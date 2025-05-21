Sönen Bu Altcoin’e Güney Kore Dopingi! Fiyat Fırlasa da Yatırımcılar Korkuyor

Mantra (OM) altcoin‘i Güney Kore’nin önde gelen borsası Upbit’te listelenmesinin ardından yüzde 25’e varan sert bir yükselişle parladı. Kısa süre içinde 0,38 dolardan 0,47 dolara çıkan OM coin daha sonra bir miktar geri çekilerek 0,4381 dolara kadar geriledi. Piyasa bu ani yükselişi konuşurken, akıllara “Bu yükseliş kalıcı mı, yoksa sadece geçici bir rüzgar mı” sorusunu getirtti.

Güney Koreli Yatırımcılar Altcoin’in Fiyatını Yukarı Taşıdı

OM coin bugün Upbit borsasında KRW, BTC ve USDT pariteleriyle listelendi. Bu gelişmenin hemen ardından OM fiyatı dakikalar içinde yüzde 25’e varan bir oranda yükseldi. Güney Koreli yatırımcıların yoğun ilgisiyle tetiklenen yükseliş, özellikle Asya piyasalarının fiyatlama gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak bu tür ani yükselişlerin ardından gelen düzeltme hareketleri yatırımcıların aklında yükselişin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yarattı.

Tüm bunlarla birlikte bu yükseliş OM için son iki haftada görülen ikinci büyük sıçrama. 10–11 Mayıs tarihlerinde de benzer şekilde 0,385 dolardan 0,47 dolara kadar yükselmişti. Ancak o zaman işlem hacminin ve vadeli işlemlerdeki açık pozisyon artışına rağmen yükseliş kısa ömürlü olmuştu. RSI verilerine göre OM o tarihlerde aşırı satım bölgesinden toparlanmış ve momentum yeniden artmaya başlamıştı. Teknik göstergeler şu anda da benzer bir tablo çiziyor. MACD yukarı yönlü kıvrılıyor, histogram yeşile dönmüş durumda ama henüz güçlü bir alım sinyali yok.

Teknik ve Zincir İçi Veriler OM Coin İçin Ne Diyor?

CoinGlass verilerine göre 11 Mayıs’ta OM’nin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı 175 milyon dolara ulaştı. Aynı gün fonlama oranı da yüzde 0,0261 seviyesine çıkarak piyasada aşırı iyimser bir tabloya işaret etti. İşlem hacmi ise 1.06 milyar dolara ulaşarak Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ancak tüm bu yükselişe rağmen verilerin çoğu kısa vadeli yatırımcıların etkisiyle oluşmuş gibi görünüyor.

Piyasa değeri 20 Mayıs’ta 372 milyon dolarken, Upbit duyurusuyla birlikte 417 milyon dolara yükseldi. Fakat bu seviye kalıcı olmadı ve kısa sürede yeniden 420 milyon doların altına geriledi. Bu da fiyat hareketinin büyük ölçüde spekülatif olduğu görüşünü destekliyor. Teknik açıdan yükselişin sürdürülebilir olması için OM’nin 0,47–0,50 dolar direnç bölgesini net biçimde kırması gerekiyor. Aksi halde fiyatın yeniden 0,40–0,42 dolar bandına geri dönme riski oldukça yüksek.

Kısa vadeli yatırımcılar için 0,50 dolar üzerinde hacimli bir kırılım alım fırsatı yaratabilir. Ancak şu an için bu seviyeye güçlü bir atak gelmiş değil. Uzun vadeli yatırımcılar ise 0,38–0,40 dolar bandındaki düşüşleri potansiyel bir birikim fırsatı olarak değerlendirebilir. Tabii OM coin’in yalnızca borsa listelemelerine değil, güçlü proje geliştirmelerine de dayanarak ilerlemesi şart.