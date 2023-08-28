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  •   Laos, Enerji Sorunları Nedeniyle Kripto Madenciliğini Askıya Aldı

Laos, Enerji Sorunları Nedeniyle Kripto Madenciliğini Askıya Aldı

Özet

  • Laos'un devletine ait elektrik dağıtım şirketi Électricité du Laos (EDL), kuraklık ve artan elektrik talebi nedeniyle ülkedeki kripto madenciliği operasyonlarına elektrik tedarikini askıya alacağını açıkladı.
  • EDL, hidroelektrik santrallerinin ülkenin enerjisinin %95'ini ürettiğini ve yerel elektrik tedarikini artırmayı ve Tayland'a ihracat yapmayı hedeflediğini belirtti. Ancak kuraklık, enerji üretimini olumsuz etkiliyor.
  • Kripto madenciliği projelerinin askıya alınmasının bir diğer nedeni ise "ödenmemiş faturalar" olarak ifade edildi. Laos hükümeti, 2021'de kripto madenciliği ve ticaretini teşvik etmek amacıyla bir pilot uygulama başlatmıştı.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
15:00
28 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Laos devletine ait elektrik dağıtım şirketi Électricité du Laos (EDL), kuraklık koşullarında yeterli güç üretme mücadelesi gibi çeşitli nedenleri gerekçe göstererek ülkedeki kripto madenciliği operasyonlarına elektrik tedarikini askıya alacağını açıkladı. Laos’ta bunlar yaşanırken öte yandan Umman Sultanlığı, 370 milyon dolarlık bir kripto madenciliği merkezi kurdu. Çinli bir yetkili ise Bitcoin madenciliği işletmesinde yolsuzluk nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kripto Madencileri Faturalarını Ödeyemiyor

Duyuruya göre, Laos 2023’ün ilk yarısında kuraklık yaşandı ve aşırı sıcaklar elektrik talebinin artmasına ve hidroelektrik santrallerinin yeterli güç üretmekte zorlanmasına neden oldu. Bunun dışında EDL, hidroelektrik santrallerinin ülkenin enerjisinin %95’ini ürettiğini ve 2024 yılında yerel olarak elektrik tedarik etmeyi ve Tayland’a büyük miktarlarda ihracat yapmayı hedeflediğini söyledi. Koşullar daha da ağırlaştıkça ülkenin ihracat kapasitesi de etkilenecektir.

Yerel bir medya kuruluşu olan Laotian Times‘a verdiği röportajda bir EDL çalışanı, kripto madenciliği projelerinin arzının askıya alınmasının bir başka nedeninin de “ödenmemiş faturaları” olduğunu söyledi. 11 Eylül 2021’de Laos hükümeti, kripto madenciliği ve ticaretini keşfetmek için kamu-özel pilot uygulamasını onayladı. Bu hamle, Çin’in madencilik üzerindeki baskısından faydalanmayı amaçlıyor ve endüstriyel ölçekli madencilerin operasyonlar için farklı bir yer bulmaya çalışmasına neden oluyor. O dönemde, program kapsamında altı şirketin Laos’ta madencilik faaliyetleri yürütmesine izin verilmişti.

Bitcoin Madenciliğinde Son Gelişmeler

Öte yandan Arap Yarımadası’nın güneydoğu kıyısında yer alan Umman Sultanlığı 370 milyon dolarlık bir kripto madenciliği merkezi kurdu. Merkez, 22 Ağustos’ta Salalah Serbest Bölgesi adı verilen özel bir ekonomik bölgede açıldı. Yerel bir şirket olan Exahertz, merkezi Dubai merkezli blockchain firması Moonwalk Systems ile birlikte işletecek.

Bu arada Çinli bir yetkili, Bitcoin madenciliği işletmesinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 22 Ağustos’ta Çinli bir politikacı olan Xiao Yi’ye görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlarından hapis cezası verildi. Savcılara göre Yi, departmanlara rapor uydurma ve elektrik tüketimini ayarlama talimatı vererek madencilik faaliyetlerini örtbas etti.

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