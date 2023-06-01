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Uzun süren tartışmalarının ardından saat 04:00 sularında Meclis borç tavanı yasasını oylamaya başladı. Bitcoin fiyatı Meclisteki konuşmalar sürerken 27.300 doların üstüne çıkmıştı. 15 dakika süren oylamanın ardından kripto para piyasalarının Mayıs ayı boyunca sallayan temerrüt riski ortadan kalkmış gibi görünüyor.

ABD Borç Tavanı Oylaması

Oylama sona erdi ve borç tavanı yasası geçti. Senato’dan da sorunsuz şekilde geçmesi beklenen borç tavanı anlaşması artık neredeyse kesinleşmiş gibi görünüyor. 5 Haziran tarihindeki ödemelerden önce Senato’nun da hızlı biçimde onay vermesi gerekecek. Oylamada 314 Evet ve 117 Hayır sonucu çıktı. Hayır oylarının önemli bir kısmı Cumhuriyetçilerden geldi. Öte yandan 218 sayısının geçilmiş olması yeterliyken rakam 314’e ulaştı.

ABD Temsilciler Meclisi‘nin çoğunluğu hükümetin 31.4 trilyon dolarlık borç tavanını askıya almak için iki partili bir tasarıyı onayladı. Temerrüt riskinden kaçınmak için son 5 gün kala atılan adım önceki 2 borç tavanı anlaşmasından farksızdı. Mayıs ayı boyunca anlaşmanın son dakikada geleceğini ve başta Hazine Bakanı Yellen olmak üzere yetkililerin yaptığı açıklamaların abartılı olduğunu zaten yazmıştık.

Başkan Joe Biden’ın yasa tasarısını imzalayabilmesi için Demokratların çoğunlukta olduğu Senato tarafından da onaylanması gerekiyor. Demokratların açık desteğini düşündüğümüzde Senato tarafında ciddi bir sorunla karşılaşılması beklenmediği için yasanın tamamlandığını düşünebiliriz.

Hazine Bakanlığı’nın Amerikan tarihinde ilk kez borçlarını ödemek için fonlarının tükenebileceği 5 Haziran Pazartesi gününden önce Kongre’nin tam onayı gerekiyor.

Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek

Temerrüt riski hisse senedi piyasaları için ciddi bir sorundu ve kripto paraları da baskılıyordu. Şimdilik fiyat olası anlaşmazlıkta gördüğü baskının zıddı biçimde hızla yükselmiyor. İlerleyen saatlerde kripto para yatırımcılarının belirsizlik bittiği için risk iştahı artarsa fiyatta daha fazla artış görebiliriz. Uzmanlar yasanın geçmemesi halinde ekonomideki baskının kripto paralarda ciddi negatif sonuçları olacağından bahsediyordu. En azından şimdilik bu potansiyel tehdidin ortadan kalktığını söyleyebiliriz.

Şimdi Hazine tahvillerini cazip hale getirmek için Fed’in harekete geçmesi gerekecek. Önümüzdeki dönemde Bitcoin’in volatilite artışında borç tavanı anlaşması sonrası piyasaların etkisi büyük olacak.