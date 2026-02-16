Winvest — Bitcoin investment
Kurumsal Yatırımcıların Bitcoin ETF Katılımı Öngörülenin Üzerinde Büyüdü

Özet

  • Bitcoin ETF’leri, geleneksel finans kurumlarının portföylerinde kendine geniş bir yer buluyor.
  • Küresel varlık yöneticileri ile büyük bankalar kurumlar arasında başı çekiyor.
  • 13F raporlamaları, kriptoda kurumsal katılımın ulaştığı yeni boyutu ortaya koydu.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin spot ETF’lerine yönelik kurumsal katılım giderek genişliyor. Son açıklanan rakamlara göre 1.871 adet kurumsal yatırımcı, toplamda 18,37 milyar dolarlık Bitcoin ETF pozisyonunu kamuya bildirerek dijital varlık piyasasında kurumsal ilginin ulaştığı düzeyi ortaya koydu. Bu veriler, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenleyici kurumlara yapılan zorunlu 13F raporlamaları üzerinden paylaşıldı.

Kurumlar Arasında Güçlü İsimler Yer Alıyor

Bitcoin ETF’lerinde en büyük paya sahip olanlar arasında Wall Street’in önde gelen şirketleri göze çarpıyor. Bu yatırımcılar arasında Jane Street Group, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, BlackRock, Wells Fargo ve Barclays gibi finans kuruluşları bulunuyor. Ayrıca Capula ve Horizon Kinetics gibi önde gelen portföy yönetim şirketleri de ETF pozisyonlarıyla dikkat çekiyor.

Piyasada yer alan hem piyasa yapıcılar hem de sadece uzun vadeli yatırım yapan portföy yöneticileri, Bitcoin ETF’lerine farklı amaçlarla yatırım yapıyor. Sektöre likidite sağlamak isteyen piyasa yapıcıların yanı sıra, uzun süreli pozisyonlarla Bitcoin’i portföylerinde değerlendirmek isteyen yönetici ve yatırım danışmanları bu geniş katılımın parçası olmuş durumda.

13F Bildirimlerinin Önemi ve İçeriği

Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) düzenlemeleri gereği, portföyünde 100 milyon dolar veya daha fazla varlık yöneten kurumlar her çeyrek sonunda 13F adı verilen raporlarla uzun yatırım pozisyonlarını açıklamakla yükümlü. Güncel veriler, raporlanan 18,37 milyar dolarlık Bitcoin ETF varlığının yalnızca halka açık, düzenlemeye tabî ve geleneksel finans kurumlarının portföylerindeki payı gösterdiğini ortaya koyuyor.

Açıklanan bu rakamlar, doğrudan Bitcoin sahipliği ya da vadeli işlemlere dayalı risk alma gibi başka yatırım türlerini kapsamıyor. Yani ETF dışındaki kurumsal Bitcoin varlıkları ile türev ürünlerdeki açık pozisyonlar bu sayılara dahil değil.

“Bitcoin ETF’leri artık hedge fonlar, bankalar, emeklilik danışmanları ve portföy yöneticilerinin varlık sepetlerinde önemli bir yer tutuyor.”

Bitcoin için Genişleyen Kurumsal Katılım

Neredeyse 1.900 kurumsal yatırımcının ETF üzerinden Bitcoin pozisyonu bildirmesi, bu yatırım aracının ana akım portföy stratejileri arasına girdiğine işaret ediyor. Artık kriptoya özgü şirketlerle sınırlı bir sahiplikten çıkıp geleneksel finans sektöründe çok daha yaygın bir varlıklaşmaya ulaşıldı.

Ancak, ETF sahipliğinin fiyatlar üzerinde otomatik olarak olumlu bir etki yaratacağına dair bir garanti söz konusu değil. 2026 yılı başında bazı ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerinde net satışa yönelim gerçekleşmiş ve piyasa genelinde temkinli bir izlenim oluşmuştu.

Öte yandan 13F raporlamaları, kurumsal yatırımcı tabanında köklü bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor. Wall Street aktörlerinin yanı sıra, çeşitli portföy yönetim şirketleri, bankalar ve emeklilik fonları da Bitcoin ETF’lerine kayda değer biçimde dahil olmuş durumda. Kurumsal yatırımcıların bu pozisyonlarını piyasadaki dalgalanmalara göre büyütüp büyütmeyeceği ise önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek konular arasında.

