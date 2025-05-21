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Kripto Para Gizliliği Tarihe Karıştı! Borsaların Devletle Kol Kola Olduğu Ortaya Çıktı

Özet

  • Rusya, kripto para kullanıcılarının gizliliğine ağır bir darbe vurdu.
  • Yetkililerin işlem verilerini mahkeme kararı olmaksızın paylaştığı ortaya çıktı.
  • Yeni takip sistemleriyle kripto para arenasındaki denetim daha da sıkılaşıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Rusya, kripto para piyasasına dönük denetimlerini ciddi biçimde artırıyor. Ülkede Tether (USDT) kullanımına yönelik yasakların ardından yasa dışı madencilik çalışmalarına baskınlar düzenlenirken, şimdi de kullanıcı gizliliğine yönelik büyük bir darbe geliyor. Rusya’nın kara para aklamayla mücadele kurumu Rosfinmonitoring, kripto para işlemlerinin anonim olmadığı uyarısını yaparak kullanıcı verilerinin polisle mahkeme kararı olmaksızın paylaşıldığını açıkladı. Böylece ülkede kripto para borsaları hala yasal bir statüye sahip olmasa da devletle iş birliği içinde hareket ettikleri ortaya çıktı.

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Kripto Para Gizliliği Artık Geçmişte KaldıRusya Takip Sistemlerini Genişletiyor

Kripto Para Gizliliği Artık Geçmişte Kaldı

St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu’nda konuşan Rosfinmonitoring Hukuk Direktörü Olga Tisen, Rusya’daki kripto para borsalarının kolluk kuvvetleriyle doğrudan veri paylaştığını söyledi. Tisen, “Kripto para işlemlerinin anonim olduğu inancı artık geçersiz” ifadelerini kullandı. Ona göre bu borsalar gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemelere şimdiden uyum sağlama yolunda adımlar atıyor.

Rusya Kripto Para Gizliliği

Daha da dikkat çekici olan ise bu veri paylaşımlarının herhangi bir mahkeme kararına gerek duyulmaksızın gerçekleşiyor olması. Tisen, kripto para verilerinin banka bilgileri gibi korunmadığını ve polislerin bu bilgilere kolayca ulaşabildiğini belirtti. Hatta bazı borsalar web sitelerinde doğrudan kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde olduklarını açıkça ifade ediyor. Bu durum ilk bakışta şaşırtıcı görünse de küresel ölçekte kara para aklamayla mücadele standartlarıyla uyumlu olduğu görülüyor.

Rusya Takip Sistemlerini Genişletiyor

Rosfinmonitoring’in gündemindeki bir diğer önemli gelişme ise “Transparent Blockchain” adlı takip aracının yaygınlaştırılması. Halihazırda emniyet birimleri tarafından aktif olarak kullanılan bu sistemin yıl sonuna kadar bankaların erişimine de açılması planlanıyor. Bu araç sadece Rusya içinde değil, komşu ülkelerdeki düzenleyici kurumlar tarafından da kullanılıyor.

Rusya Merkez Bankası da bu takip aracını kullanarak Rus vatandaşlarının yabancı kripto para borsalarını ne sıklıkla ziyaret ettiğini izliyor. Böylece sadece işlem yapan değil, potansiyel olarak işlem yapmayı düşünen kullanıcılar da gözetim altında tutuluyor. Öte yandan Rosfinmonitoring yasa dışı madencilik faaliyetleriyle mücadelede daha sert kurallar getirilmesi için baskı yapıyor ve Rusya Merkez Bankası da bu tutumu güçlü şekilde destekliyor.

Halihazırda 12 binden fazla polis ve düzenleyici personelin erişim sağladığı bu araçla kripto para işlemleri üzerindeki kontrol her geçen gün daha sıkı hale geliyor. Resmi düzenlemeler henüz netleşmemiş olsa da Rus devleti bu alandaki gözetimini çoktan başlatmış durumda.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer Ergin, paranın geleceği olduğuna inandığı Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, 3 yılı aşkın süredir COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmaktadır.
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