETH Coin oldukça parlak bir geleceğe sahip. Hem negatif enflasyonu hem de en aktif blockchain oluşu onun geleceği olumlu etkiliyor. Bugün bile birçok popüler layer1 çözümü hayatta kalabilmek için Ethereum layer2 çözümüne dönüşmek için harekete geçiyor.

Ethereum (ETH) Son Durum

Ethereum (ETH) fiyatı 14 Temmuz’da yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştığından beri düştü. Aşağı yönlü hareket, yükselen bir destek hattından kopmaya neden olarak ETH fiyatının kapsamlı bir düzeltme başlattığını teyit etti. Fiyat hareketi kırılmanın geçerliliğini teyit ederken, dalga sayısı yakında bir dibe ulaşılacağını gösteriyor. Ardından ETH fiyatı yükselişine muhtemelen devam edecek.

Ethereum fiyatı için günlük zaman dilimi teknik analizi karışık sinyaller veriyor. Bunun nedeni fiyat hareketi ve teknik göstergelerdir. 10 Haziran’dan bu yana ETH fiyatı ve yükselen destek çizgisi arttı. Hat yerinde olduğu sürece trend yükseliş olarak kabul edilebilir. Ancak, ETH fiyatı 14 Temmuz’dan bu yana düştü ve altı gün sonra çizgiyi kırdı. Bu, önceki yukarı yönlü hareketin sona erdiğinin ve şimdi yeni bir aşağı yönlü hareketin başladığının bir işaretidir.

Ethereum (ETH) Fiyat Grafiği

Günlük RSI düşüş eğiliminde ve Ethereum fiyat düşüşünü meşrulaştırıyor. Altı saatlik grafikse kırılmanın meşruiyetini desteklemektedir. Ancak, aşağı yönlü hareketin yakında sona ereceğini de gösteriyor. Elliot Dalga sayımına göre, ETH fiyatı beş dalgalı bir yükselişi tamamladı. Ve şimdilik A-B-C düzeltici bir yapıya saplanmış durumda. Eğer öyleyse, şu anda düzeltmeyi tamamlayacak olan C dalgasında bulunuyor.

Elliot bize 1.780 dolarda dibin test edilmesinin ardından 2.000 dolara doğru yukarı yönlü hareketin başlayacağını söylüyor. Bu yükseliş eğilimli uzun vadeli ETH fiyat tahminine rağmen, fiyat 10 Haziran’ın en düşük seviyesi olan 1.648 doların altına düşerse geçersiz kılınabilir.

Olası seri düşüşler altcoin kralının 1.450 dolara kadar düşmesine neden olabilir. ETH yazı hazırlandığı sırada 1.857 dolardan alıcı buluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.