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VISA Vay Canına Dedirtti! Kripto Paraların Geleceği!

Kripto paraların geleceği hakkında fikir sahibi olmak için VISA'ya kulak vermek gerekiyor.
16:20
20 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Dünyanın en değerli şirketlerinden biri ve cüzdanınızı kontrol ederseniz birkaç kartta onun logosunu göreceksiniz. VISA, yüz milyarlarca dolarlık finans devi ve aynı zamanda blockchain aşığı bir şirket. Kripto paralar konusunda bugüne kadar birçok adım attılar ancak son yayınlanan teknik makaleleri gelecekte yapacaklarına dair bir sinyaldi. Ethereum yatırımcıları vay canına dedi.

VISA Kripto Para

Küresel kredi devi Visa, akıllı sözleşmeleri ve programlanabilir ödemeleri araştırıyor. Firma, Ethereum sahiplerinin otomatik ödemeler ayarlamasına izin vermek istiyor. Visa, Ethereum sahiplerinin kendi gözetim cüzdanlarından programlanabilir ödemeler yapmalarını sağlamak için bir teklif açıkladı. Ayrıca bu konsept, bankaları ve merkezi üçüncü tarafları işlemlerden elimine edecektir. Otomatik ödemeleri normal banka hesaplarınız üzerinden yapmak oldukça kolaydır. Ancak banka nihayetinde sistemi ve transfer edilen fonları kontrol etmektedir.

Büyük kripto piyasası çöküşüne rağmen, firma nihayetinde ödemelerin geleceğinde kripto para çözümlerinin yer alacağına inanıyor. Visa’nın merkez bankası dijital para birimleri ve protokoller başkanı Catherine Gu, bugün bir teknik makale kaleme aldı. Gu, “blockchainin en önemli kullanım alanlarından biri ödemeler ise, temel gereksinim blockchainin daha iyi olmasa da bugünkü kadar iyi çalışması gerektiğidir” dedi.

Ethereum Otomatik Ödemeler

Ethereum hesapları, harici olarak sahip olunan hesaplardan (kullanıcı hesapları) veya akıllı sözleşme hesaplarından oluşur. Visa, bunları tek bir Ethereum hesap türünde birleştirmek için hesap soyutlamasını kullanmak istiyor. Ayrıca bu, Ethereum kullanıcı hesaplarına akıllı sözleşme işlevselliği kazandıracaktır.

Kullanıcının cüzdan ve özel anahtarlar üzerinde tek kontrole sahip olduğu kendi kendine emanet cüzdanı gibi belirli dijital cüzdan türleri için, yinelenen aralıklarla kullanıcının hesabından otomatik olarak ödeme çekebilen otomatik programlanabilir ödemeler mühendislik çalışması gerektirir. VISA bu alana odaklanarak kripto paraların gelecekte daha fazla insanın hayatında olmasını sağlayacak. Kripto paralara yatırım yapmayanlar bile blockchain’in getirdiği kolaylıklardan faydalanıyor ve kripto para ekosistemi her geçen yıl katlanarak büyüyor.

VISA tarafından yayınlanan teknik makalede bu ihtiyaç ve üzerinde çalıştıkları çözüme dair şöyle bir örnek ortaya atılıyor.

“Varsayımsal bir senaryo düşünün: bugün 25 Şubat. Alex Alpler’e tatile gidiyor ve 10 Mart’ta dönecek. Ev kredisini, TV aboneliğini ve elektrik faturalarını her ayın 5’ine kadar ödemek zorunda. Tatile çıkmadan önce ödeyecek yeterli parası yok, ancak 1 Mart’ta maaş çekini aldığında yeterli parası olacak. Alex ödemelerini kaçırmadan tatilinin tadını nasıl çıkaracak? Otomatik ödemeler diye düşünüyor olabilirsiniz! Ve haklısınız. Gerçekten de, eğer Alex’in bir banka hesabı varsa, bu basit bir işlemdir. Alex’in tek yapması gereken, yinelenen faturalarını otomatik olarak ödemek için Visa kartında yinelenen ödemeler ayarlamaktır. Ancak bu işlemin blok zincirinde gerçekleştirilmesi o kadar kolay değildir.”

Peki, Alex kendi velayetine sahip bir cüzdan kullanmak ve yine de otomatik ödemeler planlamak istiyorsa ne yapar?

“Hesap soyutlaması (AA), kullanıcı hesaplarının akıllı sözleşmeler gibi işlev görmesini sağlayarak kullanıcı hesaplarını ve akıllı sözleşmeleri tek bir Ethereum hesap türünde birleştirmeye çalışan bir öneridir. İleride göreceğimiz gibi AA, otomatik ödemeler için düzgün bir çözüm tasarlamamızı sağlar. Ancak daha genel olarak, AA’nın arkasındaki motive edici mantık oldukça basit ama temeldir: Ethereum işlemlerinin bugün Ethereum protokolüne kodlanmış birkaç katı gereksinimi vardır. Örneğin, bugün Ethereum blok zincirindeki işlemler yalnızca geçerli bir ECDSA imzasına, geçerli bir nonce’a ve hesaplama maliyetini karşılamak için yeterli hesap bakiyesine sahiplerse geçerlidir.”

Account abstraction (hesap soyutlaması, AA) blockchainde bir işlemi doğrulama sürecinde daha fazla esnekliğe sahip olmayı önermektedir:

  • Multisig imza doğrulaması yoluyla çoklu sahipli hesaplara olanak tanır.
  • İşlemlerin doğrulanması için kuantum sonrası imzaların kullanılmasını sağlar.
  • Ayrıca, imza doğrulamasını tamamen kaldırarak herkesin işlem yapabileceği bir kamu hesabına da izin verir.

Esasen AA, herhangi bir blok zinciri işlemini doğrulamak ve onaylamak için programlanabilir geçerliliğe izin verir. Bu, geçerlilik koşullarının Ethereum protokolüne genelleştirilmiş bir şekilde tüm işlemler için geçerli olacak şekilde kodlanması yerine, geçerlilik koşullarının hesap bazında akıllı bir sözleşmeye özelleştirilebilir bir şekilde programlanabileceği anlamına gelir.

VISA dünyanın en büyük ödeme ağlarından biri olarak yenilikçi ödeme ürünleri ve çözümleri tasarlama konusunda ön saflarda yer alıyor. Para ve ödemeleri programlanabilir hale getirmeye yardımcı olmak için akıllı sözleşmelerin yeni yaklaşımlarını aktif olarak araştırıyor. Bugün paylaştıkları Ethereum özelinde otomatik kripto para ödemeleri için hesap soyutlaması çözümü de gelecekte yayına alacakları bir özellik olacak. Ancak bunun henüz geliştirilmesi devam ediyor.

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