Web3

İnternet Tarayıcıları Arasında Bir İlk! Brave Kullanıcıları İçin Web3 Kapısını Araladı

Özet

  • Brave, kendi Blockchain tabanlı alan adı olan .brave’i tanıttı.
  • Alan adı uzantısı NFT olarak Polygon ağı üzerinde üretilebiliyor.
  • Alan adı uzantısı ayrıca kripto para adresleri yerine kullanılabiliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Gizlilik odaklı internet tarayıcısı Brave, kendi zincir içi alan adı uzantısı olan “.brave”i tanıttı. Bu yenilik Brave’i kendi Blockchain tabanlı üst düzey alan adını (TLD) başlatan ilk büyük internet tarayıcısı yapıyor. Polygon ağı üzerinden NFT olarak üretilebilen bu alan adları kullanıcılarına kalıcı mülkiyet sunarken karmaşık kripto para cüzdan adreslerini okunabilir hale getiriyor. .brave uzantılı alan adları Brave Tarayıcı ve Brave Cüzdan’da doğrudan çalışacak şekilde entegre.

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Brave, Web3 ile Tarayıcı Entegrasyonunda Yeni Bir Sayfa AçtıIPFS Üzerinden Dağıtık Web Siteleri de Yayına Açılıyor

Brave, Web3 ile Tarayıcı Entegrasyonunda Yeni Bir Sayfa Açtı

Brave’in .brave uzantılı alan adı geleneksel DNS sistemlerinin dışında çalışmasına rağmen tarayıcı içinden doğrudan erişim sunuyor. Kullanıcılar artık karmaşık kripto para cüzdan adresleri yerine kendilerine özel kolay okunabilir .brave uzantılı isimler kullanabilecek. Üstelik bu alan adları yalnızca Ethereum $2,544.43 veya Polygon gibi belirli ağlarla sınırlı değil. Solana, Base, Bitcoin $106,616.75 ve Sonic dahil olmak üzere çoklu Blockchain uyumluluğu ile öne çıkıyor.

Brave Alan Adı

Bu sistem sayesinde bir kripto para transferi yapmak isteyen kullanıcı uzun adres dizileri yerine “örnekkullanici.brave” gibi bir isim yazarak işlemini gerçekleştirebilecek. NFT olarak mintlenen alan adlarının en dikkat çeken yanı ise ömür boyu sahiplik sunması. Yani yıllık yenileme ya da uzatma ücreti olmayacak.

IPFS Üzerinden Dağıtık Web Siteleri de Yayına Açılıyor

Brave’in bu hamlesi yalnızca kimlik ve adres kolaylığıyla sınırlı değil. Kullanıcılar .brave alan adı uzantısını kullanarak InterPlanetary File System (IPFS) üzerinde dağıtık web siteleri de kurabilecek. Bu tür siteler geleneksel sunuculara bağlı olmadan çalışan, sansür direnci yüksek yapılar olarak bilinmektedir. Brave tarayıcısı bu alan adlarıyla oluşturulan IPFS tabanlı siteleri yerel olarak açabilecek kapasitede geliştiriliyor.

Brave CTO’su Brian Bondy konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu adımın tarayıcıya “kullanıcıya ait dijital kimlik katmanı” kazandırdığını belirtti. Geliştirme sürecinin bir parçası olarak Brave ve Unstoppable Domains 2026 yılında ICANN uyumlu bir üst düzey alan adı tescili başvurusu yapmayı da planlıyor. Bu sayede .brave uzantısının yalnızca Web3 değil, Web2 ortamında da evrensel olarak tanınması hedefleniyor.

Brave tarayıcısının şu anda aylık 85 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Her ne kadar pazar payı Google Chrome ve Safari gibi devlere göre düşük olsa da bu tür yeniliklerle hızla büyüyen bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi sürdürüyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer Ergin, paranın geleceği olduğuna inandığı Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, 3 yılı aşkın süredir COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmaktadır.
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