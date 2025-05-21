Kripto Paralar İçin Tarihi Bir Onay Daha! O Altcoin’lere Lisans İçin Yeşil Işık Yakıldı

Hong Kong kripto para düzenlemelerinde önemli bir eşiği geçti. Yasama Konseyi tarafından onaylanan yeni stablecoin yasası geleneksel finansla kripto paraları aynı çerçevede buluşturuyor. Düzenleme ile birlikte yalnızca yasal para birimleriyle 1:1 oranında desteklenen stablecoin‘lerin lisanslanmasına izin verilecek. Yeni lisans programı yılın sonuna kadar tamamen yürürlüğe girecek.

Hong Kong’da Lisanslı Stablecoin Dönemi Başlıyor

Hong Kong Yasama Konseyi, uzun süredir hazırlıkları devam eden Stablecoin Yasa Tasarısı’nı kabul ederek bölgedeki kripto para piyasasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Yasayla birlikte Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), belirli nitelikleri sağlayan finans kuruluşlarına stablecoin lisansı verecek. Süreç yıl sonuna doğru başvuru alımlarıyla başlayacak ve yılın sonunda tam anlamıyla işler hale gelecek.

Yasanın temel şartlarından biri yalnızca yasal para destekli stablecoin’lere izin verilmesi. Bu yolla piyasaya sürülecek kripto paraların şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir olması sağlanacak. Tüketici güvenliği ise yasanın öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Düzenlemeyle birlikte stablecoin projeleri geleneksel bankacılık ilkeleriyle uyumlu bir şekilde geliştirilecek.

Stablecoin’lerle Ödeme ve Faiz Dönemi Başlıyor

Yasanın geçmesiyle birlikte Hong Kong’un Web3 hedefleri yeniden gündeme taşındı. Yasama Konseyi üyesi Johnny Ng Kit-chong, yeni düzenlemenin sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Stablecoin’lerin kullanım alanının genişletilmesi ve günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ng, özellikle bireysel ödemeler, sınır ötesi ticaret ve bireyler arası transferlerde stablecoin etkin kullanımı için bir yol haritası önerdi.

Dahası Ng’in önerileri arasında dikkat çekici bir detay var. O da lisanslı stablecoin’ler üzerinden elde edilen faiz gelirlerinin kullanıcılarla paylaşılması. Bu fikir kullanıcı bağlılığını artırmayı ve rekabet avantajı sağlamayı amaçlıyor. Böylece stablecoin’ler yalnızca bir ödeme aracı olarak değil, yatırım açısından da cazip hale gelebilir.

Öte yandan küresel stablecoin piyasası da büyümeye devam ediyor. Toplam piyasa değeri 250 milyar dolara dayanırken, günlük işlem hacmi 80 milyar doları bulmuş durumda. CoinMarketCap verilerine göre büyük stablecoin hala Tether (USDT) ve onu sırasıyla USD Coin (USDC), Dai (DAI), Ethena USDe (USDe), World Liberty Financial USD (USD1) ve First Digital USD (FDUSD) takip ediyor.