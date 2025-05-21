Gözde Altcoin’de 262 Milyon Dolarlık Gizemli Transfer! Satışa mı Hazırlanılıyor?

En büyük altcoin Ethereum $2,544.43‘un (ETH) kurucu ortaklarından Jeffrey Wilcke‘nin 262 milyon dolarlık ETH transferi piyasada endişeye yol açtı. Ethereum’un son haftalardaki yükseliş trendiyle birlikte gelen bu transfer satış sinyali mi, yoksa sadece bir cüzdan yönetimi stratejisi mi sorularını gündeme taşıdı. Wilcke’nin sessiz kalması spekülasyonları artırırken, fiyatta belirgin bir düşüş olmadı.

Wilcke’nin Kraken’e Transferi Kafaları Karıştırdı

Ethereum’un kurucu ortaklarından biri olan Jeffrey Wilcke, uzun süredir hareketsiz kalan cüzdanından 105 bin adet ETH’yi (yaklaşık 262 milyon dolar) Kraken borsasına aktardı. Transferin zamanlaması dikkat çekiciydi çünkü işlem ETH fiyatının 2 bin 600 doları aşmasından hemen sonra gerçekleşti. Bu gelişme Wilcke’nin büyük bir satış yapacağı yönünde spekülasyonlara neden oldu.

Daha önce 2024 Kasım ayında benzer bir hamle yapan Wilcke’nin o dönemdeki işlemi sonrası Ethereum fiyatı yerel zirveye ulaşmış ardından sert bir düzeltmenin içinde kalmıştı. Bu nedenle yatırımcılar benzer bir senaryonun tekrar yaşanmasından endişe ediyor. İlginç olan şu ki Wilcke bu kez Kraken’e yaptığı transferle ilgili hiçbir açıklama yapmadı, yalnızca işlem haberlerini yeniden paylaştı. Bu da şeffaflıktan uzak bir tablo yaratarak belirsizliği artırdı.

Peki Bu Bir Fon Dağıtımı mı, Yoksa Satış Hazırlığı mı?

Her ne kadar transferin ilk bakışta satış amacı taşıdığı düşünülse de bazı zincir içi veriler farklı bir olasılığı işaret ediyor. Kraken borsasına gönderilen ETH miktarı kısa süre sonra sekiz farklı cüzdana eşit şekilde dağıtıldı. Bu da coin’lerin sadece yeniden konumlandırılmış olabileceğini gösteriyor. Wilcke’nin büyük çaplı bir satış yapmak yerine varlıklarını farklı adreslere dağıttığı ihtimali piyasaya bir miktar rahatlama sağlıyor.

Bununla birlikte bu tür büyük işlemler yatırımcı psikolojisini doğrudan etkiliyor. Özellikle Wilcke gibi yüksek profilli bir ismin bir borsaya fon aktarması doğal olarak panik havası yaratabiliyor. Ancak şu ana kadar Ethereum fiyatında ciddi bir düşüş olmadı. Aksine ETH 2 bin 600 dolar civarında tutunmayı başardı. Ayrıca borsalardaki toplam ETH arzı yüzde 4,9’a düşerek son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu da piyasada satış baskısının azaldığını gösteriyor ve uzun vadeli yatırımcılar için olumlu bir sinyal sunuyor.

Ethereum tarafında olumlu hava devam ederken geliştiriciler cephesinde ise EIP-7702 güncellemesiyle ilgili olası bir hata tartışılıyor. Bu durumun ağdaki yeniliklerin hızını etkileyip etkilemeyeceği henüz netlik kazanmış değil.