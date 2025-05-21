Diğerleri Yükselirken O Altcoin İzleyici Oldu! Eğer Bu Olursa Fiyatı 200 Doların Üzerine Fırlayabilir

Altcoin Solana‘nın (SOL) fiyatı son günlerde 170 dolar eşiğini aşmakta zorlanıyor. Bitcoin $106,616.75’in (BTC) yükselişiyle birçok altcoin ivme kazansa da SOL fiyatının bu rüzgara tam olarak ayak uyduramaması yatırımcılar arasında soru işaretlerine yol açtı. Özellikle kurumsal yatırım ürünlerine dair belirsizliklerin sürüyor oluşu SOL coin üzerinde baskı yaratıyor. Teknik göstergeler de fiyatın kritik bir eşikte sıkıştığını işaret ediyor.

Kurumsal Belirsizlik ve ETF Gecikmeleri Fiyat Üzerinde Baskı Yaratıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 21Shares ve Bitwise gibi kurumların yaptığı spot Solana ETF başvuruları için kararını ertelemesi piyasa üzerindeki tedirginliği artırdı. Kurumsal yatırımcılar açısından önemli bir yapı taşı olan bu tür ürünler için kararın gecikmesi tahmin edilebileceği gibi SOL’a ilgiyi sınırlıyor. Düzenleyici belirsizliği sadece Solana’yı değil, genel piyasa dinamiklerini de etkiliyor. Ancak bazı altcoin‘leri bu süreci avantaja çevirirken SOL şu anda aynı performansı gösteremiyor.

Yatırımcıların Solana için kararsız olması short pozisyonların artmasına neden oldu. Bu durum fiyatın yukarı yönlü potansiyelini törpüledi. Bitcoin’in 106 bin doları aşmasıyla birlikte gelen yükseliş dalgası birçok altcoin’i yukarı taşırken, SOL coin fiyatı teknik dirençleri aşmakta başarısız kaldı. Bu da yatırımcıların “boğa sezonunda geri planda mı kalıyor” sorusunu sormasına neden oluyor.

Tekniğe Göre Fiyat Sıkıştı

Günlük grafikte SOL fiyatı yaklaşık yüzde 6’lık bir düşüş göstererek hareketli ortalama bantlarının altına geriledi. Fiyattaki bu eğilim altcoin’in konsolide bir bölgeye sıkışmasına yol açtı. Şu anda SOL, yükselen kama formasyonunun destek çizgisini test ediyor. Bu destek çalışırsa fiyat bir süre daha yatay seyirde kalabilir. Ancak aksi durumda klasik bir kama formasyonunda olduğu gibi aşağı yönlü kırılım gerçekleşebilir.

Bu tarz bir kırılım ilk etapta fiyatı 145–147 dolar aralığına çekebilir. Ancak teknik analiz verileri bu geri çekilmenin ardından güçlü bir toparlanmanın mümkün olabileceğini gösteriyor. Satıcıların tükenmesi alıcıların yeniden kontrolü ele geçirmesine neden olabilir. Böyle bir senaryoda 200 günlük hareketli ortalama artık önemli bir engel olmaktan çıkabilir ve fiyat 200 doların üzerine taşınabilir.