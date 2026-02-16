Winvest — Bitcoin investment
Teknik Analiz

SOL, AVAX, SHIB ve Dogecoin (DOGE) Haftalık Öngörüler

Özet

  • Bu hafta haber akışı risk iştahını baltalayacak gibi göründüğünden SOL Coin için olası düşüşte 78-67 dolar aralığının test edilmesi beklenebilir.
  • AVAX için 8,1 ve 7,6 dolar seviyeleri olası BTC düşüşündeki hedefler olabilir.
  • Dogecoin'de olası yükseliş 0,107 dolarda hızlanıp 0.116 dolar direncine kadar devam edebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla hedef 0.1124 dolar olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bugün ABD piyasaları tatil ve Bitcoin dünkü yükseliş denemesini sürdüremedi. 68 bin dolarda oyalanan Bitcoin yarınki İran görüşmelerine odaklanmış durumda. Çarşamba Fed tutanakları ve Cuma günü Yüksek Mahkeme tarife kararıyla PCE raporu var. Yani hareketli bir haftaya başladık. Peki SOL, AVAX, SHIB ve Dogecoin (DOGE) için tahminler ne yönde?

İçindekiler
1 SOL ve AVAX
2 Dogecoin (DOGE) ve Shiba Coin

SOL ve AVAX

Solana (SOL) cephesinde kurumsal ürünlere ilgi nispeten iyi. Bitcoin ve Ether net çıkışlar yaşarken SOL Coin on milyonlarca dolar giriş gördü. Spot fiyat 84 doların üzerinde oyalanıyor fakat ağdaki toplam kilitli değer (TVL) geçen sene Nisan düşüşündeki seviyelerinde. Şubat ayı itibariyle 78 dolar desteğini savunma hattına çeviren boğalar 67-55 dolar aralığına dönmemek için mücadelesini sürdürüyor.

Bu hafta haber akışı risk iştahını baltalayacak gibi göründüğünden SOL Coin için olası düşüşte 78-67 dolar aralığının test edilmesi beklenebilir. Ancak havayı değiştirecek olumlu sürpriz gelişmeler görürsek yeniden 88-92 dolar bölgesine dönülmesini bekleyebilir. Ardından 98-105 dolar gelecektir.

AVAX yatırımcılarının yüzü ne yükselişte güldü ne düşüşte. Geçen sene Nisan düşüşünde 15 dolar civarında tutunabilen AVAX şimdi önceki ayı piyasalarının en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Tek haneli fiyat 2021 yılında alım yapanların halen büyük bir zararı göğüslemek zorunda olduğunu söylüyor. 8,1 ve 7,6 dolar seviyeleri olası BTC düşüşündeki hedefler olabilir. Dönüş içinse 10,3 doların kazanılması beklenecek.

Dogecoin (DOGE) ve Shiba Coin

Kriptonun en eski ve güçlü meme coini DOGE hafta sonu güzel kazançlar elde etti. X’in kripto işlemlerini başlatacağına dair dedikoduların etrafında şekillenen yükseliş tahmin edildiği gibi gerçeğin ortaya çıkmasıyla tersine döndü. Elon Musk henüz Twitter’ı satın alırken ve X Money lisansları için başvurular yapılırken de benzer spekülasyonlar vardı. Ancak muzip milyarder kripto paralarla eskisi gibi ilgilenmiyor ve trade, cüzdan benzeri kripto odağında ürün planı yok. Başvuru detaylarında da son yıllarda bunun olmadığına dikkat çekiyorduk.

DOGE için 0,1 dolar önemli psikolojik destek. Kaybedildiği ortamda yeniden 0.088 ve 0.0805 dolara dönülebilir. Olası yükseliş 0,107 dolarda hızlanıp 0.116 dolar direncine kadar devam edebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla hedef 0.1124 dolar olacak.

Son olarak Shiba Coin dipten toparlanmaya çalışıyor. 2021 yılına kıyasla Shiba Coin’de çok fazla şey değişti. Metaverse, NFT, tokenizasyon derken Shiba Coin ekibi hype her alanda varlık gösterip bundan yararlanmaya çalışıyordu. Ancak ne AI ne de yeni nesil DEX furyasında eski enerjisini gördük. 2021 çok ihtişamlıydı ancak ayı piyasaları ve son yıldaki zayıf kazançlar onu yıprattı. 0.0000072 doların aşılmasıyla dipten gerçek bir dönüşün başladığını düşünebiliriz şimdilik 0.00000606 dolar desteğini koruması gerekiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dogecoin (DOGE) Kaç Doları Hedefliyor? Analist Artık Yükseliş Başlamalı Diyor

Dogecoin’de 0,10 Dolar Eşiği Zorlanıyor: Cüzdanlar Boşalıyor

DOGE, ETH, SOL, XRP ve AVAX 16 Şubat Fiyat Tahminleri

Solana (SOL) Şubat 2026’da Kaç Dolara Ulaşacak?

ZRO ve SOL Coin İçin Sıradaki Hedefler

AVAX ve HYPE Coin 2026 Ocak Sonu Hedefleri

ZEC Coin Alımı İçin Doğru Zaman Mı? Bitcoin için 3 Önemli Grafik

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Kurumsal Yatırımcıların Bitcoin ETF Katılımı Öngörülenin Üzerinde Büyüdü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kurumsal Yatırımcıların Bitcoin ETF Katılımı Öngörülenin Üzerinde Büyüdü
Kripto Para
Aave’nin Yeni Yönetim Modeli: DeFi’de Değişen Regülasyonlarla Şekillenen Strateji
DEFI Kripto Para Hukuku
Bitcoin İçin 4 Önemli Seviye ve On-Chain Mind Büyük Alım Sinyalini Paylaştı
Kripto Para
Eski Telefonlarda Bile Yağ Gibi Akan Hafif ve Güçlü Bir Borsa Takipçisi
BITCOIN Haberleri
Binance Verileri ve Kripto Paralarda Karamsarlık İçin Haklı Nedenler
BINANCE Kripto Para
Lost your password?