Binance’den Yeni Temizlik! 23 Mayıs’ta Bu 3 Altcoin İçin 3 Parite Silinecek

Binance, 23 Mayıs 2025 tarihinde üç altcoin için üç spot işlem paritesini platformundan kaldıracağını duyurdu. Borsa düşük işlem hacmi ve zayıf likidite gibi nedenlerle belirli pariteleri düzenli aralıklarla gözden geçirerek liste dışı bırakabiliyor. Bu kez ACA/BTC, MASK/BNB ve TRU/BTC işlem pariteleri için işlem desteği sona erdirilecek. Kullanıcılar bu işlem paritelerindeki altcoin’leri borsadaki farklı pariteler üzerinden alıp satmaya devam edebilecek.

Üç İşlem Paritesi İçin İşlem Desteği Sona Eriyor

Binance’in resmi duyurusuna göre 23 Mayıs 2025 tarihinde TSİ 06.00’da ACA/BTC, MASK/BNB ve TRU/BTC işlem pariteleri kaldırılacak. Bu karar kullanıcıları korumayı ve piyasanın kalitesini artırmayı hedefleyen periyodik değerlendirmelerin ardından alındı. Genellikle düşük likiditeye sahip ve yeterince ilgi görmeyen işlem pariteleri bu tür değerlendirmelerin ardından kaldırılmaktadır.

Ancak bu paritelerin kaldırılması ilgili altcoin‘lerin kripto para borsasından tamamen çıkarıldığı anlamına gelmiyor. ACA, MASK ve TRU coin’leri Binance Spot üzerinde farklı işlem pariteleri aracılığıyla işlem görmeye devam edecek. Yani kullanıcılar bu altcoin’lerin örneğin USDT ya da ETH karşılığında alıp satmayı sürdürebilecek. Binance bu yaklaşımıyla hem piyasadaki işlem kalitesini korumayı hem de kullanıcıların mağduriyet yaşamamasını hedefliyor.

Binance’den Spot Bot Kullananlara Uyarı: Botlarınızı Kapatın

Duyurunun dikkat çeken bir diğer noktası ise Spot Trading Bot hizmetlerine ilişkin oldu. Binance kaldırılacak işlem paritelerinde aktif olan alım-satım botlarının da aynı tarihte devre dışı bırakılacağını açıkladı. Bu nedenle kullanıcıların botlarını manuel olarak güncellemesi veya kapatması gerektiği vurgulandı. Aksi takdirde işlem yapılamayacak paritelerde çalışan botlar nedeniyle kullanıcılar beklenmedik kayıplarla karşı karşıya kalabilir.

Spot Trading Bot’lar kullanıcıların belirli algoritmalar doğrultusunda otomatik işlem yapmasını sağlıyor. Ancak bu tür araçlar desteklenen paritelerle sınırlı olarak çalışıyor. Dolayısıyla borsadan çıkarılan pariteler için botların da işlemez hale gelmesi kaçınılmaz. Binance bu konuda kullanıcılarına erken uyarı yaparak gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor.