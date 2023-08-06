Avalanche’da (AVAX) DeFi Geleceği! Bu Gelişmeler Token’da Kritik!

Özet

  • - RWA'lardaki TVL, 1 milyar dolarlık önemli kilometre taşını aştı.
  • - Avalanche'ın DeFi alanındaki varlığını artırma girişimine rağmen TVL'si düşmeye devam etti.
  • - Göreceli güç endeksi (RSI) 52 ile AVAX için olumlu bir görünüm gösterdi.
20:00
6 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

DeFi sektörü, son birkaç ayda büyük bir darbe aldı. Ancak, Real World Assets (RWA) gibi sektördeki birkaç proje, her şeye rağmen muazzam bir büyümeye tanık oldu. Başlangıçta, MakerDAO gibi protokoller, RWA’lardan yararlanan birkaç protokolden biriydi, ancak Avalanche’ın (AVAX) da son zamanlarda bu alana girdiği gözlemlendi.

Avalanche’da Kritik Gelişme!

Son verilere göre RWA’lardaki TVL, yalnızca bu yıl içinde yaklaşık 900 milyon dolarlık kayda değer bir büyüme yörüngesine işaret ederek, 1 milyar dolarlık önemli kilometre taşını aştı. Bu yıl boyunca Avalanche, tokenize edilmiş varlıklara yönelik kayda değer bir sermaye taahhüdü yaptı ve bu yönde güçlü bir itici güç olduğunu gösterdi. Öngörülebilir gelecekte bu senaryonun Avalanche altında ivme kazanması şaşırtıcı olmayabilir.

RWA’larda gelişen TVL ve Avalanche’ın stratejik taahhüdü, daha geniş finansal manzarada tokenize varlıkların artan öneminin ve potansiyelinin altını çiziyor. Avalanche’ın DeFi alanındaki varlığını artırma girişimine rağmen TVL’si düşmeye devam etti. Artemis’in verilerine göre, Avalanche’ın TVL’si son birkaç ayda 770 milyon dolardan 608 milyon dolara düştü.

VAX

AVAX Coin Geleceği!

Ancak DEX hacimleri açısından Avalanche istikrarlı bir büyümeye tanık oldu. Bu, Avalanche için TVL’de bir düşüş olmasına rağmen protokolün, protokoldeki DeFi ile ilgili dApp’leri aracılığıyla ilgi çekmeye devam ettiğini gösterdi. Avalanche ağı, DeFi sektöründe gösterdiği performansın yanı sıra fiyat açısından da aşağı yönlü bir harekete sahne oldu.

Yükseliş hareketi gösterdikten ve 14 Temmuz’da 15.978 dolar direnç seviyesini test ettikten sonra AVAX’ın fiyatları %21.17 gibi önemli bir düşüş gözlemledi. Bu dönemde, AVAX’ın fiyatı birden fazla düşük dip ve daha düşük zirveler sergileyerek bir düşüş eğilimi oluşturdu. Fiyattaki düşüş, yazı yazılırken -0.01’e düşen azalan CMF’ye uygun olarak gerçekleşti. Negatif CMF, para akışının alıcılarda olmadığını ima etti.

Bunun aksine RSI AVAX için olumlu bir görünüm gösterdi. Yazı kaleme alındığında 52,7’deydi ve bu da fiyat momentumunun yükselişte olduğunu ima ediyordu. AVAX’ın fiyatının düşüş trendini kırmayı başarması veya herhangi bir pozitif hareket görmeden önce 12,11 dolar destek seviyelerini test edip etmeyeceği henüz belli değil.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Avalanche Bombayı Patlattı! Popüler Altcoin Uzun Vadeli Hedeflerine Odaklanıyor!
Avalanche Bombayı Patlattı! Popüler Altcoin Uzun Vadeli Hedeflerine Odaklanıyor!
Fiyatı Düştü Diye Üzülenler Dikkat! Avalanche (AVAX) Yüzde 382 Büyüdü! Peki Bu Ne Anlama Geliyor?
Fiyatı Düştü Diye Üzülenler Dikkat! Avalanche (AVAX) Yüzde 382 Büyüdü! Peki Bu Ne Anlama Geliyor?
Avalanche (AVAX) Coin İçin Yükseliş Mümkün Mü? Yatırımcının Dikkat Edeceği Kritik Seviyeler Açıklandı!
Avalanche (AVAX) Coin İçin Yükseliş Mümkün Mü? Yatırımcının Dikkat Edeceği Kritik Seviyeler Açıklandı!
İki Kritik Altcoin İçin Son Durum: Luna Coin Yorum – AVAX Coin Yorum ve AVAX Coin Kaç TL?
İki Kritik Altcoin İçin Son Durum: Luna Coin Yorum – AVAX Coin Yorum ve AVAX Coin Kaç TL?
Volatilite Fırsatı! CEEK, Solana ve AVAX Coin Fiyat Tahminleri!
Volatilite Fırsatı! CEEK, Solana ve AVAX Coin Fiyat Tahminleri!
Avalanche Ağı, Tarihinde İlk Defa 1 Milyon Aktif Kullanıcıya Ulaştı!
Avalanche Ağı, Tarihinde İlk Defa 1 Milyon Aktif Kullanıcıya Ulaştı!
Avalanche Bombayı Patlattı! Haziran Ayı AVAX Coin Fiyat Tahmini!
Avalanche Bombayı Patlattı! Haziran Ayı AVAX Coin Fiyat Tahmini!
3 Dev İçin Güncel Fiyat Tahminleri! AVAX, Ethereum, Solana Coin Yorumları!
3 Dev İçin Güncel Fiyat Tahminleri! AVAX, Ethereum, Solana Coin Yorumları!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023