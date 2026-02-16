Winvest — Bitcoin investment
Bloomberg Analistinden Bitcoin’de Sert Düşüş Uyarısı: 10.000 Dolar Senaryosu Gündemde

Kripto para piyasaları, Bloomberg Intelligence’ın kıdemli makro stratejisti Mike McGlone’ın son değerlendirmeleriyle yeni bir tartışmanın eşiğinde. McGlone, sosyal medya hesabında yaptığı güncel paylaşımda, Bitcoin’de uzun süredir konuşulan “balon”un artık sona erdiğini ve büyük çaplı bir fiyat düzeltmesinin kapıda olabileceğini öne sürdü. Deneyimli piyasa analistine göre, Bitcoin’in şimdiye dek yaşadığı döngüsel düşüşler tekrarlandığında fiyatın 10.000 dolar seviyesine kadar gerileme olasılığı var.

İçindekiler
1 85 Yüzdelik Düşüş Olasılığı ve Tarihsel Perspektif
2 Ortalama Değerleme ve Dot-Com Krizi Benzetmesi
3 Makroekonomik Etkiler ve Riskli Varlıkların Görünümü
4 10.000 Dolar Senaryosu: Uç Nokta mı, Gerçek Tehdit mi?

85 Yüzdelik Düşüş Olasılığı ve Tarihsel Perspektif

Mike McGlone, 30 yılı aşkın makro analiz tecrübesiyle finansal piyasalarda dikkat çeken isimlerden biri. Bloomberg Intelligence araştırma ekibinde üstlendiği görevle küresel piyasalar ve kripto varlıklar üzerine değerlendirmeler sunuyor. Son analizinde ise Bitcoin’in geçmişte büyük ayı piyasalarında yüzde 80’i aşan sert değer kayıpları yaşadığını hatırlattı. McGlone, benzer kapsamda bir geri çekilmenin yakın dönemde görülen zirve fiyat üzerinden aşağı yukarı 10.000 dolara denk geldiğini söyledi.

McGlone, şu anda piyasada yaşanan ortamı bir “likidite çekilişi” olarak nitelendirdi. Para politikalarının sıkılaştığı bu süreçte spekülatif yatırımların azalmakta olduğuna ve Bitcoin spot ETF’lerine olan talebin ise hız kaybettiğine işaret etti. Aynı zamanda kurumsal yatırımcıların piyasaya giriş hızında yavaşlama da gözlemleniyor.

Ortalama Değerleme ve Dot-Com Krizi Benzetmesi

McGlone, Bitcoin’i spekülatif bir varlık olarak değerlendirirken, fiyatların mevcut seviyesini de tarihi ortalamaların oldukça üzerinde olarak tanımlıyor. Buradan hareketle, varlığın değerlemesinin zamanla “ortalama”ya dönmesini bekliyor. Uzman ismin dikkat çektiği bir diğer nokta ise, 2000–2002 yıllarında yaşanan Dot-Com kriziyle piyasadaki şişkin değerlemelerin benzerlik göstermesi. McGlone’a göre blockchain teknolojileri uzun vadede varlığını sürdürebilecek olsa da, kripto paralardaki bugünkü değerlemeler kalıcı görünmüyor.

Makroekonomik Etkiler ve Riskli Varlıkların Görünümü

McGlone’ın düşüş beklentisinin bir diğer temel dayanağını ise para politikaları oluşturuyor. ABD Merkez Bankası’nın 2026 yılına kadar yüksek faiz politikası izlemesiyle birlikte, sermaye akışının geleneksel varlıklar olan Hazine tahvili ve altın gibi alternatiflere kaydığı aktarılıyor. Bu ortamda, getiri sağlamayan ve riskli olarak görülen Bitcoin üzerindeki baskı artıyor.

Kripto paralardaki satış baskısı teknik göstergelere de yansımış durumda. Bitcoin, haftalar süren değer kaybının ardından 50 haftalık hareketli ortalama seviyesini test ediyor ve teknik zayıflıklar öne çıkıyor.

10.000 Dolar Senaryosu: Uç Nokta mı, Gerçek Tehdit mi?

Birçok piyasa katılımcısı Bitcoin’de 10.000 dolar seviyesini aşırı riskli bir ihtimal olarak değerlendiriyor ancak McGlone’ın uyarısı, piyasada düşüş yönlü görüşü savunan kurumsal yatırımcıların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Analize göre, bu görüşün geçersiz kılınabilmesi için Bitcoin’in güçlü destek seviyelerinde kalıcılık sağlaması ve makro eğilimleri tekrar yukarı yönlü çevirmesi gerekiyor.

McGlone, mevcut likidite daralması ortamında, piyasadaki aşırı yükseliş dönemlerinin nadiren hafif düzeltmelerle sona erdiğine dikkat çekiyor.

