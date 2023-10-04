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  •   Binance’in Radarına Girdiler! Bu 4 Altcoin İçin Alarm Verdirten Karar!

Binance’in Radarına Girdiler! Bu 4 Altcoin İçin Alarm Verdirten Karar!

Özet

  • Binance, yeni incelemeler sonucunda Beta Finance (BETA), BarnBridge (BOND), Waltonchain (WTC) ve NEM'i (XEM) takip listesine eklediğini duyurdu.
  • Söz konusu altcoin'ler Binance'in listeleme standartlarını karşılamak için beklenen iyileştirmeleri yapmazlarsa delist edilme riski altında.
  • Yatırımcılar altcoin'lerde alım satım yapabilmek için belirli testleri geçmek zorunda olacaklar ve risklere dikkat çeken uyarılarla karşılacaklar.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:50
4 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Dev kripto para borsası Binance, yaptığı son incelemelere dayanarak mevcut takip listesine Beta Finance (BETA), BarnBridge (BOND), Waltonchain (WTC) ve NEM (XEM) olmak üzere dört yeni altcoin’in eklendiğini duyurdu. Söz konusu altcoin’ler Binance’in listeleme standartlarını karşılamak için beklenen iyileştirmeleri yapmamaları halinde delist edilecek.

Beta Finance, BarnBridge, Waltonchain ve NEM Delist Riski Altında

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, yaptığı son incelemelere dayanarak Beta Finance, BarnBridge, Waltonchain ve NEM‘in takip listesine eklendiğini duyurdu.

Kripto para borsasının takip listesine eklenen altcoin‘ler diğer altcoin’lere kıyasla belirgin şekilde daha yüksek volatilite gösterme ve daha yüksek risk barındırma eğilimindedir. Listedeki her bir altcoin düzenli incelemelerle yakından takip edilir ve her biri Binance’in listeleme standartlarını karşılamak için beklenen iyileştirmeleri yapmamaları halinde delist edilerek listeden çıkarılır.

Bir altcoin’in Binance gibi bir dev kripto para borsasından delist edilmesi diğer bir deyişle listeden çıkarılması onu büyük bir yatırımcı topluluğunun erişiminden çıkarılmasına karşılık gelmektedir. Beklendiği gibi böyle bir hamle o altcoin’in fiyatında satış baskısına neden olmaktadır.

Yatırımcılar BETA, BOND, WTC ve XEM Ticareti İçin Özel Testleri Geçmek Zorunda

Öte yandan yatırımcılar, mevcut koşullarda Binance’in takip listesine dahil ettiği BETA, BOND, WTC ve XEM‘de alım satım yapabilmeleri için her 90 günde bir Binance Spot ve/veya Binance Marjin platformlarındaki ilgili testleri geçmeleri ve Kullanım Koşullarını kabul etemeleri gerekecek. Testler, kullanıcıların takip listesindeki altcoin’ler için alım satım yapmadan önce risklerin farkına varmalarını sağlamak için yapılmaktadır.

Kullanıcılar söz konusu altcoin’lere ilgili Binance Spot ve Binance Marjin alım satım sayfalarının yanı sıra Piyasalara Genel Bakış sayfasından ulaşmaya devam edebilecekler ancak her birisinin detay sayfasında bir risk uyarısı yer alıyor olacak.

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