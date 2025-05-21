Projenin Kurucu Ortağı Bombayı Patlattı! Altcoin Devinde 10-100x Artırım Hazırlığı

Altcoin devi Ethereum $2,544.43’un (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin, ana ağda devrim niteliğinde bir kapasite artışı planını açıkladı. Buterin, temel katmanda 10 ila 100 kat arasında bir gas limit artışının gündemde olduğunu duyurdu. Bu açıklama sıfır bilgi kanıtları (zk-proof) üzerine çalışan Succinct Labs’in etkileyici testlerindeki başarının hemen ardından geldi. Buterin’in girişimi Ethereum’un ölçeklenebilirlik hamlesinde yeni bir dönem başlatabilir.

Vitalik Buterin’den Ethereum’un Ölçeklenebilirliği İçin Radikal Girişim

Ethereum topluluğu Succinct Labs’in sunduğu SP1 Hypercube gösterimiyle sarsıldı. Bu zkVM (sıfır bilgi sanal makinesi) Ethereum bloklarının yüzde 90’ını yalnızca 12 saniyede doğrulayabiliyor. Buterin, bu başarıyı “gerçekten inanılmaz” olarak nitelendirdi ancak geliştiricilere bazı uyarılarda da bulundu. Ona göre sistem yalnızca ortalama değil, en kötü senaryolarda da kararlı olmalı. Ayrıca güvenlik için resmi doğrulamalardan geçmeli ve 100 kW’lık enerji tüketimi 10 kW’a düşürülmeli.

Buterin’e göre 10 kW bireysel kullanıcıların veya küçük ekiplerin bu teknolojiyi evlerinden çalıştırabilmesi için ideal eşik. Böylece zk kanıt üretimi sadece devasa veri merkezlerine özgü olmaktan çıkacak, daha adil ve yaygın hale gelecek. Bu da merkeziyetsizliğin temel ilkelerine sağlanan büyük katkı demek.

Succinct Labs’in amacı hızlı ve doğrulanabilir zk kanıtlarını Ethereum, Solana (SOL) gibi ağlara uyarlamak. Bu yapı, merkezi olmayan bir doğrulayıcı ağına entegre edilerek sıfır bilgi teknolojisinde yeni bir çağın kapılarını aralayabilir.

Gas Limitinin 10 Kat Değil, 100 Kata Kadar Artırılması Masada

Buterin’in gündeme getirdiği 10 ila 100 katlık gas limiti artışı Ethereum’un temel altyapısında köklü bir değişiklik anlamına geliyor. Böyle bir artış daha hızlı ve ucuz işlemlerin önünü açabilir, zk-proof gibi ileri düzey kriptografik işlemleri Layer 1 üzerinde mümkün kılabilir. Ayrıca bloklara daha fazla doğrulayıcı katılımına olanak tanıyarak sansür risklerini azaltabilir.

YCharts verilerine göre Ethereum’un gas limiti 35.99 milyona yükseldi. Bu günlük bazda ufak bir artış gibi görünse de, arka planda büyük ölçeklenebilirlik planlarının işlediğine işaret ediyor. Daha geniş gas kapasitesi Layer 2 çözümlerinin performansını doğrudan etkileyebilir ve rollup sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlayabilir.

Elbette hala aşılması gereken teknik engeller var. Buterin’in işaret ettiği gibi kanıt sistemlerinin enerji verimliliğinin artırılması, performans dalgalanmalarının minimize edilmesi ve gerçek zamanlı senaryolarda güvenlik testlerinin tamamlanması gerekiyor. Ancak genel hava iyimser. Hem teknolojik gelişmeler hem de Buterin’in yol haritası altcoin kralının bir sonraki büyük evrimine hazırlandığını gösteriyor.

Ethereum’un gas limitini 100 kat artırma planı, ağın geleceği için radikal bir sıçrama olabilir. Bu gelişme The Merge güncellemesi sonrasındaki en kritik ölçeklenebilirlik adımlarından biri olacak gibi duruyor.