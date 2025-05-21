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Pi Network’te Arz Şoku! 86 Milyon Adet PI Coin Sahadan Çekildi

Özet

  • 86 milyon adet PI coin'in OKX’ten çekilmesiyle fiyat yüzde 11 yükseldi.
  • Pi Network Core Team'in olası satışları tartışma yarattı.
  • Topluluk fiyattaki yükselişe rağmen daha fazla şeffaflık bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Pi Network, 21 Mayıs’ta OKX borsasından 86 milyon adet PI coin’in çekilmesiyle yeniden gündeme oturdu. Söz konusu işlem dolaşımdaki arzın ani şekilde düşmesine yol açarken, PI fiyatı son 24 saatte yüzde 11,4 yükselerek 0,82 dolar seviyesine yükseldi. Ancak bu yükselişin gölgesinde Pi Network Core Team’in Consensus 2025 sonrasında 50 milyon adet PI sattığı iddiaları tartışma yarattı. Topluluk şu anda ikiye bölünmüş durumda. Kimileri fiyat yükselişini destekleyici bir gelişme olarak görürken, kimileri ise şeffaflık eksikliğinden endişeli.

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OKX’ten Yapılan Büyük Çaplı Coin Çekimi Piyasayı HareketlendirdiPi Network Core Team’in Satış Yaptığı İddiası Gerginlik Yarattı

OKX’ten Yapılan Büyük Çaplı Coin Çekimi Piyasayı Hareketlendirdi

Pi Network topluluğunun yakından takip ettiği PI.Next.Gen hesabı, OKX borsasından sadece birkaç saat içinde 86 milyon adetin üzerinde PI coin’in çekildiğini duyurdu. Zincir içi verilere göre şu anda borsada yalnızca 21 milyon adet PI kaldı. Bu ölçekte bir çekim arz şokuna neden olabileceğinden genellikle fiyat yükselişi için zemin hazırlar. Nitekim fiyat çekime son 24 saatte çift haneli yükselişle karşılık verdi.

Pi Network – OKX’ten Yapılan Pi Coin Çekimi

Yatırımcılar bu gelişmeyi yükselişin başlangıcı olarak değerlendiriyor. PI coin Mayıs başında 0,61 dolar seviyesindeydi. 8 Mayıs’ta yüzde 10’un üzerinde sıçrama yapan fiyat 13 Mayıs’a kadar yüzde 112 değer kazandı. Ancak bu hızlı yükselişi 14-17 Mayıs tarihleri arasında gelen yüzde 43’lük bir düzeltme izledi. 18 Mayıs’tan itibaren ise fiyat yeniden toparlandı ve sadece son bir günde yüzde 11,4 yükselerek 0,8268 dolara çıktı.

Pi Network Core Team’in Satış Yaptığı İddiası Gerginlik Yarattı

Consensus 2025 etkinliğinden sonra Pi Network Core Team’in 50 milyon adet PI coin sattığı iddiası toplulukta soru işaretlerine neden oldu. Bazı kullanıcılar bu satışın fiyatta dalgalanmaya yol açtığını savunurken, destekçiler henüz resmi veya zincir içi bir kanıt sunulmadığını vurguluyor. Popüler Pi destekçisi Dao World, iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Ancak aynı dönemde 9.99 milyon adet PI coin’in taşındığını ve bir kısmının satılmış olabileceğini kabul etti.

Dao World, bu transferlerin projenin resmi belgeleriyle uyumlu olduğunu ve 7.17 milyar adet PI coin’in göç ettiği bir sistemde bu hacmin önemsiz kaldığını savundu. Ne var ki, enzer bir senaryo Şubat sonunda da yaşanmıştı. 20-26 Şubat tarihleri arasında PI fiyatı yüzde 2 bin 721 gibi dikkat çekici bir oranda yükselmiş, 27 Şubat – 4 Mart döneminde gerçekleşen coin hareketliliğinin ardından yüzde 40 düşmüştü. Bu tür hareketler Pi Network Core Team’in piyasa üzerindeki etkisine dair şüpheleri canlı tutuyor.

Pi Network ekosistemi bir yandan fiyat yükselişi ve dolaşımdaki arzın azalmasının getirdiği iyimserlikle dolup taşarken, diğer yandan içeriden yapılan coin satışlarına dair iddialarla sarsılıyor. Güven ile belirsizlik arasındaki bu çizgide şeffaflık talepleri her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer Ergin, paranın geleceği olduğuna inandığı Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, 3 yılı aşkın süredir COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmaktadır.
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