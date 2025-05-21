ALTCOIN

Kripto Paralar İçin Tarihi Bir Onay Daha! O Altcoin’lere Lisans İçin Yeşil Işık Yakıldı

Özet

  • Hong Kong yeni yasayla birlikte stablecoin'lere yasal zemin hazırladı.
  • Hong Kong bu şekilde küresel rekabette de güçlü bir konum hedefliyor.
  • Lisanslı stablecoin'lerle şeffaflık sağlanacak ve kullanım alanları genişletilecek.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Hong Kong kripto para düzenlemelerinde önemli bir eşiği geçti. Yasama Konseyi tarafından onaylanan yeni stablecoin yasası geleneksel finansla kripto paraları aynı çerçevede buluşturuyor. Düzenleme ile birlikte yalnızca yasal para birimleriyle 1:1 oranında desteklenen stablecoin‘lerin lisanslanmasına izin verilecek. Yeni lisans programı yılın sonuna kadar tamamen yürürlüğe girecek.

Alt Başlıklar
Hong Kong’da Lisanslı Stablecoin Dönemi BaşlıyorStablecoin’lerle Ödeme ve Faiz Dönemi Başlıyor

Hong Kong’da Lisanslı Stablecoin Dönemi Başlıyor

Hong Kong Yasama Konseyi, uzun süredir hazırlıkları devam eden Stablecoin Yasa Tasarısı’nı kabul ederek bölgedeki kripto para piyasasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Yasayla birlikte Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), belirli nitelikleri sağlayan finans kuruluşlarına stablecoin lisansı verecek. Süreç yıl sonuna doğru başvuru alımlarıyla başlayacak ve yılın sonunda tam anlamıyla işler hale gelecek.

Yasanın temel şartlarından biri yalnızca yasal para destekli stablecoin’lere izin verilmesi. Bu yolla piyasaya sürülecek kripto paraların şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir olması sağlanacak. Tüketici güvenliği ise yasanın öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Düzenlemeyle birlikte stablecoin projeleri geleneksel bankacılık ilkeleriyle uyumlu bir şekilde geliştirilecek.

Stablecoin’lerle Ödeme ve Faiz Dönemi Başlıyor

Yasanın geçmesiyle birlikte Hong Kong’un Web3 hedefleri yeniden gündeme taşındı. Yasama Konseyi üyesi Johnny Ng Kit-chong, yeni düzenlemenin sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Stablecoin’lerin kullanım alanının genişletilmesi ve günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ng, özellikle bireysel ödemeler, sınır ötesi ticaret ve bireyler arası transferlerde stablecoin etkin kullanımı için bir yol haritası önerdi.

Dahası Ng’in önerileri arasında dikkat çekici bir detay var. O da lisanslı stablecoin’ler üzerinden elde edilen faiz gelirlerinin kullanıcılarla paylaşılması. Bu fikir kullanıcı bağlılığını artırmayı ve rekabet avantajı sağlamayı amaçlıyor. Böylece stablecoin’ler yalnızca bir ödeme aracı olarak değil, yatırım açısından da cazip hale gelebilir.

Stablecoinler

Öte yandan küresel stablecoin piyasası da büyümeye devam ediyor. Toplam piyasa değeri 250 milyar dolara dayanırken, günlük işlem hacmi 80 milyar doları bulmuş durumda. CoinMarketCap verilerine göre büyük stablecoin hala Tether (USDT) ve onu sırasıyla USD Coin (USDC), Dai (DAI), Ethena USDe (USDe), World Liberty Financial USD (USD1) ve First Digital USD (FDUSD) takip ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

BTCS, Ethereum Yatırımlarını Artırarak Stratejisini Güncelliyor

Canary Capital’ın Solana ETF’sinde Güncelleme ve Marinade Finance İş Birliği

İşlem Hızı 150 ms’ye Düşüyor! Popüler Altcoin’de Alpenglow Gerçek Oluyor

100 Dolar Barajına Takıldılar! Altcoin Piyasasının Favori 2’lisi İçin Ralli Bu Fiyat Eşiklerinden Geçiyor

Diğerleri Yükselirken O Altcoin İzleyici Oldu! Eğer Bu Olursa Fiyatı 200 Doların Üzerine Fırlayabilir

Projenin Kurucu Ortağı Bombayı Patlattı! Altcoin Devinde 10-100x Artırım Hazırlığı

Sönen Bu Altcoin’e Güney Kore Dopingi! Fiyat Fırlasa da Yatırımcılar Korkuyor

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer Ergin, paranın geleceği olduğuna inandığı Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, 3 yılı aşkın süredir COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmaktadır.
Bir Önceki Yazı Kripto Para Gizliliği Tarihe Karıştı! Borsaların Devletle Kol Kola Olduğu Ortaya Çıktı
Bir Sonraki Yazı İnternet Tarayıcıları Arasında Bir İlk! Brave Kullanıcıları İçin Web3 Kapısını Araladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BTCS, Ethereum Yatırımlarını Artırarak Stratejisini Güncelliyor
ALTCOIN Kripto Para
Canary Capital’ın Solana ETF’sinde Güncelleme ve Marinade Finance İş Birliği
ALTCOIN Kripto Para
Amerikalılar, Küresel Bitcoin Mülkiyetinde Önemli Paya Sahip
BITCOIN (BTC)
İşlem Hızı 150 ms’ye Düşüyor! Popüler Altcoin’de Alpenglow Gerçek Oluyor
Solana (SOL)
Lost your password?