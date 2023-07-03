Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçen hafta gerçekleştirilen ve tartışmaların odağı haline gelen Azuki Elementals AirDrop’unun ardından gelen tepkiler bir bütün olarak NFT piyasasına vurdu. NFT piyasası son 24 saatte sert şekilde düştü.

NFT Piyasasındaki Sert Düşüş Dikkat Çekiyor

Ünlü piyasa gözlemcisi Colin Wu, NFT veri platformu NFTGo’dan aldığı verilere atıfta bulunarak NFT piyasasındaki sert düşüşe dikkat çekti. Wu, önde gelen NFT koleksiyonlarının taban fiyatındaki düşüşe vurgu yaparak “BAYC yüzde 16 düşerek 30 ETH’nin altına, MAYC yüzde 20 düşerek 5 ETH’nin altına ve Azuki yüzde 11 düşerek 6 ETH’nin altına geriledi. NFT piyasasının toplam piyasa değeri geçtiğimiz yıl yüzde 53 oranında düşerek 3.33 milyon ETH’ye gerilemişti.” dedi.

27 Haziran’da Azuki Elementals mint piyasaya sürülmüş ve Web3 topluluğunda büyük bir heyecana neden olmuştu. Ünlü anime temalı Azuki PFP projesinin bir sonraki aşaması olarak pazarlanan Azuki Elementals, ön satış aşaması sona ermeden önce 20 bin NFT’nin tamamının basılmasıyla hızla tükendi. Bununla birlikte Elementals büyük bir tartışmaya neden oldu ve Elementals NFT’leri çevreleyen heyecan hızla azladı. Güncel verilere göre bazı Azuki Elementals sahipleri aldıkları NFT’leri aceleyle oldukça düşük fiyatlardan satmaya başladılar.

Azuki Elementals Taban Fiyatı

Lansman gününde Azuki Elementals NFT’leri tanesi taban fiyat olan 2 ETH’ye (yaklaşık 3 bin 800 dolar) satıldı. Ancak, OpenSea’den alınan verilere göre, taban fiyat lansmandan sonraki bir hafta içinde 0.8 ETH’nin altına düştü.

NFT sahipleri veya koleksiyoncusu olan pek çok kişi ve NFT yaratıcıları, Azuki Elementals koleksiyonunun parçalarının görünümü hakkında sosyal medyada memnuniyetsizliklerini dile getirdiler. Bu NFT’lerin sanat eserlerinin orijinal anime temalı Azuki PFP’lere oldukça benzediği iddia edildi. Yeni Azuki Elementals NFT’lerinin orijinalleriyle karşılaştırıldığında bazı küçük değişiklikler dışında neredeyse aynı göründüğü ve sapı eksik gibi görünen sihirli bir değnek tutan bir kişi gibi bazı garip hatalar tartışma konusu oldu.

Aynı zamanda Frictionless Capital’in yönetici ortağı olan Solana Legend takma adlı bir Twitter kullanıcısı yaşananlar üzerine yaptığı değerlendirmede “Azuki yeni koleksiyonun algısını ve oluşumunu aynı anda bombalamayı mı başardı?” dedi.

İnsanlar Elementals koleksiyonunun orijinal Azuki projesini daha az özel ve değerli hale getireceğinden endişe ediyor. Bu nedenle, birçok kişi orijinal Azuki NFT’lerini satıyor. Azuki NFT‘lerin popülaritesi bu yılın başında oldukça yüksekti ve BAYC NFT’lerini bile geride bırakmıştı.