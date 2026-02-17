Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Metaplanet, Bitcoin Stratejisiyle Yüksek Büyüme ve Büyük Kayıp Bildirdi

Özet

  • Metaplanet 2025’te büyümesine rağmen büyük net zarar açıkladı.
  • Şirketin gelir ve faaliyet kârı yüksek oranda artış gösterdi.
  • Mali tablolar Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalara doğrudan bağlı durumda.
COINTURK
COINTURK

Japonya merkezli Metaplanet, 2025 mali yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, özellikle Bitcoin odaklı büyüme hamleleriyle adını duyururken, raporlama dönemini 619 milyon dolar net zararla tamamladı. Bu kaybın temel nedeni olarak, Bitcoin portföyünde yaşanan 665,8 milyon dolarlık nakit dışı değer düşüklüğü gösteriliyor. Merkezi Tokyo’da bulunan Metaplanet, son dönemde Bitcoin’e yönelik agresif yatırım stratejisiyle ön plana çıkıyor.

İçindekiler
1 Operasyonel Güçlenme ve Gelir Artışı
2 Bitcoin Varlığı ve Piyasa Değişimleri
3 Değerleme Zararı ve Muhasebe Etkisi
4 2026 Hedefleri ve Stratejik Plan

Operasyonel Güçlenme ve Gelir Artışı

2025 yılında Metaplanet’in geliri 58 milyon dolara ulaşarak yüzde 738’lik önemli bir sıçrama gösterdi. Faaliyet kârı ise 40,8 milyon dolara yükseldi ve on yedi kat artış kaydetti. Bu dönemde şirketin toplam gelirinin yaklaşık yüzde 95’i Bitcoin ile ilgili faaliyetlerden sağlandı. Özellikle Bitcoin opsiyonlarından elde edilen prim gelirleri şirketin ana büyüme kaynağını oluşturdu.

Bitcoin Varlığı ve Piyasa Değişimleri

2025 sonu itibarıyla Metaplanet’in elindeki Bitcoin miktarı 35.102’ye çıktı. Bir yıl öncesinde 1.762 BTC tutan şirket, böylece Japonya’nın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumuna ulaştı. 16 Şubat 2026 tarihinde şirketin hisseleri 2,17 dolar seviyesinde işlem gördü ve toplam piyasa değeri yaklaşık 2,53 milyar dolara ulaştı. Ancak hisse fiyatı, altı ay öncesine göre yüzde 60’ın üzerinde düşüş gösterdi. Bu durum, çoğunlukla Bitcoin fiyatındaki volatiliteye bağlanıyor.

Değerleme Zararı ve Muhasebe Etkisi

Şirketin Bitcoin portföyünde, piyasa fiyatı 68.550 dolar civarında seyrederken yaklaşık 1,2 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar bulunuyor. Bu zararlar, nakit çıkışı gerektirmese de, uluslararası finansal raporlama standartlarına göre kâr-zarar tablosunu ciddi şekilde etkiledi. Şirketin zarar açıklamasının arkasında da bu muhasebe uygulaması belirleyici oldu.

2026 Hedefleri ve Stratejik Plan

Metaplanet, 2026 yılı için yeni hedeflerini de duyurdu. Gelir beklentisini 104 milyon dolara, faaliyet kârı beklentisini 74 milyon dolara yükseltti. Ayrıca 2026 sonunda 100.000 BTC’ye ulaşmayı, 2027 yılı itibarıyla ise Bitcoin toplam arzının yüzde 1’ine denk gelen 210.000 BTC biriktirmeyi hedefliyor.

Yönetim, şirketin finansallarının çekirdek faaliyetlerde ciddi büyüme gösterse de, sonucun Bitcoin fiyat hareketlerine hassas olduğunu vurguladı. Metaplanet’in bilançosundaki BTC miktarı dikkate alındığında, şirketin finansal görünümü 2026’da da doğrudan kripto para piyasasıyla ilişkili olmaya devam edecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bloomberg Analistinden Bitcoin’de Sert Düşüş Uyarısı: 10.000 Dolar Senaryosu Gündemde

ABD Spot Kripto ETF’lerinde Sert Çıkış: Haftalık 497 Milyon Dolar Net Fon Çekildi

Kurumsal Yatırımcıların Bitcoin ETF Katılımı Öngörülenin Üzerinde Büyüdü

Bitcoin İçin 4 Önemli Seviye ve On-Chain Mind Büyük Alım Sinyalini Paylaştı

Binance Verileri ve Kripto Paralarda Karamsarlık İçin Haklı Nedenler

Bitcoin 50 Haftalık Hareketli Ortalamanın Altına Geriledi: Piyasa Eğilimi Değişiyor mu?

Standard Chartered, 2026 XRP ve Diğer Kripto Para Hedeflerini Düşürdü

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bloomberg Analistinden Bitcoin’de Sert Düşüş Uyarısı: 10.000 Dolar Senaryosu Gündemde
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bloomberg Analistinden Bitcoin’de Sert Düşüş Uyarısı: 10.000 Dolar Senaryosu Gündemde
Kripto Para
ABD Spot Kripto ETF’lerinde Sert Çıkış: Haftalık 497 Milyon Dolar Net Fon Çekildi
Kripto Para
SOL, AVAX, SHIB ve Dogecoin (DOGE) Haftalık Öngörüler
Teknik Analiz
Kurumsal Yatırımcıların Bitcoin ETF Katılımı Öngörülenin Üzerinde Büyüdü
Kripto Para
Aave’nin Yeni Yönetim Modeli: DeFi’de Değişen Regülasyonlarla Şekillenen Strateji
DEFI Kripto Para Hukuku
Lost your password?