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Bugün, küresel piyasalar, Bitcoin ve altcoinler için oldukça önemli bir gün. ABD’de beklentilerin altında kalan Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından başlayan rallide “tamam mı devam mı”nın kararı bugün yapılacak açıklamalarla belli olacak. Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell, her yıl düzenlenen ve ekonomi alanında oldukça prestijli olan Jackson Hole toplantısında bugün TSİ 17.00’da konuşma yapacak. Gözlerin üzerinde olacağı günün bir diğer önemli verisi ise 15.30’da açıklanacak olan aylık ve yıllık “Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Verisi” olacak.

Fed’in Kripto Paralara Etkisi

Her sene düzenlenen Jackson Hole Toplantısı, dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin merkez bankacılarının katıldığı toplantı olarak bilinmektedir. Fed‘in takviminde yer alan bilgilere göre, Başkan Jerome Powell’ın Jackson Hole Toplantısı’nda gerçekleştireceği konuşmanın ana teması “Ekonomik Görünüm” olacak. Bu bakımdan toplantı küresel piyasalar ve kripto para piyasalar için oldukça önemli.

Bir merkez bankası, ülke ekonomisinin enflasyonunu kontrol etmekten sorumludur. Haziran ayındaki aşırı yüksek enflasyon verilerinin ardından Fed, faizleri normalden daha yüksek oranda, 75 baz puan artırdı. Hareketin bir sonucu olarak küresel piyasalar ve kripto para piyasaları düştü. Enflasyonunu soğuduğunu gösteren Temmuz ayı TÜFE verilerinin sonucunda kripto para rallisi başladı. Ancak, bazı kilit Fed yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalar küresel ve kripto para piyasalarında endişelere neden oldu. Minneapolis Fed‘in başkanı ve CEO’su Neel Kashkari, Volcker vari bir duruş ortaya koydu. Paul Volcker, enflasyonu kontrol etme çabasıyla ABD ekonomisini resesyona sürükleyen Fed başkanıydı. Kashkari en güvercin Fed yetkililerinden biri olarak görüldüğü için yaptığı açıklamalar son derece endişe verici olarak değerlendirildi. Louis Başkanı James Bullard gibi daha şahin Fed üyeleri ise sert duruşlarını koruyor.

Jerome Powell diğer Fed üyeleriyle aynı fikirde olduğunu gösterecek olursa, küresel piyasalar ve kripto para piyasalarında daha sert ve önemli oranlarda düşüşle görülebilir. Ancak, Powell’ın daha güvercin bir duruş sergilemesiyle tam tersi yaşanabilir.

Powell’ın Konuşması Nasıl Takip Edilebilir?

Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar Kansas City Fed’in YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Bunun dışında Bloomberg HT gibi ekonomi kanallarından da Powell’ın konuşması canlı olarak takip edilebilecek. Her zaman olduğu gibi, CoinTürk olarak Powell’ın açıklamalarından öne çıkan satır başlarını tüm dünya ile aynı anda sizlere ulaştırıyoruz olacağız. Bizi takip etmeye devam edin!