SOL, AVAX, SHIB ve Dogecoin (DOGE) Haftalık Öngörüler

Bugün ABD piyasaları tatil ve Bitcoin dünkü yükseliş denemesini sürdüremedi. 68 bin dolarda oyalanan Bitcoin yarınki İran görüşmelerine odaklanmış durumda. Çarşamba Fed tutanakları ve Cuma günü Yüksek Mahkeme tarife kararıyla PCE raporu var. Yani hareketli bir haftaya başladık. Peki SOL, AVAX, SHIB ve Dogecoin (DOGE) için tahminler ne yönde?

SOL ve AVAX

Solana (SOL) cephesinde kurumsal ürünlere ilgi nispeten iyi. Bitcoin ve Ether net çıkışlar yaşarken SOL Coin on milyonlarca dolar giriş gördü. Spot fiyat 84 doların üzerinde oyalanıyor fakat ağdaki toplam kilitli değer (TVL) geçen sene Nisan düşüşündeki seviyelerinde. Şubat ayı itibariyle 78 dolar desteğini savunma hattına çeviren boğalar 67-55 dolar aralığına dönmemek için mücadelesini sürdürüyor.

Bu hafta haber akışı risk iştahını baltalayacak gibi göründüğünden SOL Coin için olası düşüşte 78-67 dolar aralığının test edilmesi beklenebilir. Ancak havayı değiştirecek olumlu sürpriz gelişmeler görürsek yeniden 88-92 dolar bölgesine dönülmesini bekleyebilir. Ardından 98-105 dolar gelecektir.

AVAX yatırımcılarının yüzü ne yükselişte güldü ne düşüşte. Geçen sene Nisan düşüşünde 15 dolar civarında tutunabilen AVAX şimdi önceki ayı piyasalarının en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Tek haneli fiyat 2021 yılında alım yapanların halen büyük bir zararı göğüslemek zorunda olduğunu söylüyor. 8,1 ve 7,6 dolar seviyeleri olası BTC düşüşündeki hedefler olabilir. Dönüş içinse 10,3 doların kazanılması beklenecek.

Dogecoin (DOGE) ve Shiba Coin

Kriptonun en eski ve güçlü meme coini DOGE hafta sonu güzel kazançlar elde etti. X’in kripto işlemlerini başlatacağına dair dedikoduların etrafında şekillenen yükseliş tahmin edildiği gibi gerçeğin ortaya çıkmasıyla tersine döndü. Elon Musk henüz Twitter’ı satın alırken ve X Money lisansları için başvurular yapılırken de benzer spekülasyonlar vardı. Ancak muzip milyarder kripto paralarla eskisi gibi ilgilenmiyor ve trade, cüzdan benzeri kripto odağında ürün planı yok. Başvuru detaylarında da son yıllarda bunun olmadığına dikkat çekiyorduk.

DOGE için 0,1 dolar önemli psikolojik destek. Kaybedildiği ortamda yeniden 0.088 ve 0.0805 dolara dönülebilir. Olası yükseliş 0,107 dolarda hızlanıp 0.116 dolar direncine kadar devam edebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla hedef 0.1124 dolar olacak.

Son olarak Shiba Coin dipten toparlanmaya çalışıyor. 2021 yılına kıyasla Shiba Coin’de çok fazla şey değişti. Metaverse, NFT, tokenizasyon derken Shiba Coin ekibi hype her alanda varlık gösterip bundan yararlanmaya çalışıyordu. Ancak ne AI ne de yeni nesil DEX furyasında eski enerjisini gördük. 2021 çok ihtişamlıydı ancak ayı piyasaları ve son yıldaki zayıf kazançlar onu yıprattı. 0.0000072 doların aşılmasıyla dipten gerçek bir dönüşün başladığını düşünebiliriz şimdilik 0.00000606 dolar desteğini koruması gerekiyor.