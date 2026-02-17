Binance’te Likidite Çıkışı Yaşanırken Bitcoin Girişi Artıyor

Kripto varlık analiz şirketi CryptoQuant tarafından yayımlanan son rapora göre, Binance borsasının son 30 günlük net akış verilerinde büyük kripto paralarda dikkat çeken bir ayrışma yaşanıyor. Rapordaki veriler, stablecoin ve Ethereum çıkışlarının hızlandığını, Bitcoin’in ise ters yönde borsaya aktığını gösteriyor. Uzmanlar, ortaya çıkan bu karmaşık tabloyu piyasadaki likidite hareketleri açısından yapısal anlamda önemli bir sinyal olarak değerlendiriyor.

Stablecoin Çıkışları Dikkat Çekiyor

Geçtiğimiz bir ayda Binance’te stablecoin çıkışları büyük hacme ulaştı. USDT ve USDC olmak üzere toplamda yaklaşık 6,7 milyar dolarlık stabil kripto varlık borsadan çekildi. Stablecoin’ler dijital varlık piyasasında anlık alım gücü sağlamasıyla biliniyor. Bu varlıkların borsalardan ayrılması, hızlı tepki imkânının daralmasına ve fiyat oynaklığına karşı sigorta görevi gören “kuru toz” likiditenin azalmasına yol açıyor. Uzun süreli likidite azalması, özellikle piyasadaki satış baskısı arttığında destek noktalarını zayıflatabiliyor. Borsalardaki stablecoin likiditesinin düşüşü, fiyat dalgalanmalarının daha fazla büyümesine neden olabiliyor.

Bitcoin Binance’te Toplanıyor

Aynı dönemde, Bitcoin tarafında önemli ölçüde farklı bir tablo öne çıkıyor. Son 30 günde Binance’e yaklaşık 1,67 milyar dolarlık Bitcoin girişi gerçekleşti. Borsalardaki Bitcoin rezervlerinin artması, kısa vadede satış baskısının veya türev işlemlerinde teminat kullanımının yükselmesinin habercisi olarak yorumlanabiliyor. Ayrıca büyük yatırımcıların riskten kaçındığı pozisyonlanmalar da bu süreçte öne çıkabiliyor. Bitcoin’in borsaya aktarılması, genellikle dağıtıma yönelik hamlelerin ön plana çıktığı bir hazırlık dalgası şeklinde değerlendiriliyor.

Ethereum’da Borsa Dışı Birikim Eğilimi

Ethereum tarafında ise farklı bir eğilim gözlemleniyor. Son bir ayda Binance’ten 1 milyar dolarlık Ethereum çıkışı oldu. Bu türdeki çıkışlar çoğunlukla soğuk cüzdanlara taşıma, staking sözleşmelerine aktarma veya uzun vadeli birikime işaret ediyor. Borsalardaki Ethereum arzının azalması, işlem gören Ethereum miktarının kısıtlanmasına ve ilgi arttığında fiyata olumlu yansıyabilecek bir koşulun oluşmasına ortam hazırlayabiliyor.

Piyasa Dinamiklerinde Çift Yönlü Sinyaller

Kripto piyasasında son dönemde yaşanan ayrışma, kısa vadede karmaşık bir tablo ortaya çıkarıyor. Stablecoin likiditesinin borsalardan çekilmesiyle savunmasız kalan piyasa ortamında Bitcoin’in Binance’e aktarılması dikkat çekerken, Ethereum’un uzun vadeli tutulmak üzere borsadan çıkarılması başka bir stratejik hamle olarak öne çıkıyor.

CryptoQuant firmasının raporunda, mevcut yapıdaki ayrışmanın piyasada tekdüze bir sinyal oluşturmadığı ve kısa vadede belirgin bir yön izlemenin güçleştiği aktarıldı.

CryptoQuant, “Stablecoin çıkışları piyasadaki alım gücünü azaltırken, Bitcoin rezervlerinin yükselmesi risk algısının artabileceğine işaret ediyor. Ethereum tarafında ise borsa dışına yönelim, uzun vadeli birikim davranışını öne çıkarıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Borsalardaki stablecoin rezervlerinin daralması ile birlikte Bitcoin arzındaki artış, risk iştahının azaldığı ve satış baskısının artabileceği olasılığını gündeme getiriyor. Buna karşılık Ethereum’un istikrarlı şekilde borsadan çekilmesi ise piyasada farklı bir öncü sinyal olarak değerlendiriliyor.