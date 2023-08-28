İki büyük kripto borsası uluslararası mali yaptırımlar altındaki Rus bankalarını ödeme seçeneklerinden çıkararak Binance‘i takip etti. Tinkoff Bank ve Sberbank artık Bybit ve OKX’teki eşler arası işlemler listesinde yer almıyor. Kripto borsalarının ödeme seçeneklerindeki bu değişiklikler, Wall Street Journal’ın Binance’in bu bankaları listelediğini bildirmesiyle ortaya çıktı ve bankalar tamamen listeden çıkarıldı. Ancak bazı kullanıcılar hala bu bankaları tercih ediyor gibi görünüyor.

Henüz Resmi Açıklama Gelmedi

Rus medyasına göre yerel kullanıcılar artık OKX ve Bybit’in P2P platformlarındaki Tinkoff Bank veya Sberbank hesaplarındaki kriptoları karşılığında fiat para alamıyor. Konu ile alakalı her iki şirketin temsilcileri tarafından da resmi bir açıklama yapılmadı. Bu konuda OKX ve Bybit’in dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’i takip etmesi dikkat çekti.

Bununla birlikte yazının yayınlandığı sırada OKX, kullanıcıların Raiffeisen Bank ve Russian Standard Bank’ın Rusya şubesi hesaplarına fiat almalarına hala izin veriyor. Her iki finans kuruluşu da Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi tarafından yaptırım uygulanan kuruluşlar listesinde yer almıyor.

Bankalar P2P Listelerinden Tamamen Çıkarıldı

Kripto borsalarının ödeme seçeneklerinde yaptırım uygulanan Rus bankalarının varlığına yönelik dikkat çeken gelişme geçen hafta The Wall Street Journal’ın Binance’in transfer yöntemleri olarak Tinkoff Bank ve Sberbank’ı listelediğini bildirmesiyle ortaya çıktı. 24 Ağustos’ta Tinkoff ve Sberbank Binance P2P platformundan kaldırıldı ancak marka renklerini temsil eden “sarı” ve “yeşil” seçenekler hala platformda mevcuttu. Bir gün sonra WSJ, bir Binance sözcüsüne atıfta bulunarak yaptırım uygulanan bankaların listeden tamamen çıkarıldığını bildirdi.

Bir medya kuruluşu ise kaldırılması gerekmesine rağmen, Binance P2P kullanıcılarının tercih ettikleri ödeme seçeneği olarak “yeşil banka” kullanarak satış için reklam vermeye devam ettiklerini keşfetti. Bu kullanıcılar Rus Standard Bank ya da Ak Bars Bank gibi diğer ödeme yöntemlerinden bahsedebiliyor ancak reklam verenin şartlarında yalnızca “yeşil banka” aracılığıyla yapılan transferleri kabul edeceklerini açıkça belirtiyorlar. Basında yer alan haberlere göre aynı şey, yatırımcıların özel iletişimde hala yaptırım uygulanan bankalar aracılığıyla takas seçeneği sunduğu OKX ve Bybit için de geçerli.