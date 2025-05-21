Dünyanın 8’nci Büyük Ekonomisinden Tarihi Bitcoin Kararı! Gözler Bu İmzada

Texas eyaleti kripto para dünyasında tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Stratejik Bitcoin $106,616.75 Rezervi Yasası’nın ikinci oylamadan geçmesiyle birlikte ABD’nin en büyük ikinci eyaleti resmen Bitcoin yatırımı yapabilecek konuma geliyor. Senato’dan daha önce onay alan tasarı şimdi Vali Greg Abbott’un onayını bekliyor. Onaylanması halinde dünyanın sekizinci büyük ekonomisi konumundaki Texas kamu düzeyinde kripto para yatırımı yapan ilk büyük eyaletlerden biri olacak.

Texas Bitcoin İçin Yasal Zemini Hazırlıyor

SB 21 numaralı yasa tasarısı, Texas’ın resmi rezervlerine Bitcoin ekleyebilmesini mümkün kılan hukuki altyapıyı oluşturuyor. Tasarıda henüz satın alınacak BTC miktarına dair net bir rakam yer almıyor. Ancak Texas Blockchain Konseyi’nin açıklamalarına göre bu tasarı yalnızca bir başlangıç. Yatırım miktarı ve bütçe gibi detaylar için ayrı bir yasal süreç başlatılması planlanıyor. Bu da eyaletin Bitcoin’e ilgisinin yüzeysel bir PR hamlesi değil, sistemli ve uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu gösteriyor.

Yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nde ikinci kez onaylanarak final oylamasına bir adım daha yaklaştı. Bu gelişmeyle birlikte Texas ABD’de kamu destekli kripto para yatırımı yapmak isteyen ilk eyaletlerden biri olarak önemli bir dönüm noktasına ulaşmış oldu. Cumhuriyetçi çoğunluk tarafından desteklenen tasarının Vali Abbott tarafından da onaylanması bekleniyor.

ABD’de Kripto Para Yarışı Kızışıyor

Texas’ın bu hamlesi ABD Başkanı Donald Trump’ın “ulusal Bitcoin rezervi” çağrısıyla paralellik gösteriyor. Ancak Texas bu yarışta yalnız değil. Arizona ve New Hampshire gibi eyaletler de daha önce benzer adımları atarak kendi kripto para rezervlerini oluşturmuştu. Yine de Texas ekonomik büyüklüğü ve politik etkisi nedeniyle bu alanda daha geniş yankı uyandırma potansiyeline sahip.

Texas Blockchain Konseyi Başkanı Lee Bratcher, konuyla ilgili yaptığı açıklamada tasarının yalnızca bir başlangıç olduğunu ve önümüzdeki dönemde daha detaylı düzenlemelerin geleceğini belirtti. Bu düzenlemeler eyaletin bütçesinden ne kadar fonun Bitcoin’e ayrılacağını ve bu yatırımların hangi çerçevede yapılacağını netleştirecek. Kamuoyunda da geniş ilgi uyandıran bu gelişme Texas’ın kripto para dünyasında öncü rol üstlenebileceğine işaret ediyor.

Texas’ın kripto para rezervi oluşturma hamlesi sadece bölgesel değil, ulusal düzeyde de yeni bir dönemin habercisi olabilir. ABD’de kamu kurumlarının Bitcoin ve benzeri kripto paralara ilgisinin arttığı bir dönemde bu gelişme diğer eyaletlere de örnek teşkil edebilir.