BITCOIN (BTC)

“Bitcoin Neden Yükseliyor” Sorusu İçin Sürpriz Analiz! Bu Kez Çok Farklı

Özet

  • Matrixport'a göre Bitcoin fiyatındaki son yükseliş spekülasyondan çok gerçek alımlarla destekleniyor.
  • Fonlama oranlarının düşük olması yatırımcıların temkinli kaldığını gösteriyor.
  • Piyasa kısa vadeli volatiliteden uzaklaşıp daha istikrarlı bir yapıya evriliyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin $106,616.75 fiyatı yeniden tarihi zirvelere doğru ilerliyor. 340 milyar doları aşan açık pozisyon miktarı piyasada alım iştahının güçlü olduğunu gösteriyor. Matrixport’a göre en büyük kripto paradaki bu son yükselişte belirleyici unsur kaldıraçlı işlemler değil, spot alımlar. Spot alımların öne çıktığı bir yükseliş trendi söz konusu.

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Bitcoin Neden Yükseliyor?Kaldıraç Azalıyor, Yatırımcı Yapısı Değişiyor

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Kripto para piyasasında dikkat çekici bir yapısal değişim gözlemleniyor. Matrixport’un 21 Mayıs tarihli analizine göre Bitcoin fiyatındaki yükselişin temel nedeni vadeli işlemler değil, doğrudan spot alımlar. Açık pozisyonlar rekor seviyeye ulaşsa da, fonlama oranları neredeyse sıfıra yakın seyrediyor. Bu da piyasanın güçlü bir yükseliş trendi içinde olduğunu ancak yükselişin spekülatif kaldıraçla değil, daha gerçekçi yatırım talepleriyle beslendiğini ortaya koyuyor.

Matrixport Bitcoin Analizi

Özellikle fonlama oranlarının düşük kalması yatırımcıların yüksek riskli pozisyonlar yerine temkinli alımlar yaptığına işaret ediyor. Bu da ani ve sert düzeltmelerin önünü kesiyor. Yatırımcılar büyük ölçüde fiyatı yukarı çeken hacimli işlemleri spot taraftan gerçekleştiriyor. Kısacası Bitcoin yükseliyor ama bu kez sahnede uzun vadeli yatırımcılar var.

Kaldıraç Azalıyor, Yatırımcı Yapısı Değişiyor

Fonlama oranlarının düşük kalması piyasadaki kaldıraç oranlarının oldukça sınırlı olduğunu gösteriyor. Bu, Bitcoin fiyatının sürdürülebilir biçimde yükselmesi için önemli bir sinyal olarak yorumlanıyor. Çünkü kaldıraçla yapılan aşırı alımlar genellikle ani düşüşlere neden olabiliyor. Oysa şu anda yatırımcılar kaldıraçtan uzak duruyor ve bu da piyasanın daha sağlıklı hareket ettiğini gösteriyor.

Kısa vadeli spekülatörlerin yerini artık uzun vadeli yatırım stratejisi güden kurumsal ve bireysel yatırımcılar alıyor. Bu da piyasadaki volatiliteyi da azaltıyor. Matrixport’un analize göre volatilitenin düşük kalması büyük fiyat sıçramalarının ya da çöküşlerin kısa vadede beklenmediği anlamına geliyor. Bitcoin piyasasında görülen bu dönüşüm kurumsal güvenin artmasıyla birlikte kalıcı bir yapıya bürünebilir.

Bitcoin’in gelecekteki fiyat hareketleri bu yeni yatırımcı profilinin tercihleriyle şekillenecek. FiyatkKısa vadeli al-sat işlemleri yerine, daha sabırlı ve stratejik yatırımlarla şekillenecek.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer Ergin, paranın geleceği olduğuna inandığı Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, 3 yılı aşkın süredir COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmaktadır.
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