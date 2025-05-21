BITCOIN (BTC)

Dünyanın 8’nci Büyük Ekonomisinden Tarihi Bitcoin Kararı! Gözler Bu İmzada

Özet

  • Texas, SB 21 tasarısını Meclis’te ikinci kez onayladı.
  • Böylece eyalet kripto para rezervi kurma yolunda kritik bir eşiği geçti.
  • Tasarı Vali’nin onayıyla resmileşirse eyalet Bitcoin yatırımı yapan ilk büyük ekonomi olacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Texas eyaleti kripto para dünyasında tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Stratejik Bitcoin $106,616.75 Rezervi Yasası’nın ikinci oylamadan geçmesiyle birlikte ABD’nin en büyük ikinci eyaleti resmen Bitcoin yatırımı yapabilecek konuma geliyor. Senato’dan daha önce onay alan tasarı şimdi Vali Greg Abbott’un onayını bekliyor. Onaylanması halinde dünyanın sekizinci büyük ekonomisi konumundaki Texas kamu düzeyinde kripto para yatırımı yapan ilk büyük eyaletlerden biri olacak.

Alt Başlıklar
Texas Bitcoin İçin Yasal Zemini HazırlıyorABD’de Kripto Para Yarışı Kızışıyor

Texas Bitcoin İçin Yasal Zemini Hazırlıyor

SB 21 numaralı yasa tasarısı, Texas’ın resmi rezervlerine Bitcoin ekleyebilmesini mümkün kılan hukuki altyapıyı oluşturuyor. Tasarıda henüz satın alınacak BTC miktarına dair net bir rakam yer almıyor. Ancak Texas Blockchain Konseyi’nin açıklamalarına göre bu tasarı yalnızca bir başlangıç. Yatırım miktarı ve bütçe gibi detaylar için ayrı bir yasal süreç başlatılması planlanıyor. Bu da eyaletin Bitcoin’e ilgisinin yüzeysel bir PR hamlesi değil, sistemli ve uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu gösteriyor.

Texas Bitcoin Rezervi

Yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nde ikinci kez onaylanarak final oylamasına bir adım daha yaklaştı. Bu gelişmeyle birlikte Texas ABD’de kamu destekli kripto para yatırımı yapmak isteyen ilk eyaletlerden biri olarak önemli bir dönüm noktasına ulaşmış oldu. Cumhuriyetçi çoğunluk tarafından desteklenen tasarının Vali Abbott tarafından da onaylanması bekleniyor.

ABD’de Kripto Para Yarışı Kızışıyor

Texas’ın bu hamlesi ABD Başkanı Donald Trump’ın “ulusal Bitcoin rezervi” çağrısıyla paralellik gösteriyor. Ancak Texas bu yarışta yalnız değil. Arizona ve New Hampshire gibi eyaletler de daha önce benzer adımları atarak kendi kripto para rezervlerini oluşturmuştu. Yine de Texas ekonomik büyüklüğü ve politik etkisi nedeniyle bu alanda daha geniş yankı uyandırma potansiyeline sahip.

Texas Blockchain Konseyi Başkanı Lee Bratcher, konuyla ilgili yaptığı açıklamada tasarının yalnızca bir başlangıç olduğunu ve önümüzdeki dönemde daha detaylı düzenlemelerin geleceğini belirtti. Bu düzenlemeler eyaletin bütçesinden ne kadar fonun Bitcoin’e ayrılacağını ve bu yatırımların hangi çerçevede yapılacağını netleştirecek. Kamuoyunda da geniş ilgi uyandıran bu gelişme Texas’ın kripto para dünyasında öncü rol üstlenebileceğine işaret ediyor.

Texas’ın kripto para rezervi oluşturma hamlesi sadece bölgesel değil, ulusal düzeyde de yeni bir dönemin habercisi olabilir. ABD’de kamu kurumlarının Bitcoin ve benzeri kripto paralara ilgisinin arttığı bir dönemde bu gelişme diğer eyaletlere de örnek teşkil edebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Amerikalılar, Küresel Bitcoin Mülkiyetinde Önemli Paya Sahip

Yeni Bitcoin Metriği “Karşılık Süresi” Yatırımcılara Pusula Oldu! Kısa Olanların Fiyatları Uçuyor

Bitcoin Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Kripto Analistine Göre Bitcoin’de Dönüş Sinyali, Altın ve Floki İçin Yeni Tahminler

“Bitcoin Neden Yükseliyor” Sorusu İçin Sürpriz Analiz! Bu Kez Çok Farklı

Bitcoin Günlük Kapanışta Tavan Yaptı! Yeni Rekor Geldi

Kurumsalların Desteğiyle Yeni Rekorun Yolu Açıldı! 20 Mayıs Bitcoin Fiyat Analizi Yorum

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer Ergin, paranın geleceği olduğuna inandığı Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, 3 yılı aşkın süredir COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmaktadır.
Bir Önceki Yazı SEC’ten Altcoin Piyasasına Bir Fren Daha! XRP, Solana ve Dogecoin İçin Erteleme Kararı Çıktı
Bir Sonraki Yazı XRP Coin SEC Engeline Takıldı, Umutlar Arttı! Uzman Altcoin İçin Bu Tarihi Verdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BTCS, Ethereum Yatırımlarını Artırarak Stratejisini Güncelliyor
ALTCOIN Kripto Para
Canary Capital’ın Solana ETF’sinde Güncelleme ve Marinade Finance İş Birliği
ALTCOIN Kripto Para
Amerikalılar, Küresel Bitcoin Mülkiyetinde Önemli Paya Sahip
BITCOIN (BTC)
İşlem Hızı 150 ms’ye Düşüyor! Popüler Altcoin’de Alpenglow Gerçek Oluyor
Solana (SOL)
Lost your password?