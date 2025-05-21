Ünlü İsim Açıkladı! ABD’nin Bu Onayı Kripto Paralara Kısa Sürede 2.5 Trilyon Dolar Getirecek

ABD Senatosu, kripto para piyasası için tarihi bir gelişmeye imza atarak GENIUS Act isimli stablecoin düzenlemesini içeren yasa tasarısını 66’ya 32 oyla ileri taşıdı. Bu hamle Bitwise CIO’su Matt Hougan’a göre sadece düzenleme değil, uzun soluklu bir boğa sezonunun da başlangıcı olabilir. Yasanın kabulüyle birlikte kripto para dünyası ile geleneksel finans sisteminin “resmen evlendiğini” belirten Hougan, yaz aylarında ABD tarihinin ilk kapsamlı kripto para yasasının yürürlüğe gireceğine inanıyor.

Wall Street ile Kripto Para Arasında Tarihi Uzlaşma

GENIUS Act, ABD dolarına sabitlenmiş kripto paraların tamamen devlet tahvilleri veya eşdeğeri varlıklarla desteklenmesini zorunlu kılacak. Ayrıca piyasa değeri 50 milyar doları aşan ihraççılar için yıllık denetim şartı, yabancı ihraççılara yönelik düzenlemeler ve kara para aklamayla mücadele yükümlülükleri de içerecek. Bu da sektörde büyük oyuncular için net kurallar ve daha sağlam bir yasal zemin anlamına geliyor.

Senato’daki oylama öncesinde 60 binden fazla destek e-postasının gönderildiği bildirildi. Yasa tasarısının mimarlarından Cumhuriyetçi Senatör Bill Hagerty, bu düzenlemeyle ABD ödeme sisteminin 21’nci yüzyıla taşınacağını söyledi. Hougan ise daha da ileri giderek, bunun spot Bitcoin $106,616.75 ETF’lerinin onaylanmasından bile daha önemli bir kilometre taşı olduğunu savundu. Ona göre Ethereum (ETH) $2,544.43, Solana (SOL), Uniswap (UNI) ve Aave (AAVE) gibi büyük altcoin‘ler bu yeni dönemin en büyük kazananları olacak.

Bankalar, Amazon ve 2.5 Trilyon Dolarlık Gelecek

Stablecoin’ler şu anda 236 milyar dolarlık bir pazarı temsil etse de Bitwise CIO’su bu rakamın kısa sürede 2.5 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Çünkü yasa büyük bankalara kendi stablecoin’lerini çıkarma, e-ticaret devlerine ise doğrudan bu paralarla ödeme alma imkanı tanıyor. Örneğin Amazon gibi şirketlerin Visa yerine stablecoin ile yapılan ödemelerde yüzde 2 indirim sunabileceği bir gelecek artık uzak değil.

Hougan’a göre bu gelişme yalnızca başlangıç. ABD dolarının Blockchain üzerinden transferi sıradanlaştığında sırada hisse senetleri, tahviller ve diğer finansal varlıklar olacak. Bu da 100 trilyon doların üzerindeki geleneksel finans sisteminin Blockchain tabanlı altyapılara taşınmasının önünü açacak. Yatırımcılar için bu senaryo Bitcoin dışı kripto paralarda yeni bir büyüme döneminin başlangıç sinyali olabilir.

ABD Senatosu’nun onayladığı stablecoin düzenlemesi sektörün en büyük eksiklerinden biri olan düzenleme belirsizliğini gideriyor. Düzenleme hem kurumsal benimsemenin önünü açıyor hem de kripto paralar için uzun vadeli bir yükseliş dönemi başlatabilir.