XRP Coin SEC Engeline Takıldı, Umutlar Arttı! Uzman Altcoin İçin Bu Tarihi Verdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 21Shares tarafından sunulan spot XRP ETF başvurusu için kararını bir kez daha erteledi. Ancak bu gelişme piyasalarda panik yaratacak türden değil. Tam aksine bu tür gecikmeler SEC’in standart prosedürleri arasında yer alıyor. Yani spot XRP ETF için süreç devam ediyor ancak sadece biraz daha zamana ihtiyaç var.

SEC’in Standart Süreci Yine Devrede

SEC’in 21Shares’in XRP ETF başvurusu için kararını ertelemesi sektör içinde artık alışılmış bir uygulama olarak görülüyor. ABD’li düzenleyici yeni bir ETF’yi onaylamadan önce piyasa yapısını incelemeye, kamuoyunun görüşlerini toplamaya ve potansiyel riskleri değerlendirmeye yönelik uzun soluklu bir süreç yürütüyor. Bu süreç 240 güne kadar uzayabiliyor ve özellikle Bitcoin $106,616.75 ile Ethereum $2,544.43 ETF’lerinde de süreç benzer şekilde işlemişti.

Şu ana dek SEC, herhangi bir altcoin için spot ETF onayı vermedi. Solana, XRP gibi popüler altcoin’ler dahi bu onay listesinin dışında kalmaya devam ediyor. Bu gecikme olumsuz bir sinyalden ziyade düzenleyicinin sürece hala temkinli yaklaştığını gösteriyor. Diğer yandan bu gecikmelerin ardından gelen onaylar yatırımcılarda zamanla daha büyük bir güven yaratıyor.

Kurumsal İlgiyle Birlikte Umutlar Artıyor

21Shares dışında Franklin Templeton ve Bitwise gibi büyük kurumların XRP ETF başvuruları da yıl içinde benzer şekilde ertelenmişti. Ancak geçmişte Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin defalarca ertelenip sonunda onaylanması yatırımcılar için umut verici bir örnek oluşturuyor. Bloomberg analisti James Seyffart’a göre SEC’in XRP için yılın ikinci yarısında bir karar vermesi bekleniyor. En muhtemel senaryolardan biri onayın Eylül ile Aralık ayları arasında gelmesi.

Öte yandan XRP’ye yönelik kurumsal güven de artıyor. Bu hafta başında işlem görmeye başlayan düzenlenmiş XRP vadeli işlemleri büyük yatırımcıların altcoin’e ilgisini açıkça ortaya koydu. Ayrıca Polymarket gibi platformlarda XRP ETF onayına dair ihtimal yüzde 83 olarak fiyatlanıyor. Bu oran piyasanın beklentisinin ne kadar yüksek olduğunu net biçimde yansıtıyor.

SEC’in son erteleme kararı XRP fiyatında küçük bir dalgalanma yarattı. Altcoin haberin ardından yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek 2,35 dolar seviyesine geriledi. Ancak analistlere göre bu tür geçici düşüşler ETF süreci gibi uzun vadeli gelişmelere kıyasla sınırlı bir etkiye sahip.