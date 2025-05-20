Kripto Para

Başladı Mı? Bitcoin 107.000 Dolar Peki Analistlerin Şu an Altcoin Beklentileri Ne?

Özet

  • BTC yeniden 107 bin doları aştı.
  • Resesyon ihtimali %40'ın altına gerilediği için kripto paralar yükseliyor.
  • Yoddha SOL Coin için 650 doları hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 107 bin doların üzerinde ve altcoin yatırımcıların için heyecan dorukta. Eğer BTC ATH seviyesini aşabilirse daha yüksek seviyelerde konsolide olurken altcoinlerde beklenen yükseliş dalgası başlayacak. Bazı altcoinler ise daha hızlı hareket edecek. Peki uzmanların güncel tahminleri ne yönde?

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Bitcoin Neden Yükseliyor?Analistlerin Kripto Para Tahminleri

Bitcoin Neden Yükseliyor?

BTC fiyatı 107 bin doları aştı ve 105.000 dolar ile 107.000 dolar arasında hızlı hareketle yapıyor. Direnç bölgesinde bu kadar inatçı biçimde hareket eden BTC yükseliş umutlarını besliyor. Yükselişin temel sebebi tarifelerle alakalı uzlaşının ardından kripto paralar üzerindeki tek baskı kaynağının ortadan kalktığı gerçeği.

Trump’ın göreve gelmesinden tutun ETF girişlerinin yeni rekor seviyelere ulaşmasına ve trilyon dolarlık devlerin kripto para planlarını açıklamalarına kadar çok fazla gelişmeyi aylar içinde gördük. Ancak bunları fiyat üzerinde karşılığı olması çünkü tarifeler 2025-2026 için küresel resesyon endişesini besliyordu.

Şimdilik bu ihtimal ortadan kalkarken Bitcoin $106,616.75 de uzun süredir devam eden sıkıcı hareketlerini noktalayıp gözünü 109.500 dolardaki ATH bölgesine dikti. Birkaç gün veya saat içinde ATH seviyesinin yukarı taşınması pek şaşırtıcı olmaz.

Analistlerin Kripto Para Tahminleri

Birçok analiz şirketi bu yıl için resesyon ihtimalinin ne denli hızlı biçimde düştüğüne dikkat çekiyor. Trump Nisan ayında piyasaları son derece güçlü biçimde salladı ancak Mayıs ayına hızlı bir giriş yaptık ve Cenevre uzlaşısıyla endişeler dizginlendi. Şimdiyse piyasa katılımcıları tarafından resesyon tahminleri %60’ın üzerinden %40 seviyelerine kadar geri çekilmiş durumda.

Peki altcoinler için tahminler ne yönde? DaanCrypto yaklaşık 50 dakika önce bununla ilgili değerlendirmesini paylaştı.

“TOTAL grafiği, Altcoinlerin Piyasa Değeri, son dönemdeki yükselişin ardından soğumaya başladı.

Tutunulması gereken kilit seviye 840 milyar dolar olacak. Eğer fiyat bu noktanın altına düşerse çok yavaş bir yaz geçireceğimizi ve muhtemelen birçok altcoin’de düşüş yaşanacağını düşünüyorum.

Zaten tüm bu döngü boyunca durum böyle olmuştur. Bu nedenle, bir kez daha yinelemek isterim ki, tokenlerinizin bir anlatısı yoksa ve birçok kilit açma ile kötü tokenomiklere sahipse, piyasa mega yükseliş yaşamadığı sürece iyi performans göstermeleri zor olacaktır.”

Yoddha ise SOL Coin için alarm veriyor ve 2026 yılına kadar 650 dolara yakın bize zirveye ilerlediğimizi söylüyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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