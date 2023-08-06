DeFi sektörü, son birkaç ayda büyük bir darbe aldı. Ancak, Real World Assets (RWA) gibi sektördeki birkaç proje, her şeye rağmen muazzam bir büyümeye tanık oldu. Başlangıçta, MakerDAO gibi protokoller, RWA’lardan yararlanan birkaç protokolden biriydi, ancak Avalanche’ın (AVAX) da son zamanlarda bu alana girdiği gözlemlendi.

Avalanche’da Kritik Gelişme!

Son verilere göre RWA’lardaki TVL, yalnızca bu yıl içinde yaklaşık 900 milyon dolarlık kayda değer bir büyüme yörüngesine işaret ederek, 1 milyar dolarlık önemli kilometre taşını aştı. Bu yıl boyunca Avalanche, tokenize edilmiş varlıklara yönelik kayda değer bir sermaye taahhüdü yaptı ve bu yönde güçlü bir itici güç olduğunu gösterdi. Öngörülebilir gelecekte bu senaryonun Avalanche altında ivme kazanması şaşırtıcı olmayabilir.

RWA’larda gelişen TVL ve Avalanche’ın stratejik taahhüdü, daha geniş finansal manzarada tokenize varlıkların artan öneminin ve potansiyelinin altını çiziyor. Avalanche’ın DeFi alanındaki varlığını artırma girişimine rağmen TVL’si düşmeye devam etti. Artemis’in verilerine göre, Avalanche’ın TVL’si son birkaç ayda 770 milyon dolardan 608 milyon dolara düştü.

VAX

AVAX Coin Geleceği!

Ancak DEX hacimleri açısından Avalanche istikrarlı bir büyümeye tanık oldu. Bu, Avalanche için TVL’de bir düşüş olmasına rağmen protokolün, protokoldeki DeFi ile ilgili dApp’leri aracılığıyla ilgi çekmeye devam ettiğini gösterdi. Avalanche ağı, DeFi sektöründe gösterdiği performansın yanı sıra fiyat açısından da aşağı yönlü bir harekete sahne oldu.

Yükseliş hareketi gösterdikten ve 14 Temmuz’da 15.978 dolar direnç seviyesini test ettikten sonra AVAX’ın fiyatları %21.17 gibi önemli bir düşüş gözlemledi. Bu dönemde, AVAX’ın fiyatı birden fazla düşük dip ve daha düşük zirveler sergileyerek bir düşüş eğilimi oluşturdu. Fiyattaki düşüş, yazı yazılırken -0.01’e düşen azalan CMF’ye uygun olarak gerçekleşti. Negatif CMF, para akışının alıcılarda olmadığını ima etti.

Bunun aksine RSI AVAX için olumlu bir görünüm gösterdi. Yazı kaleme alındığında 52,7’deydi ve bu da fiyat momentumunun yükselişte olduğunu ima ediyordu. AVAX’ın fiyatının düşüş trendini kırmayı başarması veya herhangi bir pozitif hareket görmeden önce 12,11 dolar destek seviyelerini test edip etmeyeceği henüz belli değil.