ABD Spot Kripto ETF’lerinde Sert Çıkış: Haftalık 497 Milyon Dolar Net Fon Çekildi

ABD’de işlem gören spot kripto para ETF’lerinin 9–15 Şubat 2026 haftasındaki fon hareketleri, büyük ölçekli kurumsal çıkışlara işaret etti. Haftayı kapsayan veriler, toplamda 497,63 milyon dolar net fon çıkışı yaşandığını gösterdi. Bu gelişmeyle birlikte, spot kripto ETF’lerinin toplam yönetilen varlık miktarı yaklaşık 101 milyar dolar seviyesine geriledi. Özellikle Bitcoin ve Ethereum ürünlerinden çıkışlar dikkat çekerken, bazı altcoin ETF’lerinde sınırlı artışlar kaydedildi.

Bitcoin ETF’lerinde Yoğun Fon Çıkışı

Hafta boyunca spot Bitcoin ETF’lerinden 359,91 milyon dolar değerinde net fon çıkışı gerçekleşti. Toplamda 5.482 adet Bitcoin satıldı; bu rakam, yaklaşık olarak on iki günlük yeni Bitcoin üretimine denk geliyor. Söz konusu satış dalgası, fonların pasif hareketlerden ziyade güçlü kurumsal yeniden pozisyon almaya yöneldiğini gösteriyor.

Çıkışlarda öne çıkan ihraççılar arasında BlackRock ve Fidelity yer aldı. BlackRock, ilgili dönemde 3.481 BTC’yi elden çıkarırken, Fidelity ise 1.863 BTC sattı. Buna karşılık, Grayscale aynı dönemde 412 BTC alımı yaptı. Ancak toplamda bakıldığında, piyasanın genelinde risk azaltma yönünde hareket olduğu görülüyor.

Ethereum ETF’lerinde Benzer Eğilim

Benzer şekilde, ABD spot Ethereum ETF’lerinde de haftaya 161,15 milyon dolar net fon çıkışıyla girildi. İhraççılar toplamda 83.070 adet Ethereum sattı.

BlackRock, hafta içinde 55.820 ETH çıkarırken, Fidelity 22.122 ETH sattı. Grayscale ise 11.010 ETH alımıyla dikkat çekti. Ancak Grayscale’in satın alımları, genel çıkışı dengelemeye yetmedi.

Altcoin ETF’lerinde Sınırlı İlgi

Bitcoin ve Ethereum odaklı fonların aksine, bazı altcoin ETF’lerinde haftalık bazda sınırlı fon girişi gözlendi. Solana ETF’si, 13,17 milyon dolar ve 150.070 SOL ile en fazla talep gören altcoin ürünü oldu. XRP ETF’sine 7,65 milyon dolar (5,29 milyon XRP), Chainlink ETF’sine 1,71 milyon dolar (196.230 LINK), Avalanche ETF’sine ise 897 bin dolar (103.200 AVAX) giriş gerçekleşti.

Dogecoin, Litecoin ve HBAR ETF’lerinde ise hafta boyunca kayda değer bir değişiklik yaşanmadı. Bu tablo, yatırımcıların tamamen kripto piyasasından uzaklaşmak yerine, seçici davranarak belirli altcoin ürünlerine yöneldiğini işaret etti.

Sonuç olarak haftalık veriler, ABD spot kripto ETF’lerinde Bitcoin ve Ethereum’un öne çıktığı yoğun fon çıkışlarına sahne olurken, bazı altcoin fonlarının ise yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini ortaya koydu.